Conclusie na de sportweek: Swings, Thiam en Tornados aan het feest

Met twee grote kampioenschappen op het programma is het ook daar waar topsporters zich het meest in de kijker konden zetten. Die kampioenschappen, dat waren het WK schaatsen en het EK atletiek indoor. Plaatsen van het gebeuren waren respectievelijk het Nederlandse Heerenveen en het Turkse Istanboel. Daar werd aan het eind uiteraard ook een medaillebalans opgemaakt.

Sporter van de week: Bart Swings

In Heerenveen was het donderdag al zeker dat Bart Swings niet met lege handen naar huis hoefde. Op de 5000 meter rekende hij zichzelf niet tot de favorieten, maar zijn tijd van 6:13:06 was goed voor brons. Het was zijn eerste WK-medaille ooit in deze discipline. Het was meteen ook heel erg veelbelovend voor de massastart, zijn favoriete discipline die op zaterdag er nog aankwam.

Daar kon Swings dus volop naar toeleven, om dan op het moment van de waarheid zijn hoogvorm nog eens te etaleren. Hij schaatste een tactisch perfecte race en sloeg in de voorlaatste ronde op het juiste moment toe. Met een verschroeiend tempo ging Swings naar de koppositie, om die vervolgens niet meer af te geven. Na een Europese en olympische titel komt er dus nog een wereldtitel bij voor de Leuvenaar, die heeft waar hij voor naar het WK ging.

Sportster van de week: Nafi Thiam

Het EK indoor in atletiek, dan. Pas in het tweede deel van februari kondigde Nafi Thiam aan dat ze in Istanboel mee zou doen. Voordien was dat helemaal niet zo zeker. Ze mochten de tweevoudig wereldkampioene in de zevenkamp dan toch in Turkije verwachten, voor deelname aan de vijfkamp. Een test zou het zijn, op weg naar nog grotere doelen. Zien hoe het Thiam zou vergaan na haar breuk met Roger Lespegnard eind 2022, haar ex-coach met wie ze liefst veertien jaar had samengewerkt.

Een grote evolutie dus in haar carrière, maar Nafi Thiam is ook anno 2023 nog een superatlete. Dat zette ze fijntjes in de verf door de Europese titel in de vijfkamp te behalen en dit dan ook nog eens te doen met een wereldrecord als kers op de taart. Met een totaal van 5055 punten werd een elf jaar oud wereldrecord van de tabellen geveegd. Zowel in het hoogspringen als kogelstoten was Thiam de allerbeste.

Nog in de vijfkamp was er ook een medaille weggelegd voor Noor Vidts. Opnieuw een teken dat de Vilvoordse enorme progressie aan het maken is. Haar totaal van 4823 punten was voldoende voor de bronzen medaille. Julien Watrin pakte dan weer wel zilver op de 400 meter met een tijd van 45:44. Diezelfde Watrin schitterde samen met Dylan en Kevin Borlée en Alexander Doom, ook in de 4×400. De Belgian Tornados pakten hun derde Europese titel. Eliott Crestan liep nog naar brons op de 800 meter en Thomas Carmoy pakte een dergelijke medaille in het hoogspringen.

Wielrennen

In de koers toonde Lotto-Dstny dat er nog talent is naast goudhaantje De Lie. In Le Samyn draaide het uit op een massasprint en Milan Menten schonk Lotto daar de zege. De 26-jarige renner was wel héél enthousiast: bij zijn zegegebaar trok de man uit Bilzen zowaar zijn schouder uit de kom. De Fransman Hugo Hofstetter en Edward Theuns konden mee op het podium. De fotofinish duidde in de GP Monseré Gerben Thijssen aan als snelste man. Onze landgenoot klopte Ewan en Welsford. In de eerste rit in Parijs-Nice vloerde Tim Merlier dan weer Sam Bennett en Mads Pedersen.

De blik was wel grotendeels op Italië gericht, want zaterdag stond daar de Strade Bianche op het menu. De eendagskoers over onverharde wegen die zo populair is in het peloton. Lotte Kopecky was dicht bij haar tweede Strade-triomf op rij, maar werd geklopt door haar teamgenote Demi Vollering: een fotofinish moest duidelijkheid brengen na de sprint met twee. Er hing na de aankomst even een gespannen sfeer, maar het potentiële brandje werd snel geblust. Bij de mannen voerde Tom Pidcock een groots nummer op. Een achtervolgend groepje kwam te laat: Valentin Madouas werd tweede, Tiesj Benoot derde.

Voetbal

In het voetbal zijn de twee finalisten van de Croky Cup bekend. KV Mechelen mag proberen om de beker opnieuw te veroveren als underdog, nadat het dit ook in 2019 al eens klaarspeelde. Het won thuis met 1-0 van Zulte Waregem, nadat het ook aan de Gaverbeek al met 1-2 had gewonnen. Tegenstander op 30 april op de Heizel is Antwerp. Stamnummer 1 had de heenmatch van zijn halve finale met 1-0 verloren bij Union, maar won met diezelfde cijfers op de Bosuil. De strafschoppenreeks eindigde op 4-3 in het voordeel van Antwerp.

Formule 1

Autosportfans konden ook hun hartje ophalen, want het voorbije weekend ging een nieuw Formule 1-seizoen van start. Max Verstappen gaat na twee wereldtitels op rij voor nummer 3 en liet in Bahrein alvast blijken er klaar voor te zijn. Net zoals zijn hele team trouwens. Red Bull pakte uit met een een-tweetje, met Verstappen die de zege vierde voor teamgenoot Pérez. Fernando Alonso reed in een verbeterde Aston Martin naar een knappe derde plaats.

Tennis

Op de tennisbaan liet Elise Mertens zich van haar betere kant zien. Zij bereikte in het enkelspel de halve finales op het WTA-toernooi van Monterrey. De Française Caroline Garcia was dan wel te sterk met 6-3 en 6-4.

Basketbal

De Belgian Lions deden in de kwalificaties een poging om voor de eerste keer ooit het WK basketbal te halen. Dat is niet gelukt. De laatste kwalificatiematch draaide uit op een zware nederlaag: het werd 54-82 tegen Turkije.

Darts

In het darts waren er heel wat momenten van opwinding te noteren op de UK Open. Kim Huybrechts sneuvelde tegen ex-wereldkampioen Gary Anderson (2-10). Dimitri Van den Bergh nam revanche voor zijn maatje tegen diezelfde Anderson (10-8), nadat het ook tegen Mervyn King heel spannend was geweest (10-9). Richie Burnett ging pas helemaal kopje-onder (10-2). Zondagavond moest nog duidelijk worden hoe ver ‘Dancing Dimi’ uiteindelijk zou geraken. Van een topaffiche in de halve finales was hij wel al zeker: er wachtte een ontmoeting met de Nederlander Van Gerwen.