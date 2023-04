Conclusie na de sportweek: EK-medailles als bewijs dat er opvolging is voor Derwael

Een sport kan ineens een pak populariteit en aandacht naar zich toe zuigen vanwege een absolute vedette die jarenlang hoge toppen scheert of een uiterst talentvolle generatie die doorbreekt. De vraag is dan of die status aangehouden kan worden eens die grote naam wegvalt. In het turnen kan nog uitgekeken worden naar nieuwe topprestaties van olympisch kampioene Nina Derwael, maar de opvolging is nu reeds verzekerd, bleek op het EK. Op het EK turnen in het Turkse Antalya geen Derwael…

Een sport kan ineens een pak populariteit en aandacht naar zich toe zuigen vanwege een absolute vedette die jarenlang hoge toppen scheert of een uiterst talentvolle generatie die doorbreekt. De vraag is dan of die status aangehouden kan worden eens die grote naam wegvalt. In het turnen kan nog uitgekeken worden naar nieuwe topprestaties van olympisch kampioene Nina Derwael, maar de opvolging is nu reeds verzekerd, bleek op het EK.

Op het EK turnen in het Turkse Antalya geen Derwael aanwezig en dus was het aan anderen om te oogsten. Dat gebeurde ook, met glans zelfs. Door gymnasten die dit op zulk groot toneel nog niet ervaarden, maar nu wel hun moment in de schijnwerpers grepen. Maxime Gentges had dat als eerste gedaan, met een verhaal dat iedereen met verstomming sloeg. Zijn Europese medaille was immers een totale verrassing.

Medaillewinnaars van de week

Gentges werd vooraf niet tot de kanshebbers op eremetaal beschouwd. Dat hield hem niet tegen om werkelijk een loepzuivere oefening af te werken aan het paard met bogen. Een score van 14.566 punten, sowieso al een persoonlijk record, was goed voor een voorlopige tweede tijd. Niemand geraakte nog over die score, een verbazingwekkende Gentges kon met zilver naar huis.

Dan moest de oefening van Lisa Vaelen nog komen, de grote hoop op een prijs op de sprong. Vaelen demonstreerde alvast haar vermogen om op een kampioenschap aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Een solide prestatie resulteerde in een score van 13.583. Zij stond zelfs even aan de leiding. Een Italiaanse en Française kwamen er wel nog over, maar haar bronzen medaille pakte niemand Vaelen nog af. Vaelen werd ook nog vierde in de allroundfinale, Maellyse Brassart deed het daarin ook goed met een vijfde plek.

Moment van de week

Vreugde alom uiteraard bij de gymnasten die een belangrijk moment in hun carrière meemaakten. Voor het moment van de week dat het meest tot de verbeelding sprak moesten we op de marathon van Rotterdam zijn. Abdi trok naar Nederland om het Europese record te verbeteren. Dat lukte hem net niet, al behoorde de overwinning hem wel toe met een tijd van 2u03’47”. Al zal dat niet eens zijn wat het meest zal bijblijven na deze marathon.

Het moment waar we naar verwijzen, vond enkele minuten later plaats. Na zijn overwinning stond Bashir Abdi nog enthousiast te supporteren voor zijn landgenoot Koen Naert, die nog aan het strijden was om een nieuw persoonlijk record neer te zetten. Met de steun van Abdi lukte het hem dat ook: na een zesde plaats in 2u06’56” kon een nieuw record gevierd worden. Een bijzonder ogenblik van sportiviteit ten top tussen twee op verschillende vlakken straffe atleten.

Pogačar de oppermachtige

In het wielrennen werd Tadej Pogačar opnieuw in het peloton verwelkomd nadat hij er even tussenuit was na de Ronde van Vlaanderen. En waar Pogačar start, daar wint hij anno 2023. In de Amstel Gold Race voerde de Sloveen weer een geweldig nummer op. Dat koersdirecteur Leo Van Vliet zo lang met de wagen vlak voor Pogačar had gereden, zorgde voor onnodige commotie. In elk geval moest Ben Healy zich neerleggen bij een verdienstelijke tweede plek en werd Tom Pidcock derde.

De reeds vernoemde Healy was eerder ook al de sterkste bergop in de Brabantse Pijl, dat op een veel minder sterk deelnemersveld kon rekenen dan andere jaren. Toch opletten voor de organisatie dat de wedstrijd niet aan waarde moet inboeten, na al de verrassende zege van Sheffield vorig jaar. Dat zijn heel andere namen dan in de edities die Alaphilippe en Van der Poel op hun naam schreven. Healy kreeg enkel Godon er niet af en de Fransman troefde de Ier af in een sprint met twee. De derde plek van Cosnefroy maakte het AG2R-feestje compleet.

Overzicht

Voorts werden nog in tal van verschillende sporten belangrijke afspraken afgewerkt. We zetten ze op een rijtje in onderstaand overzicht.

Basketbal: Emma Meesseman won met Fenerbahçe de finale van de EuroLeague in een Turks onderonsje met Mersin (99-60). Charleroi (69-55 in Groningen), Limburg (59-55 in Leiden) en Bergen (70-66 bij Academie Limburg) verloren in de BNXT League op Nederlandse bodem. Via de Play-In plaatsten LA Lakers, Minnesota, Atlanta en Miami zich nog voor de NBA play-offs. In de eerste ronde van die play-offs wonnen Sacramento (tegen Golden State), Cleveland (tegen N. York), Philadelphia (tegen Brooklyn) en Boston (tegen Atlanta) de eerste match in hun series.

Motorsport: Liam Everts en Jago Geerts werden respectievelijk tweede en derde in de MX2 in Trentino. De Italiaan Adamo hield hen van de zege.

Voetbal: Union (1-1 bij Leverkusen in Europa League) en Gent (1-1 tegen West Ham in Conference League) speelden Europees gelijk in de heenmatch van hun kwartfinales. Anderlecht klopte AZ met 2-0 in de Conference League.

Tennis: België kon zich niet plaatsen voor de finaleronde van de Billie Jean King Cup. Het verloor de ontmoeting van Canada met 3-2. Fernandez won voor Canada twee enkelspelen: met 6-0 en 6-3 tegen Wickmayer en met 4-6, 7-5 en 6-2 tegen Bonaventure. Diezelfde Bonaventure had wel Marino geklopt met 4-6, 6-4 en 6-4 en Minnen versloeg Sebov met 6-2, 3-6 en 6-3. Het dubbelspel besliste dus en Dabrowski en Fernandez kenden geen moeite met Flipkens en Minnen: 6-1 en 6-3. In het mannentennis pakte Rublev de titel in Monte Carlo door in de finale Rune te verslaan.

Volleybal: door de zege bij Menen is het zeker dat Maaseik de titelfinale zal spelen. Dat zal gebeuren tegen eeuwige rivaal en leider Roeselare.

Darts: ook in Brighton werd de Premier League geen succes voor Dimitri Van den Bergh, die eens te meer stuitte op zijn zwart beest. Michael van Gerwen klopte hem met 6-2.

Hockey: Gantoise is goed op weg om de titelplay-offs te spelen nadat het met 4-0 uithaalde tegen Racing. Gantoise staat derde in de stand, na Léopold en Dragons.

Schaken: de Rus Nepomniasjtsji en Chinees Ding strijden om de wereldtitel. Na zes partijen staat het 3-3.