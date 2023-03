Conclusie na sportweek: beker-en medaillewinnaars

Hoewel het pas maart is, worden er al aardig wat prijzen uitgedeeld, zowel op internationaal als nationaal niveau. Onlangs was er dus al het succesvolle WK schaatsen en EK indoor. De voorbije week trokken broer en zus Stijn en Hanne Desmet met grote ambities naar het WK shorttrack en in het basketbal stonden dan weer de bekerfinales op het programma. Sporter van de week: Stijn Desmet Voor de familie Desmet stond het vizier op Seoel gericht. Daar was het heus…

Hoewel het pas maart is, worden er al aardig wat prijzen uitgedeeld, zowel op internationaal als nationaal niveau. Onlangs was er dus al het succesvolle WK schaatsen en EK indoor. De voorbije week trokken broer en zus Stijn en Hanne Desmet met grote ambities naar het WK shorttrack en in het basketbal stonden dan weer de bekerfinales op het programma.

Sporter van de week: Stijn Desmet

Voor de familie Desmet stond het vizier op Seoel gericht. Daar was het heus niet allemaal rozengeur en maneschijn. Hanne strandde op vier duizendsten van een seconde van de bronzen plak op de 1.500 meter bij de vrouwen. Samen met broer Stijn en met Tineke den Dulk en Ward Pétré deed ze ook mee aan de estafette. Ook daar werd het een vierde plek. Net geen podium dus: erg ondankbaar.

Stijn Desmet zal wel vooral met goede herinneringen op dit WK kunnen terugblikken, want voor hem persoonlijk was het wél prijs. Tenminste als het over eremetaal gaat. In de finale van de 1.000 meter bij de mannen acteerde Stijn met bijzonder veel lef. Hij ging snel naar de koppositie en verweerde zich nadien nog verdienstelijk tegen de Zuid-Koreaan Park. De beste prestatie van Desmet op dit WK leverde zilver op.

Basketfinales

In het basketbal was enkel het goud van tel, met de bekerfinales die afgewerkt werden. Zaterdag was Mechelen al aan het feest, want Kangoeroes maakte de favorietenrol waar in de damesfinale. Castors Braine ging voor de bijl met 52-67. Een dag later was het aan de mannen en dan bleek dat het toch niet zo simpel is om het als favoriet waar te maken. Antwerp Giants verraste landskampioen Oostende met 77-71. Een grote triomf dus in het ‘echte’ basket. In het 3X3 sneuvelde Team Antwerp in de kwartfinales op een toernooi in Belgrado.

Zaalkorfbal

Twee bekerwinnaars uit de provincie Antwerpen dus en ook de toekomstige kampioen in het zaalkorfbal zal in die hoek gezocht moeten worden. In deze sport werden de kruisfinales afgewerkt. Titelverdediger Floriant Merelbeke werd met 14-19 gevloerd door Boeckenberg. Borgerhout GW klopte Voorwaarts met 21-18. Boeckenberg en Borgerhout zullen dus tegen mekaar strijden in de titelfinale.

Pogačar maakt indruk in het wielrennen

Ook nog aandacht voor een aardig wielerblokje, want enkele niet onbelangrijke ontwikkelingen hebben zich voltrokken bij de mannen op de fiets. Hebben we de voorbije week een voorsmaakje gekregen voor de Ronde van Frankrijk later dit jaar? Tadej Pogačar is alvast nu reeds op de afspraak. Dat wisten we eigenlijk al na zijn eerdere zeges in 2023, maar nu is hij ook als triomfator gekomen na een eerste duel met zijn grote rivaal voor komende zomer. Grote conclusies hoeven daar misschien nog niet aan verbonden te worden, al is het eerste tikje wel uitgedeeld.

Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico zijn twee grotendeels gelijklopende rittenkoersen die al een tipje van de sluier kunnen oplichten over hoe de grote ronden er gaan uitzien. In De Koers naar de Zon, zoals Parijs-Nice ook wel genoemd wordt, waren er ritzeges voor Tim Merlier, Mads Pedersen, Jumbo-Visma (ploegentijdrit), Tadej Pogačar (3x) en Olav Kooij. Opvallend was ook dat de volledige zesde etappe afgelast werd wegens uitzonderlijk hard waaiende wind. De eindwinst was vanzelfsprekend voor Pogačar.

Vingegaard kraakt

Bij zijn eerste ritzege in La Loges des Gardes viel op hoe Pogačar op weg was naar de eerder weggesprongen Gaudu, maar achter hem ook Vingegaard de kloof leek te dichten. De Deen kwam op enkele meters van de man die hij klopte in de Ronde van Frankrijk van 2022. Tot Pogačar met nog een tussenversnelling uitpakte en Vingegaard deed kraken. Ook in het vervolg van de koers had Pogačar de bovenhand.

Een bewijs dat hij extra gebrand is om de uitslag van vorig jaar recht te zetten of zijn de rollen in juli toch weer omgekeerd? ‘Je zegt geen neen tegen geel’, vertelde de UAE-man alvast nadat hij aan de leiding ging. Of dat nu in Parijs-Nice is of in de Ronde van Frankrijk.

Sprintsucces Merlier en Philipsen

Daarnaast dienen we ook zeker even stil te staan bij successen voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Merlier ging van Alpecin-Deceuninck naar Soudal Quick-Step en zijn komst is een schot in de roos voor de op andere terreinen geplaagde Wolfpack. Merlier is kersvers vader en heeft nu de sprinttrein waar hij altijd al van droomde.

Zijn vorige werkgever kan altijd nog wel rekenen op Jasper Philipsen, de in Tirreno-Adriatico tweemaal naar winst snelde. De andere ritzeges waren voor Filippo Ganna, Fabio Jakobsen en Primož Roglič (3x). Roglič werd ook eindwinnaar en toonde in zijn eerste koers na zijn revalidatie dat hij nog niet afgeschreven mag worden.

Voetbal

In het voetbal is het Europese verhaal ten einde voor Club Brugge. Dat ging eruit in de achtste finales van de Champions League na een afgang bij Benfica (5-1), nadat het thuis ook al verloren had (0-2). De zwanenzang van Scott Parker. Andere teams uit onze competitie boekten in lager aangeschreven Europese bekertoernooien wel een degelijk resultaat. Union Sint-Gillis (3-3 bij het Duitse Union Berlijn), Anderlecht (1-1 tegen Villarreal) en Gent (1-1 tegen Başakşehir) speelden allen gelijk.

Handbal

In het handbal werd uitgekeken naar de EK-kwalificatiematchen van de Red Wolves tegen Griekenland. Die draaiden uit op een nipte nederlaag, iets wat deze ploeg de laatste jaren al te vaak heeft meegemaakt. Het werd thuis 24-26. Een immense ontgoocheling voor de Red Wolves, want de kans om alsnog het EK te halen is nu zo goed als nihil. Op verplaatsing prijkten dezelfde cijfers op het scorebord: de Grieken haalden het opnieuw met 26-24. Niet het gewenste rendement in teamverband.

Records

Darter Dimitri Van den Bergh ging dan weer op zoek naar individueel succes, maar sneuvelde in de Players Championship 5 in de achtste finales. Daarnaast waren aan het einde van de week ook nog enkele records te noteren. Bashir Abdi heeft een nieuw Belgisch record beet op de halve marathon (59’21”) en zwemster Alisée Pisane verbeterde haar eigen record op de 1500 meter (16:22.18).