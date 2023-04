Conclusie na de sportweek: Evenepoel komt van zijn berg en neemt over na hegemonie (en opgave) Pogačar

Een gedroomd duel, zo werd het vooraf aangekondigd. Clash der titanen. Tadej Pogačar, door velen de beste wielrenner ter wereld genoemd, versus Remco Evenenpoel, de wereldkampioen. Niemand die vooraf ook maar één seconde dacht dat niet één van die twee Luik-Bastenaken-Luik zou winnen. Evenepoel deed dat met brio, van een strijd met Pogačar was door een valpartij helaas geen sprake.

Anticlimax toen zondag even voor 13u de melding kwam dat Pogačar een zware smak op het asfalt had gemaakt. Zelf al lek rijdend ten val gekomen na contact met de eveneens lek rijdende Honoré. Inmiddels is de Sloveen in Genk al geopereerd aan een dubbele polsbreuk. Het verdict: vier tot zes weken out. Duimen maar dat het in orde komt met de voorbereiding op de Tour. Na de koers was het toch ook niet meer dan een bijkomend themaatje. De koers stopt voor niemand, zelfs niet voor de man die de Ronde, Amstel en Waalse Pijl gewonnen heeft.

Voorjaar gered

Want aan het eind van de dag kreeg het volk – of toch het grootste deel hiervan – waar het voor naar Luik gekomen was: een overwinning van Remco Evenepoel, in die prachtige regenboogtrui, tot de witte broek aan toe. Evenepoel had vooraf al laten doorschemeren dat hij zou aanvallen op La Redoute. Zijn ploeg had ingeleid, door een moordend tempo op te leggen. De klimmersploeg van Soudal Quick-Step is op weg om het voorjaar te redden, nadat de Vlaamse kern geen enkele prijs bij mekaar had gereden.

De tactiek kende dus weinig geheimen: Evenepoel is één van die weinigen die kan aangeven waar zijn aanval komt en het dan nog kan klaarspelen ook. Hij doet dat zonder arrogantie, maar wel met een pak zelfvertrouwen. Pidcock sloop nog even naar zijn wiel, op het klimmetje na La Redoute was het ook voor de Brit einde verhaal. De nog altijd maar 23-jarige kanjer uit Schepdaal was vertrokken voor één van zijn vele impressionante solo’s, op weg naar winst in Luik-Bastenaken-Luik voor het tweede jaar op rij. Remco is in orde voor de Giro, moest iemand daar aan getwijfeld hebben.

Figuur van het voorjaar

Wie is nu dé figuur van het voorjaar? Eigenlijk valt die in het vrouwenwielrennen te zoeken, bij dé ploeg van het voorjaar. SD Worx kon juichen in alle klassiekers met uitzondering van Parijs-Roubaix. Demi Vollering vervolledigde in Luik haar hattrick aan Ardennenklassiekers. Net als Pogačar bij de mannen heerste zij voorbije woensdag na het winnen van de Amstel ook op de Muur van Hoei. In tegenstelling tot de onfortuinlijke UAE-man deed de Nederlandse er ook nog winst in Luik bij.

Nog wat andere uitslagen van Vollering bij de hand nemen: winst in Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen, tweede plaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Brabantse Pijl. Een bilan om van te duizelen. Haar ploeggenote Lotte Kopecky stopt ondertussen ook niet met indruk maken. Zij wisselde de weg weer even in voor de piste en was samen met Shari Bossuyt de beste in de ploegkoers in de Nations Cup in Milton. In het omnium werd Kopecky vierde.

Dopingzaak

Die zegehonger is ook nog aanwezig bij Alejandro Valverde, eeuwig wielrenner van beroep. De wereldkampioen van 2018 hing eind 2022 dan toch zijn wegfiets aan de haak, maar soleerde zondag prompt naar winst in de gravelrace La Indomable. Minpunt van de week in de koers is dat Lotto Dstny Lennert Van Eetvelt op non-actief diende te zetten wegens een vermeende inbreuk op de anti-dopingwet.

Records en play-offs

Voorts vielen er de voorbije week heel wat records te rapen en werden belangrijke stappen gezet in of richting de play-off fase in verschillende sporten en in kampioenschappen. We zetten alles voor u op een rijtje.

Zwemmen: op het BK werden nieuwe Belgische records gerealiseerd door Florine Gaspard op de 50m schoolslag (30″53), door Lucas Henveaux op de 200m vrije slag (1’46″31) en 400m vrije slag (3’46″59) en door Noah De Schryver op de 200m schoolslag (2’10″83).

Roeien: Aaron Andries won op het BK de A-finale in de skiffcategorie voor korte boten, Tibo Vyvey verlengde zijn skifftitel bij de lichtgewichten. Bij de vrouwen won Mazarine Guilbert.

Snooker: het WK is al vergevorderd en met Luca Brecel zit nog één landgenoot in het toernooi. Brecel klopte Mark Williams na een thriller met 13-11 en plaatste zich voor de kwartfinale.

Volleybal: de titelfinale bij de vrouwen is begonnen. Asterix Beveren ging in Gent van 2-0 achter naar 2-3-winst. Als het nu het volgende duel in eigen huis wint, is het kampioen. Bij de mannen hebben Roeselare en Maaseik wat vertrouwen getankt voor hun aanstaande titelfinale door respectievelijk Haasrode en Gent te verslaan met 3-0.

Basketbal: in de nationale play-offs gaan Mechelen en Leuven tegen mekaar uitkomen. Mechelen gaat na een bolwassing in Groningen (73-48) zeker als derde eindigen in de Elite Gold, terwijl Leuven zich van winst verzekerde in de Elite Silver op het terrein van BA Limburg (71-74 n.v). In de NBA play-offs plaatste Philadelphia zich via een ‘sweep’ als eerste voor de volgende ronde (4-0 tegen Brooklyn). Denver, Phoenix, New York en Denver leiden in hun respectievelijke series met 3-1.

Hockey: Gantoise plaatste zich als derde ploeg voor de play-offs. Het deed dat door in Waterloo te winnen met 2-4.

Darts: Dimitri Van den Bergh klopte Wright (6-3) op de Premier League-avond in Rotterdam, maar verloor van Aspinall (6-4) in de halve finales.

Motorsport: Stoffel Vandoorne reed naar een achtste plek in de ePrix van Berlijn in de Formule E. Winst was voor de Nieuw-Zeelander Cassidy. De Brit Evans won in de WRC dan weer de rally van Kroatië, nadat Thierry Neuville al na de elfde rit moest opgeven.

Golf: Thomas Pieters werd 33ste in het LIV-toernooi in Adelaide. Zijn ploeg RangeGoats kwam één slag tekort voor winst.

Tennis: David Goffin verloor op ATP-Barcelona in de tweede ronde van de Japanner Nishioka (6-1, 7-5). De toernooiwinst was voor Alcaraz. Op het toernooi van Banja Luka ging Djokovic er in de kwartfinales al uit tegen zijn landgenoot Lajovic. Djokovic sukkelt ook met problemen aan de elleboog.