Conclusie na de sportweek: verdriet om Gino Mäder doet alles verbleken

Soms kan wat aanvankelijk nog belangrijk leek, plots totaal onbelangrijk zijn. Het ene moment leek het van tel op welke plaats Remco Evenepoel zou eindigen in de Ronde van Zwitserland. Het volgende moment drong door dat Gino Mäder bewegingsloos aangetroffen was na een valpartij in een ravijn, in een door Evenepoel bekritiseerde finale omdat die te gevaarlijk was. In de afdaling na de slotbeklimming in rit 5 van de Ronde van Zwitserland geraakten Gino Mäder en Magnus Sheffield van de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Soms kan wat aanvankelijk nog belangrijk leek, plots totaal onbelangrijk zijn. Het ene moment leek het van tel op welke plaats Remco Evenepoel zou eindigen in de Ronde van Zwitserland. Het volgende moment drong door dat Gino Mäder bewegingsloos aangetroffen was na een valpartij in een ravijn, in een door Evenepoel bekritiseerde finale omdat die te gevaarlijk was.

In de afdaling na de slotbeklimming in rit 5 van de Ronde van Zwitserland geraakten Gino Mäder en Magnus Sheffield van de weg en duikelden ze de ravijn in. Sheffield kwam er van af met een hersenschudding. Dat Mäder niet bewoog terwijl de koersdokter snel ter plekke was, was al een veeg teken. Een dag later overleed de 26-jarige Zwitser aan de gevolgen van zijn val. Meteen barste het debat rond veiligheid in de koers weer los, maar vooral werd de wielerwereld in diepe rouw gestort. Opnieuw een leven verloren gegaan op de fiets. De volgende rit werd geneutraliseerd.

Begenadigd klimmer

Gino Mäder was een begenadigd klimmer. Zijn talent in het rondewerk werd al in de kijker gezet in 2021, met ritwinst in de Giro en een mooie vijfde plaats in het eindklassement van de Ronde van Spanje. In die Vuelta was hij zo meteen de beste jongere. Hij had een patent op straffe ondernemingen bergop en de algemene verwachting was dat dat in de toekomst op zijn minst eens een ritzege in de Tour de France ging opleveren. We zullen het nu nooit weten. Verschillende door anderen behaalde zeges na zijn dood werden aan hem opgedragen.

In de Ronde van Zwitserland was het Evenepoel die met de vinger naar de hemel wees. Girmay, Skjelmose, Gall en Ayuso (twee keer) wonnen ook minstens één rit. Skjelmose werd eindwinnaar. In de Baloise Belgium Tour was dat Van der Poel, die in Durbuy naar winst soleerde. De andere ritzeges waren voor Philipsen, Jakobsen (twee keer) en Wærenskjold. Naast eindwinst voor Zana wonnen Groenewegen (twee keer), Schelling, Peña en Mohorič ritten in Slovenië. Van den Berg, Tesson, Woods (eindwinnaar) en Carr deden hetzelfde in de Route d’Occitanie. Maar ook al deze winnaars zullen met hun gedachten elders gezeten hebben.

Van alle markten thuis

Er werd dus wel besloten om door te gaan met de Ronde van Zwitserland en ook om die van de vrouwen te laten starten. Vas en Reusser zegevierden in de eerste ritten. Een andere dame die imponeerde, was Puck Pieterse. De bij ons uit het veldrijden bekende Nederlandse rijdt dit jaar ook wereldbekers in het mountainbike en won die in het Oostenrijkse Leogang. Bij de mannen werd Jens Schuermans tiende in de cross-country, nadat hij al een mooie vierde plek bemachtigde in de shorttrack.

Hoewel dus nog eens een keer gebleken is hoe relatief alles is, mag er wel met fierheid op sportieve successen teruggeblikt worden. Zeker door kampioenen en in het basket zijn er weer twee ploegen die een titel beet hebben. Het Nederlandse Leiden ging ermee aan de haal in de BNXT play-offs. Het ging het beslissende duel in Oostende winnen met 80-91.

Kampioenen bekend

Denver pakte zijn eerste NBA-titel door in de finals met 4-1 Miami te kloppen in de serie. In de laatste wedstrijd werd de doorslaggevende winst met 94-89 over de streep getrokken. De Belgian Cats plaatsten zich voor de kwartfinales op het EK bij de vrouwen dankzij zeges tegen Israël (108-59), Tsjechië (41-84) en Italië (72-64). In het 3X3 basket boekte Antwerp toernooiwinst op de challenger van Ulaanbaatar, door de thuisploeg uit Mongolië te verslaan met 19-21 na een verlenging. Na de reguliere speeltijd stond het 19-19.

Er werd al één kampioen uit Noord-Amerika aangehaald en daar vierden ze ook de winnaars van de Stanley Cup, de trofee toegewezen aan de beste ploeg uit de NFL, de ijshockeycompetitie. Het succesverhaal van de Vegas Golden Knights kreeg nog een kers op de taart. De amper zes jaar geleden opgerichte club bekampte Florida Panthers in de Stanley Cup Finals. Vegas triomfeerde met 4-1 in de finaleserie. Het kon de titel voor eigen publiek veroveren door Florida met 9-3 huiswaarts te sturen.

Ruziënde darters

Nog een sportieve conclusie uit de voorbije week: ook ruziënde darters kunnen ver geraken in een toernooi. Op het WK darts voor landen verdedigden Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts de nationale eer. Ze trakteerden Finland meteen op een 4-0, maar gunden mekaar geen blik. Nadien volgde onder meer een bemiddelingsgesprek met de dartsbond. Hoewel nog niet alles uitgeklaard was, werd toch al één en ander bijgelegd. Het WK ging ondertussen door: tegen Nederland en Australië liep de beslissende leg goed af, tegen Wales niet. De halve finales was dus het eindstation.

Overzicht

De andere opvallende prestaties van de voorbije week werd in het onderstaande overzicht gegoten.