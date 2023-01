Conner Rousseau en ‘het debiele voorstel’ van Ben Weyts

Op TikTok zie je hoe Conner Rousseau amper zijn afgrijzen kan onderdrukken wanneer minister van Onderwijs Ben Weyts in beeld komt. King Connah trekt een gezicht alsof hij een bokaal zure augurken heeft ingeslikt. Op de achtergrond klinkt het melodietje ‘Oh no, oh no’. Intussen werd het filmpje al duizenden keren geliket. Conner Rousseau is klaar voor het gevecht om het centrum en eist nu al de post van minister van Onderwijs op. In een ander TikTok-filmpje is te zien…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Op TikTok zie je hoe Conner Rousseau amper zijn afgrijzen kan onderdrukken wanneer minister van Onderwijs Ben Weyts in beeld komt. King Connah trekt een gezicht alsof hij een bokaal zure augurken heeft ingeslikt. Op de achtergrond klinkt het melodietje ‘Oh no, oh no’. Intussen werd het filmpje al duizenden keren geliket. Conner Rousseau is klaar voor het gevecht om het centrum en eist nu al de post van minister van Onderwijs op.

In een ander TikTok-filmpje is te zien hoe hij een overvolle zaal senioren in het Kursaal van Oostende volledig naar zijn hand zet. Dat doet hij niet door bevlogen, ideologische speeches of de zoveelste jeremiade over het einde van België. ‘De partij van de ouderen is?’, vraagt Conner aan de honderden aanwezige senioren van S-plus, waarop ze in koor antwoorden: ‘Vooruit.’ Een paar filmpjes verder scheldt hij het Vlaams Belang de huid vol. Vooruit ruikt de kans om het centrum te claimen, door de boksmatch te organiseren met Vlaams Belang

Rousseau koning van de perceptie

Daarmee kroont Conner Rousseau zich tot koning van de perceptie. Hij weet door slinkse ’truken van de foor’ de sensatie in zijn voordeel te doen kantelen. Hij is een geboren entertainer en gangmaker die in een mum van tijd een publiek naar zijn hand kan zetten. In tegenstelling tot wat velen beweren, is hij geen schlemiel. Hij heeft een academische opleiding en als communicatiedirecteur bij de sp.a leerde hij het klappen van de zweep. Ook al kraamt hij soms een stommiteit uit, ze wordt door zijn achterban met de mantel der liefde toegedekt.

Ook binnen Vooruit weet hij met zijn jongensachtige charme de partij op sleeptouw te nemen. Het was Rousseau of de afgrond. Hij wist dino’s zoals Frank Vandebroucke en Caroline Gennez weer politiek relevant te maken en doet het brokkenparcours van Meryame Kitir vergeten. Ondanks het feit dat Vivaldi in het slop zit, weet hij de deelname van zijn partij in de federale regering als een succes voor te stellen. Terwijl de PS voor de zoveelste keer af te rekenen heeft met corruptie en schandalen, weet Rousseau zijn partij te verkopen als een maagdelijke bruid.

Drie jaar geleden organiseerde hij onder de noemer ‘solidariteit’ samen met Paul Magnette een nieuwjaarsreceptie. Ze dansten op het podium. ‘Get shit done’, riep Conner Rousseau en het publiek zwaaide met de servetten op de tonen van Les lacs du Connemara. De verbroedering met Paul Magnette en de PS was compleet. King Connah riep tussendoor dat veiligheid een links thema is, terwijl in de oude socialistische Brusselse en Waalse bastions het geweld, de verpaupering en werkloosheid piekt. Wie herinnert er zich niet het vervallen Antwerpen van Bob Cools, Leona Detiège en Patrick Jansens, waar vriendjespolitiek de boventoon voerde. Socialisme moet gezellig zijn, een feest. Na de roes volgt de kater wel.

King Connah Minister van Onderwijs

In De Afspraak op Vrijdag liet hij duidelijk verstaan dat Vooruit na de verkiezingen van 2024 de minister van onderwijs zal opeisen. Conner Rousseau kan amper zijn afkeer voor Ben Weyts verbergen: ‘Ik zie geen verdiensten van N-VA op onderwijsbeleid. Weyts is reeds vier jaar minister en plots ontdekt hij dat er een lerarentekort is en stelt hij een Raad der Wijzen in’. Maar vooral het feit dat hij sprak over ‘het debiele voorstel van minister van Onderwijs Weyts’ om te snoeien in het groeipakket, moet bij de N-VA hard zijn binnengekomen. Weyts is aangeschoten wild. In de pers wordt hij voorgesteld als een minister met een drankprobleem die de problemen in het onderwijs maar niet onder controle krijgt.

Volgens Conner Rousseau moeten ouders ‘op een toffe manier’ Nederlands leren, ‘maar als ze dat niet willen, dan moeten we hen verplichten.’ Wat die ‘toffe manier’ wel mag zijn, mag Joost weten. Ouders verplichten om Nederlands te leren, kan enkel binnen een inburgeringstraject. Maar ook hier wint de voorzitter van Vooruit de perceptieoorlog. Hij duwt de N-VA in het defensief en schildert Weyts af als een ‘debiel’.

Gelijke kansen dogma

Zowat de ganse pers speculeert over de tanende positie van de minister van Onderwijs in zijn partij. Toegegeven. Het gekwek van Weyts steekt schril af tegen de spontaniteit van Conner Rousseau en de communicatie van minister-president Jan Jambon kleurt heel erg vaal. Maar de oorzaak van de miserie in het onderwijs ligt eerder bij Frank Vandenbroucke en Pascal Smet die tien jaar lang het dogmatisme van gelijke onderwijskansen proclameerden. ‘Gelijke kansen werden gaandeweg gelijke uitkomsten’, analyseert Wouter Duyck bij Doorbraak. Iedereen had recht op een diploma. De massamigratie en de coronacrisis stelden de crisis in het onderwijs op scherp. Het niveau kelderde.

Voordien had Dirk Van Damme – onderwijsexpert en gewezen kabinetschef van toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke – al moeten erkennen dat we over integratie veel te naïef zijn geweest. In de Morgen liet hij optekenen: ‘Ons taalbeleid voor migrantenleerlingen is in het algemeen te laks geweest.’ Deze ideologische verdwazing heeft voor grote problemen in het onderwijs gezorgd. Er was niemand in De Afspraak op Vrijdag die Conner Rousseau daaraan herinnerde. Weyts mag dan aangeschoten wild zijn, hij is een flamingant van het eerste uur. Vooral het laatste is voor heel wat experten, politici en media een probleem.

Meedraaien met de wind

Els Van Doesburg legt in De Morgen de vinger op de wonde: ‘Hij (Conner Rousseau) is heel volatiel. Als er een windje komt van links, dan draait hij naar links. Komt er eentje van rechts, dan draait hij naar rechts. Waar staat die man eigenlijk voor? Hij zou beter de voorzitter zijn van een zeilclub dan van een partij: zó meedraaien met de wind.’ Enerzijds wil hij de probleemwijken opkuisen. Even later vindt hij het geen probleem dat leerkrachten met een hoofddoek voor de klas staan.Conner Rousseau surft op populisme en persoonlijke populariteit. ‘Ergens doet hij ook aan antipolitiek. Want terwijl hij de mond vol heeft van koopkracht, laat hij de federale begroting mee ontsporen’, besluit Van Doesburg. Meer zelfs. Hij pleit voor een gratis basispakket elektriciteit, een sociaal energiefonds voor zelfstandigen, verhoogd kindergeld en zorgbudget, maar hoe dit moet worden betaald, komen we andermaal niet te weten.

Conner Rousseau bepaalt steeds meer de politieke agenda. Hij geniet heel wat steun, vooral bij de media. Bart De Wever omschreef hem als een degelijk voorzitter en een man van zijn woord. Maar in tegenstelling tot N-VA, Open Vld, CD&V en Groen weet Rousseau de rust in eigen rangen te bewaren. Dankzij Rousseau zit Vooruit gebeiteld om in 2024 zowel op Vlaams als federaal vlak mee te regeren. ‘Ik wil niet dat N-VA en Vlaams Belang zo groot worden dat ze de meerderheid hebben’, liet hij onlangs in Le Soir optekenen. N-VA en Vlaams Belang kijken maar beter uit, want 2024 zou wel eens voor een anticlimax kunnen zorgen.