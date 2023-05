Conclusie na de sportweek: hegemonieën blijven duren en Roglič wint bleke Giro

Hegemonieën. Hoe langer zo'n reeks duurt, hoe dichter het einde hiervan, klinkt de redenering. Tegelijkertijd geldt: hoe langer zo'n hegemonie in stand gehouden kan worden, hoe moeilijker voor een tegenpartij om die te doorbreken. Ploegen die titel na titel binnenrijven, weten met de eindstreep in zicht perfect wat nodig is om de klus toch weer te klaren. Dat hebben we de voorbije week kunnen zien. Samen met de ontknoping in de Giro. De fameuze 'triple': dat is wat er in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Hegemonieën. Hoe langer zo’n reeks duurt, hoe dichter het einde hiervan, klinkt de redenering. Tegelijkertijd geldt: hoe langer zo’n hegemonie in stand gehouden kan worden, hoe moeilijker voor een tegenpartij om die te doorbreken. Ploegen die titel na titel binnenrijven, weten met de eindstreep in zicht perfect wat nodig is om de klus toch weer te klaren. Dat hebben we de voorbije week kunnen zien. Samen met de ontknoping in de Giro.

De fameuze ‘triple’: dat is wat er in het handbal op het spel stond. Dat wil zeggen: de BeNeLeague, de Belgische beker en de nationale titel veroveren. Al twee keer eerder in zijn geschiedenis pronkte Bocholt met zo’n drievoudige triomf. De BeNeLeague en de beker had het dit seizoen ook alweer in zijn kast staan en in de finale van de play-offs was het uit gaan winnen in Hasselt. Kon het in eigen huis de streekgenoot opnieuw over de knie leggen, dan was het een perfect seizoen.

Vijfde titel voor Bocholt

Hoewel de uiteindelijke eindscore misschien nog iets anders doet vermoeden, was de dominantie van Bocholt opnieuw heel erg duidelijk. Het bleef spannend tussen de twee Limburgse ploegen tot 8-7. Nadien nam de thuisploeg resoluut afstand en werd het al vroeg behoorlijk zegezeker. Naar het einde van de wedstrijd toe kon Hasselt wel nog minderen, maar dat was niet meer dan een doekje voor het bloeden. Bocholt won de match met 33-30 en de finaleserie met 2-0. Het is voor de vijfde keer landskampioen.

Ook in het basketbal is de nieuwe nationale kampioen gekend. Nu ja, nieuwe, het is nu al twaalf jaar op rij dezelfde club. Oostende had in de finale van de play-offs wel nipt het eerste duel verloren, maar manoeuvreerde zich nadien met twee ruime zeges tegen Antwerp toch weer in een gunstige positie. Waardoor het de kans had om het in eigen huis af te maken. Oostende wilde de Giants opnieuw niet tot het einde in de match laten zitten en pakte in het tweede kwart uit met een ferme tussenspurt.

Kat-en muisspel

Het gevolg was een kat-en muisspel waarbij het het feest al rustig aan kon inzetten. Een bom van de 40-jarige Đorđević maakte het bij diens afscheid compleet: 81-57 en 3-1 voor Oostende in de finaleserie, nog maar eens een titel erbij voor de kustploeg. Ook in de NBA nadert de ontknoping. Denver plaatste zich voor de Finals door met 4-0 zijn serie tegen LA Lakers te winnen. Miami leek daar ook goed naar op weg, maar van 3-0 ging het nog naar 3-3 tegen Boston. De Belgian Cats wonnen twee oefenmatchen tegen Griekenland, met respectievelijk 83-60 en 86-57.

Geen late onverwachte wendingen dus in het handbal en basketbal. Die was er wel enigszins in het wielrennen, in de Giro. Thomas gaf de indruk sterk genoeg te zijn om zijn kleine voorsprong te behouden, maar in een klimtijdrit draaide Roglič de rollen nog om. Een vierde grote ronde komt zo op het palmares van de Sloveen, na een sinds de opgave van Evenepoel bleke Giro. Vooral omdat de klassementsmannen passief koersten. Weinigen die er aan twijfelen dat een goede en gezonde Evenepoel deze Giro wel op zijn naam had geschreven. Helaas zullen we het nooit helemaal zeker kunnen weten.

Jonge talenten in de kijker

Ritzeges waren er voorts in de laatste week voor Almeida, Dainese, Zana, Buitrago en Cavendish. Elders schitterden enkele jonge talenten. Thibau Nys behaalde in de tweede rit in Noorwegen zijn eerste ritzege op de weg bij de profs. Tulett en Teunissen hadden respectievelijk de proloog en rit 1 gewonnen. Lennert Van Eetvelt vierde het zuiveren van zijn naam na een dopingzaak met twee ritzeges en eindwinst in de Alpes Isère Tour. In Boucles de la Mayenne waren er ritzeges voor Oliveira, eindwinnaar Lazkano, Démare en De Kleijn. Lotte Kopecky pakte rit-en eindwinst op de slotdag van de Thüringen Tour.

Een prijs pakken, daar slaagden ze ook bij Moeskroen en Gent in. Dan gaat het over waterpolo. Deze ploegen voelden zich letterlijk als een vis in het water in de bekerfinales. De mannen van Moeskroen geraakten het kampioenschap ongeslagen door en heersten ook in de beker. La Louvière ging in de eindstrijd voor de bijl met 15-7: de dubbel was dus een feit. Bij de vrouwen was het wel heel erg spannend. Gent haalde het nipt van Leuven met 10-9.

Overzicht

Alle andere opvallende sportprestaties uit de voorbije week hebben we in het onderstaande overzicht gegoten.

Roeien: op het EK werden Aaron Andries en Tristan Vandenbussche zesde in de A-finale van de dubbeltwee. Tim Brys eindigde tweede in de B-finale.

Boksen: Delfine Persoon haalde het in Torhout van de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin op punten. Hierdoor mag Persoon tegen de Amerikaanse Baimgardner kampen om de wereldtitel.

Atletiek: rolstoelsprinter Maxime Carabin scherpte zijn eigen Europees record op de 400m aan met een tijd van 56″27. Rani Rosius verbeterde haar persoonlijke record op de 100m met 11″20. Tienkamper Jente Hauttekeete is na zijn 8075 punten op de meeting in Götzis de vijfde landgenoot ooit die boven de 8000 punten gaat. Eliott Crestan werd vierde op de 800m op de Diamond League in Marokko. Amaury Paquet en Hanna Vandenbussche wonnen de 20 km door Brussel.

Tennis: de Pool Hurkacz klopte David Goffin in de eerste ronde van Roland Garros met 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 en 6-4. Elise Mertens omzeilde wel de eerste klip: ze versloeg Hrunčáková met 6-1 en 6-4.

Volleybal: in de European Golden League wonnen de Red Dragons met 3-1 van Kroatië en de Yellow Tigers met 3-0 van Bosnië-Herzegovina.

Hockey: de Red Lions wonnen in de Pro League met 2-1 van India, maar verloren met 3-1 van Groot-Brittanië. De Red Panthers met 3-1 van China en met 2-3 van Groot-Brittanië.

IJshockey: Canada is wereldkampioen nadat het in de WK-finale Duitsland klopte met 5-2.

Motorsport: Max Verstappen won de GP van Monaco, voor Fernando Alonso en Esteban Ocon.