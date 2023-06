Conclusie na de sportweek: Cats veroveren Europa met combinatie van klasse en karakter

Het is het ultieme waar in een ploegsport naar toe te werken valt: een DNA van een enorme gunfactor en hecht teamgebeuren installeren, dat combineren met de nodige vechtlust en talent dat het verschil kan maken. Om dan stap per stap omhoog te klimmen en finaal de kers op de taart te zetten. Dat is wat de Belgian Cats voor mekaar gekregen hebben op het EK in Slovenië en Israël. Deze speelsters gaan voortaan door het leven als koninginnen van…

Het is het ultieme waar in een ploegsport naar toe te werken valt: een DNA van een enorme gunfactor en hecht teamgebeuren installeren, dat combineren met de nodige vechtlust en talent dat het verschil kan maken. Om dan stap per stap omhoog te klimmen en finaal de kers op de taart te zetten. Dat is wat de Belgian Cats voor mekaar gekregen hebben op het EK in Slovenië en Israël. Deze speelsters gaan voortaan door het leven als koninginnen van Europa.

Het is de bekroning voor jarenlang progressie maken als groep, voor jarenlang op de poort van de internationale top kloppen. Een derde, vijfde en derde plek op de EK’s van 2017, 2019 en 2021. Een vierde en vijfde plaats op de WK’s van 2022. Al deze ervaringen hebben hen ongetwijfeld sterker gemaakt. Op een bepaald moment moesten alle puzzelstukjes dan eens samenvallen om die glorieuze prestatie te realiseren die pakweg tien jaar geleden werkelijk niemand voor mogelijk had gehouden.

Geen toevalstreffer

De Cats hebben dus een lang traject afgelegd om tot dit succes te komen, een toevalstreffer is het niet. Verschillende factoren gaven de doorslag. Misschien wel de belangrijkste reden voor de EK-winst van de nationale basketdames is dat het geloof ten volle aanwezig was. Klinkt logisch — anders moet je er eigenlijk niet eens aan beginnen — maar dat is het daarom niet. En vooral: de ambitie werd in aanloop naar het toernooi ook zonder omwegen uitgesproken. Een wat atypische maar volledig terechte houding.

Dat was al gebleken in de poule, maar moest dan uiteraard nog bevestigd worden in de knock-outfase. Met meteen titelverdediger Servië op het bord. Servië is nu weer aan het heropbouwen, terwijl de Cats een team vormen op het hoogtepunt van hun kunnen. Na de eerste 14 punten lagen de Servische meisjes al uitgeteld tegen het canvas: die gingen allemaal naar België. De ploegmaats aangestuurd door een fantastische Meesseman, die zowaar de eerste triple double in de EK-geschiedenis liet optekenen (15 punten, 13 rebounds, 10 assists).

De bommen van Vanloo

Na het inblikken van Servië met 93-53 moesten de grootmachten nog komen. Frankrijk bijvoorbeeld, in de halve finales. Na een ijzersterke eerste helft van de Cats prijkte opnieuw een voorsprong van 14 punten — dankzij een resem bommen van Vanloo — op het scorebord, maar zo’n kloof is niet altijd onoverbrugbaar. De Françaises kwamen nog ferm opzetten.

Wat maakt dat dat de Cats zo gegroeid zijn als ploeg, is dat ze ook in de meest moeilijke omstandigheden het hoofd koel houden. Waar anderen kopje-onder zouden gaan, deden zij dat niet. Allemand besliste het van op de vrijworplijn: 67-63.

Het fameuze karakter van de ploeg kwam pas helemaal tot uiting in de finale tegen Spanje, waarin de Cats met één kwart te gaan 5 punten achter stonden. De Spaanse speelsters hadden hun tegenstandsters tot veel balverliezen gedwongen, maar in het slot gingen onze landgenotes erop en erover. Een bom van Meesseman bracht de Belgian Cats met 4 minuten te gaan voor het eerst voor. Ook Linskens leverde een belangrijke bijdrage. Bij 58-64 was de Europese titel, de eerste in de geschiedenis van een basketploeg uit ons land, een feit.

Succesrecept

Het geheim van deze ploeg is niet zo’n groot geheim: het attractieve spel, het grote hart en een stevige portie weerbaarheid vormen grotendeels het succesrecept. Een prachtige aanval tegen Frankrijk was wellicht de play van het toernooi: elke speelster raakte de bal, vooraleer te eindigen met een bom. Samenspel waar de monden van openvallen. Over de energie en de veerkracht die de Cats aan de dag leggen, zijn de voorbeelden veelvuldig.

Al heb je in het basket dan wel die ene wereldster nodig die het team bij de hand neemt en de weg wijst. Bij de Cats is dat ontegensprekelijk Emma Meesseman, de geweldige Emma Meesseman. De Franse NBA-speler Batum tweette tijdens de halve finales: wie houdt van basketbal, moet Meesseman zien spelen. Wereldwijd is het respect voor haar immens. Nu nog meer, nu ze zich samen met haar teamgenoten Europees kampioene mag noemen.

Nog (inter)nationale kampioenschappen

Er kwam in de wielersport ook een EK aan te pas, met daarnaast nog heel wat nationale kampioenschappen. In de motorsport zette een jong talent een grote stap voorwaarts en met de Europese Spelen stond nog een bijzonder evenement op het menu. Dit en nog veel meer in onderstaand overzicht.

Wielrennen: de Nederlandse Pieterse won het EK mountainbike bij de vrouwen, de Roemeen Dascălu bij de mannen. Evenepoel won de BK-wegrit bij de mannen en Van Aert de BK-tijdrit. Kopecky verwezenlijkte ‘de dubbel’ bij de dames. Pogačar tankte met de Sloveense titel vertrouwen voor de Tour.

Motorsport: de zestienjarige Lucas Coenen boekte in Indonesië zijn eerste GP-zege in de MX2. Zijn landgenoten Everts en Geerts stonden mee op het podium. Minder goed nieuws in het autoracen. Vandoorne werd in de Formule E twaalfde in de ePrix van Portland. In de WRC kreeg Neuville een diskwalificatie aangesmeerd in de Rally van Kenia wegens verboden verkenningen.

Europese Spelen: taekwondoka Sarah Chaari pakte goud in de categorie tot 62 kg. De 3X3 Belgian Lions haalden zilver in het 3X3 basket. Voorts waren het tegenvallende Spelen: België zakt uit de hoogste afdeling.

Hockey: in de Pro League versloegen de Red Lions de Australiërs met 3-1 en moesten de Red Panthers genoegen nemen met een gelijkspel (1-1). Tegen Nieuw-Zeeland werd nipt gewonnen door zowel de Red Lions (1-0) als de Red Panthers (2-1).

Paardensport: het Belgische eventingteam eindigde in Strzegom derde, waardoor het aan de leiding blijft in het klassement.

Golf: Adrien Dumont de Chassart pakte in Wichita in de play-off nog naast winst, nadat hij bij zijn debuut het toernooi van Greek had gewonnen op de Korn Ferry Tour.

Zwemmen: Valentine Dumont verpulverde haar eigen nationaal record op de 200 meter vrije slag met een tijd van 1’57″18.

Volleybal: de Yellow Tigers verloren de heenmatch van halve finales European Golden League met 3-2 van Zweden.

Judo: Matthias Casse ging in de Grand Slam van Ulaanbaatar in de categorie -81 kg in de eerste ronde onderuit.

Tennis: Alcaraz boekte op Queen’s zijn eerste toernooizege op gras.