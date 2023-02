Conclusie na de sportweek: Jumbo-Visma oppermachtig

In de voorbije sportweek volgde het zwaartepunt aan het eind, met het Vlaamse openingsweekend in het wielrennen op de weg. Nog altijd het échte begin van het wegseizoen voor de liefhebbers uit Vlaanderen. Na dat openingsweekend is het ook altijd een voorlopige balans opmaken en die is in 2023 glashelder. De op papier sterkste ploeg heeft meteen een signaal verstuurd naar de tegenstand en buitenwereld om u tegen te zeggen.

Het was immers Jumbo-Visma boven, en dan was uithangbord Wout van Aert er nog niet bij. Die zal op hoogtestage in Spanje gezien hebben dat het goed was. De ploeg voor de Omloop bestond uit zes mannen van de zeven die ook van ‘hun’ berg kwamen. Die berg, dat is de Teide en daar is een ferme basis gelegd. Dat werd in de Omloop al duidelijk op Lange Munte, waar het al op de kant getrokken werd en een groep van zo’n twintig man ontstond. Met daarbij… zes renners van Jumbo-Visma.

Slimme Van Baarle

Even de zaken duidelijk stellen. Knechten Affini, Tratnik en Van Hooydonck waren al meer dan in orde. In de volgende fase was het aan Benoot, Laporte en Van Baarle om over te nemen. Geen toeval dat Van Baarle op het juiste moment wegsprong. Niet voor niets al Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn erelijst. Zijn koersintelligentie kent zijn gelijke niet in het peloton. Als hij alleen voorop geraakt, kan de rest het stilaan al beter vergeten. De manier waarop hij zijn klassieke zeges behaalt, vertonen veel gelijkenissen op dat vlak.

Koers op instinct, had zijn nieuwe ploeg hem toevertrouwd. Geen slecht advies als je instincten supergoed zijn. Ook minder getraind in de winter dan bij ex-werkgever Ineos en dan toch meer dan goed genoeg om meteen op de afspraak te zijn. Achter hem behoorde Laporte tot de beteren op de Muur van Geraardsbergen en speelde de Fransman de ideale ploegmaat. Bij diegenen die nog sterker waren op de Muur: UAE-klimmer Tim Wellens en Lotto-belofte Arnaud De Lie. Laatstgenoemde werd knap tweede: straf om dat als 20-jarige klaar te spelen en dat na een terugkeer uit de achtergrond na een valpartij.

Toekomst is van De Lie

De Stier van Lescheret is veel meer dan een sprinter en heeft al op verschillende manieren geïmponeerd in de eerste maanden van 2023. De toekomst behoort hem toe, het heden is van Jumbo-Visma. Dat bleek ook een dag later. Dat ze bij Jumbo de Omloop naar hun hand zouden zetten, tot daaraan toe. In Kuurne-Brussel-Kuurne, op een vlakker parcours, zou dat toch moeilijker zijn. Dat was alleszins de theorie.

Bij het huidige Jumbo-Visma gelden er echter andere natuurwetten. Elke kans om koers te maken wordt gegrepen, hoe ver van de aankomst ook. Daarom ook dat in de heuvelzone in Henegouwen er weer een ferme schifting werd doorgevoerd. Wellens had ook weer zijn aanvalslust mee. Benoot schoof mee en had aandacht voor het ploegenspel. Zo kon Van Hooydonck ook nog mee. Die probeerde het nadien verschillende keren. Wanneer Benoot langs rechts aanging in de slotkilometer, bleek het de goede zet te zijn.

Goed voor Van Aert

Van Hooydonck won dan nog de sprint om de tweede plek: een één-tweetje dus in Kuurne. Een eerste en derde plaats was het een dag eerder. Wat het meest tot de verbeelding spreekt is uiteraard de dubbel in het zogenaamde openingsweekend. Het resultaat geeft de waardeverhouding onderweg ook weer. Een toevalstreffer is het allerminst, wellicht is het een voorbode voor andere voorjaarsklassiekers. Goed voor Van Aert dat ook potentiële andere kopmannen nu al hun zege beet hebben. Die rijden zich binnenkort wel leeg voor WVA indien nodig.

De suprematie van Jumbo-Visma betekent evenzeer dat andere ploegen in de hoek zitten waar de klappen vallen. Vooral Soudal Quick-Step komt dan in beeld. De klassieke kern van de Wolfpack weegt net als vorig jaar te licht. Het contrast is groot, omdat Quick-Step enkele jaren geleden nog domineerde à la Jumbo-Visma. De Belgische ploeg zal in de Ronde van Vlaanderen wel kunnen rekenen op Julian Alaphilippe als toevoeging en heeft ondertussen nog altijd goud in handen met ene Remco Evenepoel.

Eindzege Evenepoel in Emiraten

Diens eerste overwinning als wereldkampioen is ook een feit. Die kwam in de woestijn tot stand: Evenepoel is eindwinnaar van de UAE Tour. De Jebel Jais en Jebel Hafeet goed verteerd. De drager van de regenboogtrui ligt misschien dus al wel voor op schema, aangezien hij in tegenstelling tot andere klimmers actief in de Emiraten nog niet op hoogtestage is geweest. Er gaan straks nog enkele kilo’s af en het klimwerk zal nog op punt gesteld worden: dat belooft voor de Giro.

Ondertussen blijft Lotte Kopecky schitteren in het vrouwenwielrennen. Vorig jaar al de beste in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. De switch van de piste naar de weg opnieuw probleemloos gemaakt. Ook nog steeds completer wordend, want haar overwinning in de Omloop kwam er via een solo. De sprint die ze anders achter hand houdt, had ze deze keer niet nodig. En zeggen dat haar grote doelen nog moeten komen. Ook goede timing, want in alle wedstrijden van Flanders Classics is er nu evenveel prijzengeld bij de vrouwen in vergelijking met de heren.

Topkeepers zijn ook maar mensen

Wat met de andere sporten? In het voetbal bleek dat topkeepers ook maar mensen zijn. Thibaut Courtois blunderde in de Champions League op bezoek bij Liverpool, maar won met Real Madrid op Anfield Road met 2-5. de Conference League stootten Anderlecht en KAA Gent door na een beklijvende penaltyreeks.

Het Sportpaleis was dan weer de plek die een hoop volleybalfans naar Antwerpen lokte. Dat was dan voor de bekerfinales in het volleybal. Bij de dames werd het een echte nagelbijter, met Asterix Avo Beveren dat een jaar langer bekerwinnaar blijft. Het klopte DVK Gent met 3-2 in sets. Bij de mannen had Roeselare meer overschot: het werd 3-0 in de finale tegen Menen. Een vijftiende beker voor de landskampioen, die zijn favorietenrol met verve vervulde.