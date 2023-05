Conclusie na de sportweek: strijd Brecel-Evenepoel voor ‘Sportman’ en landstitel voor Roeselare

Luca Brecel had al zodanig beroerd met zijn speelstijl en comebacks dat het nog kwestie was om het af te maken om zichzelf de ultieme bekroning te bezorgen. Dat is vaak het moeilijkste en al helemaal op wereldniveau. De toekomstige ereburger van Maasmechelen deed het wél. Het zou voor de titel van ‘Sportman van het Jaar’ wel eens tussen hem en Remco Evenepoel kunnen gaan. Het antwoord van laatstgenoemde liet alvast niet lang op zich wachten.

Na de reeds geleverde kunststukjes stond nog één man tussen de wereldtitel en Luca Brecel: Mark Selby, iemand die als geen ander weet hoe wereldkampioen te worden. De Brit deed het immers al vier keer. Nummer vijf zou niet voor dit jaar zijn. Brecel ging immers voortvarend van start in de finale, maar van 6-2 ging het wel naar 9-8. The Belgian Bullet haalde nadien echter opnieuw een waanzinnig niveau. Bij 15-10 leek de wereldtitel al op hem te wachten, bij 18-15 was die ook effectief een feit.

Stevige sollicitatie

Meteen een stevige sollicitatie om aan het einde van 2023 tot ‘Sportman van het Jaar’ te worden. Kan dat wel, zo’n prijs voor een snookerspeler? Mag snooker überhaupt als een sport beschouwd worden? Het antwoord op beide vragen is een volmondige ‘ja’, al is er wel een duidelijk verschil met bepaalde andere sporten. Het is niet in dezelfde mate fysiek belastend als atletiek, wielrennen, tennis of F1. Al is zo’n WK ongetwijfeld extra intens. Mentale vermoeidheid komt er dus ook wel bij kijken en bovendien is het tactische en technische aspect om van te smullen.

Of Brecel inderdaad gelauwerd zal worden tot beste sportman in ons land dit jaar, zou wel eens kunnen afhangen van het feit of Remco Evenepoel de Giro wint. Niet vergeten dat de wereldkampioen wielrennen al een zege in een Monument op zak heeft. Zijn bijnaam, de Aerokogel van Schepdaal, heeft hij niet gestolen. Als een ware kanonskogel ging Evenepoel, aerodynamica in hoogst eigen persoon, tekeer in de openingstijdrit van iets meer dan 18 kilometer naar Ortona. Het roze veroveren op dag 1 en met iedereen de vloer aangeveegd. Concurrent Roglič al 43 seconden aan de broek gesmeerd.

Tijdritkilometers in voordeel Evenepoel

Opletten dat Evenepoel zich niet vergaloppeert: het is ten slotte geen eendagskoers maar een koers van drie weken. Het is wel het feit dat het tijdrijden hét domein is waarin hij het verschil kan maken. Eén van de redenen waarom hij de Giro als grote ronde uitkoos in 2023, is vanwege de vele tijdritkilometers die in het parcours zijn opgenomen. Evenepoel wil daar duidelijk het maximale uit halen. Straks volgen nog tijdritten van respectievelijk 30,7 kilometer en 18,6 kilometer. In de eerste rit in lijn in de Giro spurtte Milan naar succes.

Nog meer koersnieuws: Arnaud De Lie deed van zich spreken met een zege in de GP du Morbihan en tweede plek in Tro-Bro-Léon, waar Nizzolo het snelst was. De Lie is amper 21 en er zit nog meer jong talent in de ploeg. Tijl De Decker van het opleidingsteam won Parijs-Roubaix voor beloften. Timothy Dupont won de tweede rit in de International Tour of Hellas. Pidcock won op zijn mountainbike in Chur.

Vuelta Femenina

Net als de mannen in Italië wagen de dames zich in Spanje aan het grotere rondewerk. De Vuelta Femenina begon met een zege voor Jumbo-Visma in de ploegentijdrit en nadien waren er nog ritzeges voor Kool, Vos (2x), Vollering en Realini (2x). Van Vleuten pakte de eindzege.

Roeselare rekent af met rivaal

Overwinningen en titels pakken, daar draait het uiteindelijk om in de sport. Brecel deed het op internationaal niveau, in het volleybal zijn de nationale titels uitgedeeld. Asterix was al kampioen bij de vrouwen en ook bij de mannen is de beslissing gevallen. Roeselare had vorige week al de eerste match in de titelfinale gewonnen en ging vervolgens ook met 1-3 winnen bij rivaal Maaseik. Het voor eigen publiek afmaken was nadien de opdracht. Dat gebeurde met overtuiging: een klinkende 3-0 kwam op het bord. Dat is ook de eindstand in de titelfinale, Roeselare is voor de veertiende keer landskampioen.

Andere ontwikkelingen

Zowel binnen als buiten de zaal vonden nog tal van belangrijke ontwikkelingen plaats, in verscheidene competities, toernooien of kampioenschappen. Die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Paracycling: op de wereldbeker in Oostende pakten Louis Clincke (goud), Maxime Hordies (zilver), Ewoud Vromant (zilver), Tim Celen (brons), Jonas Van de Steene (brons) medailles in het tijdrijden. In de wegritten deden Jean-François Deberg (goud), Hordies (goud), Celen (zilver),Van de Steene (zilver), Clincke (brons) en Vromant (brons) er nog meer eremetaal bovenop.

Judo: Jorre Verstraeten greep op het WK in de categorie -60 kg nipt naast brons.

Squash: Nele Gilis bereikte op het WK de kwartfinales.

Tennis: Mertens verloor in Madrid in de achtste finales. De toernooiwinst was voor Sabalenka en Alcaraz. Op het WTA-toernooi van Saint-Malo verloor Bonaventure in de achtste finales nipt van Svitolina. Minnen bereikte haar eerste WTA-finale, maar verloor die van Stephens. Goffin haalde de halve finales op de challenger van Aix en Provence en ging er dan uit tegen Paul.

Motorsport: Geerts werd in de MX2 in Spanje tweede, Everts zesde. Geerts blijft aan de leiding in de WK-stand. Vandoorne werd in de ePrix van Monaco negende. In de GP van Miami in de F1 won Verstappen.

Handbal: Bocholt en Hubo speelden gelijk (27-27). Hierdoor plaatst ook Hubo zich voor de finale van de play-offs, tegenstander is dan opnieuw Bocholt.

Basketbal: Limburg en Mechelen stootten door in de kwartfinales van de nationale play-offs. Limburg won zijn twee duels van Charleroi. Mechelen was in twee van de drie wedstrijden tegen Leuven de betere. In de NBA play-offs kan het in de Conference Semifinals nog alle kanten uit. In de series Denver-Phoenix en Boston-Philadelphia staat het na vier matchen 2-2.

Darts: Van den Bergh verloor op de Premier League in Manchester met 6-2 van Dobey. Op de Belgian Darts Open ging Baetens er als beste landgenoot uit in de achtste finales. De eindwinst was voor Van Gerwen.

Hockey: Leuven zakt samen met Old Club uit de hoogste klasse.