Conclusie na de sportweek: genieten van comeback-Luca, kampioenen gekend en rouwen om Laura

Het is een week van heftige emoties geweest in de sportwereld. Positieve en negatieve. Er was Luca Brecel die de wereld verbaasde met zijn comebacks. Er was uitgelatenheid en vreugde vanwege nationale titels die uit de brand gesleept zijn. Hiervoor moest je in de vrouwensport zijn. Daar was ook diepe tristesse vanwege een persoon van wie op veel te jonge leeftijd afscheid moest genomen worden.

Dat powerlifting de voorbije week enige aandacht kreeg, had niets met één of andere wedstrijd te maken. Wel met het plotse overlijden van Laura Delava. Amper 18 jaar, tattoo op het rechterbeen, zo sterk als een beer. En toch ineens heengegaan. Haar naasten meldden het droevige nieuws op sociale media. De tiener uit Hoei was pas sinds vorige zomer actief in het gewichtheffen, maar maakte al grote sier.

Myocarditis

Op het BK in Lebbeke liet ze vier records optekenen en werd ze nationaal kampioene bij de subjunioren in de categorie tot 69 kilogram. Een grote toekomst wachtte haar en nu is zij plots niet meer onder ons. De officiële doodsoorzaak: myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Afscheid van een toptalent. Uiteraard is het veel te snel dat haar familieleden haar moeten afstaan. We wensen hen veel sterkte.

Powerlifting is niet de sport die het hele jaar door constant in de schijnwerpers staat en dat is snooker ook niet in ons land. Al schuiven kenners wel naar het puntje van hun stoel wanneer het WK in aantocht is. Het WK en onze nationale topper Luca Brecel, dat was vooralsnog geen geslaagd huwelijk. Al is daar vorige week wel duidelijk verandering in gekomen, met comebacks die weinigen zagen aankomen en sowieso al geschiedenis schrijven.

Brecel en zijn straffe verhalen

Bij een stand van 10-6 in zijn nadeel gaf niemand nog veel om de kansen van Brecel in zijn kwartfinale. Ten slotte was het een partij naar dertien gewonnen frames en was zijn tegenstander niemand minder dan Ronnie O’Sullivan. Dat zou de titelverdediger niet meer uit handen geven, toch? Een briljante Brecel won echter zeven frames op rij en ging nog naar 13-10. Brecel verraste ook na afloop, door te vertellen dat hij in aanloop naar het WK amper trainde en soms tot 6 uur op bleef en na zijn zege tegen Williams zo dronken als wat werd.

Het stuitte hier en daar wel wat mensen tegen de borst. Is deze kerel nu wel het label ‘topsporter’ waard, met zo’n levensstijl? Op dat vlak is Luca Brecel nooit een heilig boontje geweest, maar het draait nog altijd om presteren op de grote momenten. Dat heeft hij duidelijk onder de knie. Zolang het voor hem werkt en de sportieve prestaties er niet onder lijden, waarom niet? Tegen Si Jiahui kwam hij nog straffer uit de hoek: van 5-14 ging het naar 17-15-winst. De grootste comeback ooit in The Crucible leverde een finaleplek op.

De dubbel

Waar ze zich geen zorgen meer moeten maken over de afloop van de titelstrijd, is bij Asterix Avo. De ploeg uit Beveren is landskampioen in het vrouwenvolleybal. De dubbel is een feit, want het pakte eerder ook al de beker. In de finale van het kampioenschap was het al met 2-3 gaan winnen in het eerste duel in Gent. Thuis kon het afgemaakt worden en dat gebeurde ook met 3-1. Bij de mannen zijn Roeselare en Maaseik aan hun titelfinale begonnen. Roeselare won de eerste wedstrijd met 3-1.

Ook een dubbel in het vrouwenbasket voor Kangoeroes Mechelen, dat de eerste match van de play-offs buitenshuis gewonnen had van Braine. Ook Kangoeroes kon de titel pakken voor eigen publiek, door Braine nog eens te verslaan met 73-66. Bij de mannen plaatsten Antwerp en Oostende zich op de slotspeeldag van de BNXT League rechtstreeks voor de halve finales van de nationale play-offs. Een gevolg van zeges in Leiden (75-77 voor Antwerp) en tegen Groningen (80-63 voor Oostende). In het 3X3 eindigde TOPDesk Antwerp tweede in Utsunomiya. Het Servische Ub won de finale met 21-11.

Een verrassing en een zilveren plak

In Noord-Amerika zijn de NBA play-offs dan weer volop aan de gang, met de ontknoping van de series in de eerste ronde daar. Denver (4-1 tegen Minnesota), Phoenix (4-1 tegen LA Clippers), LA Lakers (4-2 tegen Memphis), Miami (4-1 tegen Milwaukee), New York (4-1 tegen Cleveland) en Boston (4-2 tegen Atlanta) zijn mee door naar de volgende ronde. Vooral het doorstoten van Miami, achtste reekshoofd in het Oosten, was verrassend.

Een grote verwezenlijking viel ook te noteren op het EK squash, al volgde daar niet de ultieme beloning voor onze nationale vrouwen. Zij hadden eerst wel Nederland (1-2), Spanje (2-1), Wales (1-2) en Frankrijk (2-0) verslagen, wat hen in de finale van het kampioenschap bracht. Engeland bleek te sterk met 2-1. Tinne en Nele Gillis en Chloé Crabbé verlaten Helsinki met EK-zilver.

Overzicht

Hiernaast werden nog enkele andere sportieve resultaten geleverd die we zeker niet uit het oog mogen verliezen. Die hebben we voor u in een overzicht gegoten.

Duatlon: Arnaud Dely legde op het WK beslag op plek 4.

Motorsport: Jago Geerts won de MX2 in Portugal, in beide reeksen was hij de beste. Sergio Pérez won in de F1 de GP van Azerbeidzjan.

Wielrennen: Cian Uijtdebroeks eindigde zesde in de Ronde van Romandië, gewonnen door Adam Yates. Tim Merlier won het criterium Leiedal Koerse. Timo Kielich was de beste in de gravelrace in Valkenburg.

Golf: Thomas Pieters eindigde 23ste op het LIV-toernooi in Singapore, maar won met zijn team RangeGoats het teamklassement.

Hockey: Waterloo plaatste zich als laatste voor de play-offs. Het versloeg Racing in het beslissende duel met 3-2.

Tennis: Maryna Zanevska sneuvelde in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Madrid, maar Elise Mertens haalde wél de achtste finales. David Goffin ging bij de mannen in de eerste ronde er al uit.

Handbal: de Red Wolves verloren van Nederland met 23-28 en met 34-29 van Kroatië in de EK-voorronde. Ze eindigen laatste in hun groep.

Darts: Dimitri Van den Bergh verloor op het Dutch Darts Championship met 6-1 van Searle.

Schaken: Ding is wereldkampioen. De Chinees klopte Nepomniasjtsji met 6-7.