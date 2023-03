Conclusie na de sportweek: bronzen Loena en barmhartige Wout

Het is opnieuw een week geweest waarin heel wat klasse is komen bovendrijven. En klasse demonstreren, dat kan op verschillende manieren. Door een droom van een jonge fan waar te maken. Door een overwinning weg te schenken aan een ploegmaat als teken van dankbaarheid voor de geleverde arbeid. Of door terug te knokken na een serieuze ontgoocheling. Waarvoor dank, Loena en Wout.

Sportster van de week: Loena Hendrickx

Loena Hendrickx is de elegantie zelve op de schaatsbaan, maar een garantie op prijzen is dat niet. Op het EK moest ze als topfavoriete in het kunstschaatsen vrede nemen met zilver. Wat zou het dan op het WK worden, tegen nog sterkere concurrentie? De korte kür afsluiten deed Hendrickx op een vijfde stek. Om eremetaal te veroveren moest er dus terrein goedgemaakt worden en dat is nooit een ideale situatie.

Op dit kampioenschap in Japan kwam echter het strijdershart van de 23-jarige Arendonkse naar voren. Een heel fraaie vrij kür, waarin tal van moeilijke combinaties tot een goed einde werden gebracht, leverde de verhoopte plaatswinst op. Deze keer was Hendrickx wel veruit de beste Europese. En de derde beste van de wereld, met een puntentotaal van 210,42. Enkel Sakamoto deed in haar thuisland nog beter, de Zuid-Koreaanse Lee werd tweede.

Sporter van de week: Wout van Aert

Waar u gaat langs Vlaamse wegen, komt u klasbak Wout van Aert tegen. Met de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem op het programma, was dat de werkelijkheid in het wielrennen het voorbije weekend. De koers bracht weer veel volk op de been, ondanks de niet al te beste weersomstandigheden. Zelfs in de E3 op vrijdag stond het rijen dik op sleutelpunten van het parcours. Een paar dagen later zorgde Jong N-VA voor voldoende Vlaamse vlaggen in Ieper.

Vlaanderen houdt van de koers en ziet het liefst Wout van Aert winnen. Van Aert zelf, die wint graag, en laat ook graag winnen. In Gent-Wevelgem nam bleek de kopman van Jumbo-Visma meermaals de beste op de Kemmelberg. Zijn ploegmaat Laporte nam hij wel mee naar de aankomst en daar gunde hij de Fransman nog eens de overwinning ook. Overigens niet de eerste keer dat ze in een wedstrijd met twee over de meet kwamen.

Juiste keuze?

Dit was wel Gent-Wevelgem, één van de Vlaamse klassiekers. Van Aert heeft die wel al op zijn palmares staan, voor Laporte was het een opportuniteit om die aan zijn erelijst toe te voegen. Of het de juiste keuze was? Daar kan enkel Van Aert over oordelen. Hij weet wat Laporte de laatste jaren voor hem gedaan heeft. Laporte zal in de Ronde door het vuur gaan voor Van Aert, maar dat zou hij sowieso gedaan hebben.

Het is de vraag in hoeverre ploegen in Vlaanderens Mooiste een rol kunnen spelen. Wellicht hebben we in de E3 al een voorsmaakje gekregen, met toppers Pogačar, Van der Poel en Van Aert die er al vroeg samen vandoor gingen. Dan moet de rest passen. Op de Kwaremont hing Van Aert aan de rekker, maar een karakterman is hij ook nog eens. In Harelbeke gaf WVA het volk wel wat het wou aan de streep: de overwinning.

Philipsen wint Brugge-De Panne

Mogelijk speelde dat zondag door zijn gedachten, dat hij al een zege beet heeft in deze klassieke campagne. Hij was overigens die dag begonnen door Otis, een jonge fan, op zijn wenken te bedienen door met hem op de foto te gaan op het podium van de ploegenvoorstelling. De eerste Vlaamse koers van de week was Brugge-De Panne en daar rekende een sterke Philipsen met Kooij en Lampaert af in een sprint met drie. Bij de vrouwen brak Julie De Wilde jammerlijk haar schouderblad bij een val en won de Britse Georgi. De Zwitserse Reusser won Gent-Wevelgem bij de dames.

Aan het begin van de week meldde Remco Evenepoel, onze andere grote wielerheld, zich in de Ronde van Catalonië. Haast de hele week, of het parcours zich daar nu erg toe leende of niet, leverde de wereldkampioen daar strijd met Roglič, zijn toekomstige rivaal in de Giro. Ze zorgden alvast voor een fraai voorproefje. Evenepoel won twee ritten, het jongerenklassement en het bergklassement. In het eindklassement moest hij wel zes seconden toegeven op Roglič. Dan maar de Sloveen kloppen in Italië.

Overzicht

Ook in heel wat andere sporten stonden er de voorbije week belangrijke afspraken op het menu. We zetten ze voor u op een rijtje.