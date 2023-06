Congolees persagentschap heropent na 28 jaar kantoor in Brussel

Het Congolese persagentschap ACP huldigde zijn eerste kantoor in Brussel in, 28 jaar na de sluiting van het kantoor met het Zaïrese persagentschap tijdens het bestuur van president Joseph Mobutu.

Het doel van het kantoor dat het Congolese persagentschap (ACP) huldigde in Brussel is om de diplomatie in de Democratische Republiek Congo wereldwijd meer bekendheid te geven door de stem van het Congolese volk op het internationale toneel te brengen en het standpunt van het land te laten horen. De inhuldiging van het verbindingskantoor in Anderlecht werd bijgewoond door ACP-directeur-generaal Bienvenu-Marie Bakumanya en Nicolas Liyanza, kabinetsdirecteur van de Congolese minister van Communicatie en Media, Patrick Muyaya Katembwe, die de reis naar de Europese hoofdstad niet kon maken.

Ceremonie

‘Als vertegenwoordiger van de minister van Communicatie en Media wil ik de directie van de ACP feliciteren met dit prijzenswaardige initiatief om een verbindingskantoor in Brussel te openen’, verklaarde Liyanza met trots. Hij legde uit dat zijn aanwezigheid bij deze ceremonie ‘het bewijs is dat het bevoegde ministerie de inspanningen steunt van de overheidsbedrijven en instellingen die onder zijn toezicht staan, om de Democratische Republiek Congo te promoten’.

Het hoogtepunt van de ceremonie, was de onthulling van de plaquette met de woorden ‘Agence congolaise de Presse – bureau Europe’ voordat de verschillende vooraanstaande mensen het kantoor bezochten. ‘Vandaag is dit ACP-kantoor een verbindingskantoor, maar we hopen dat vanaf de begroting voor 2024 de ACP geen verbindingskantoor meer zal zijn, maar een vertegenwoordigingskantoor’, kondigde hij aan.

‘Dit is de terugkeer van het voormalige Zaïrese persagentschap (AZAP) naar Europ’, zei Bakumanya. ‘De opening van dit kantoor zal het ook mogelijk maken om de desinformatie waarvan het land vaak het slachtoffer is te bestrijden.’ Bakumanya legde ook uit waarom het kantoor in Brussel in 1994 moest sluiten. Volgens hem was dat het gevolg van een geschil met de Nationale Dienst voor Sociale Zekerheid en de inbeslagname van financiële middelen. De directeur-generaal van de ACP wil ook innoveren. De inhoud van dit staatsmedium wordt meer en meer in digitale vorm gepresenteerd.

Nationale omroep

Floribert Lubota, voorzitter van de raad van bestuur van RTNC (de nationale omroep, red.) en directeur-generaal Sylvie Elenge, met wie de ACP nauw samenwerkt, waren ook aanwezig. Ze reisden van Kinshasa naar Brussel om de ceremonie bij te wonen. Maar ook de vertegenwoordiger van het Office de Gestion du Fret Multimodal (Ogefrem) in België, Lucienne Bansenga Konyi was er met haar medewerkster Mireille Sayiba. Dat alles onder het toezicht van de directeur van het ACP-verbindingskantoor in Brussel, Roger Mazanza Kindulu. Sinds april 2023 heeft de ACP ook een nieuwe samenwerking met het Belgische nieuwsagentschap Belga, waarvan de vertegenwoordigers nadrukkelijk aanwezig waren, waaronder de news manager Aurore Mudiayi Bukassa.

De directeur-generaal van RTNC, Sylvie Elenge verwelkomde de actie en riep de Congolese regering op om de nodige middelen vrij te maken voor de continuïteit van het project: ‘Hier terugkomen is heel belangrijk voor het nationale beleid, omdat we nu voor één keer Congolezen op het terrein in Brussel zullen hebben, die informatie verzamelen, verwerken en uitzenden zoals wij die in het land zien en ervaren. Dit is voor ons dus een echte troef. We kunnen het initiatief alleen maar verwelkomen en steunen.’

Het verbindingskantoor dat net is geopend in Brussel, België, is een proefkantoor. Het is de bedoeling dat het een vertegenwoordigingskantoor wordt als de middelen het toelaten, en de ervaring in Brussel zal worden herhaald in andere Europese steden. De stem van de Democratische Republiek Congo zal dan nog duidelijker te horen zijn.