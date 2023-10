Conflict tussen Franstalige en Vlaamse magistraten over benoeming Brusselse procureur-generaal

De blokkering van de benoeming van een (Franstalige) Brusselse procureur-generaal door de Nederlandstalige leden van de benoemingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) leidt tot een felle discussie tussen Vlaamse en Franstalige magistraten. Blokkering benoeming PG De Vlaamse leden weigerden op woensdag 11 oktober hun medewerking aan de benoeming van een Franstalige procureur-generaal in opvolging van de Vlaming Johan Delmulle, die na twee termijnen moet stoppen. Normaal gezien wisselt bij elke opvolging het taalstatuut van de nieuwe procureur-generaal. Omdat…

Blokkering benoeming PG

De Vlaamse leden weigerden op woensdag 11 oktober hun medewerking aan de benoeming van een Franstalige procureur-generaal in opvolging van de Vlaming Johan Delmulle, die na twee termijnen moet stoppen. Normaal gezien wisselt bij elke opvolging het taalstatuut van de nieuwe procureur-generaal. Omdat de eveneens Franstalige Laurence Massart een kans maakt haar voorzitterschap van het Brusselse hof van beroep te verlengen, blokkeren de Vlamingen de benoemingsprocedure van een Franstalige procureur-generaal.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) besliste eerder om deze Nederlandsonkundige voorzitter van het tweetalige Brusselse hof niet te herbenoemen. Hij opende een sollicitatieprocedure voor een Vlaamse voorzitter, omdat de wet in Brussel nu eenmaal een alternerend voorzitterschap volgens de taalrol eist.

Massart vocht de niet-verlenging van haar mandaat aan bij de Raad van State. Ze vroeg aan de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in afwachting van een uitspraak de opschorting van de sollicitatieprocedure. Ze kreeg op 22 september in kortgeding gelijk. In afwachting van een definitieve beslissing willen de Vlaamse HRJ-leden vermijden dat de twee belangrijkste functies op het Brusselse gerecht bemand worden door Franstaligen.

Rechtsstaat in gevaar

Na de opschorting van de benoemingsprocedure van de procureur-generaal schreef Union professionnelle de la magistrature, de Franstalige vereniging van magistraten, prompt een nota. Volgens voorzitter Vincent Macq (procureur in Bergen) is de niet-benoeming van de procureur-generaal door de Vlamingen ‘gemotiveerd door politieke en taalkundige redenen’. Verder ‘dient deze nooit gezien blokkering zij die Justitie willen defederaliseren’. Bovendien onderlijnt Macq ‘het fundamentele belang voor de rechtsstaat van de rol van de Hoge Raad in de procedure van de benoeming en promotie van magistraten’.

Er volgde een antwoord van de Nederlandstalige vereniging van magistraten dat de blokkering steunt ‘totdat het taalprobleem van de korpschefs in Brussel is opgelost’, aldus voorzitter Dirk Van Overloop, kamervoorzitter van het Antwerpse hof van beroep. Hij wijst onder meer naar het feit dat in Brussel al 5 jaar geen procureur des Konings werd benoemd. Dat is een gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof, waarbij de wettelijke bepaling dat die altijd een Franstalige moet zijn, ongrondwettelijk werd genoemd. Ook de benoeming van de voorzitter van het Brusselse arbeidshof werd vernietigd door de Raad van State omdat die in tegenstelling tot de wettelijke vereiste weer Franstalig is, in opvolging van een taalgenoot. Ondertussen bleef de zetel leeg.

Voorzitter Massart kon vijf jaar geleden ‘enkel benoemd (blijven) door een procedurefout, terwijl uit de arresten van de Raad van State zeer duidelijk blijkt dat de vacature volledig ten onrechte werd geopend voor een magistraat met een Franstalig diploma’, aldus nog Van Overloop. Zij volgt immers een Franstalige op, die eerder ontslag nam.

Voorspelbare reactie

‘Er zijn zo van die dingen die voorspelbaar zijn: als een Nederlandsonkundige en zelfs -onwillige dame benoemd wordt tot eerste voorzitter van het hof te Brussel, dan kraait daar geen haan naar’, poneert Van Overloop. ‘Maar als de benoeming van een Franstalige procureur-generaal te Brussel in de Hoge Raad voor de Justitie geblokkeerd raakt, dan is meteen de rechtsstaat in gevaar.’