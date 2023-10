Conner Rousseau intimideert burgers op Instagram

Elisabeth Lucie Baeten is een jonge comedian die al een tijdje politiek satirische filmpjes plaatst op haar Instagram account. Naar aanleiding van het jongste 'incident' met Conner Rousseau bij café Hemelrijk in Sint-Niklaas, waar hij in dronken toestand racistische praat zou verkocht hebben aan een paar surveillerende agenten, plaatste zij onlangs een hilarisch filmpje. Ook hier te zien. Maar daar kon Conner Rousseau niet om lachen. Sterker nog: hij stuurde intimiderende berichtjes naar mensen die het filmpje leuk vonden. Hoe…

Elisabeth Lucie Baeten is een jonge comedian die al een tijdje politiek satirische filmpjes plaatst op haar Instagram account. Naar aanleiding van het jongste ‘incident’ met Conner Rousseau bij café Hemelrijk in Sint-Niklaas, waar hij in dronken toestand racistische praat zou verkocht hebben aan een paar surveillerende agenten, plaatste zij onlangs een hilarisch filmpje. Ook hier te zien. Maar daar kon Conner Rousseau niet om lachen. Sterker nog: hij stuurde intimiderende berichtjes naar mensen die het filmpje leuk vonden. Hoe ver wil de voorzitter van Vooruit eigenlijk nog gaan?

Elisabeth Lucie Baeten heeft sinds kort ook een eigen streaming reeks ‘De laatste dag’ op VRT MAX. Om maar te zeggen: deze nobele onbekende timmert stevig aan de weg. Onder andere met satirische filmpjes op Instagram waarin ze zich voordoet als een politieke p.r.-specialiste. Naar aanleiding van het zoveelste Conner-incident, dit keer in Sint-Niklaas begin september, krijgt ze zogenaamd telefoon van hem, waarin ze hem met een paar pittige en welgemikte zinnen te kijk zet. ‘Kijk, meneer Rousseau, dat woordje ‘censuur’ he, dat is al een paar keer gevallen nu, daar blijven wij toch liever ver van weg. Ja. En van het woordje racisme ook.’ Zegt ze bijvoorbeeld. En ook: ‘Wat u hebt gezegd kan toch onmogelijk erger zijn dan wat de mensen nu denken dat ge…. ah ja…. toch.’

Gewoon ter opfrissing

En even later: ‘De mensen hebben daar eigenlijk wel genoeg van, dat politici naar de rechter stappen…. ja… om dingen die ze zelf verkeerd gedaan hebben…. ja, en dat de rechtbanken misschien wel met andere dingen moeten bezig zijn.’

Maar de échte killer komt aan het einde wanneer ze terloops opmerkt: ‘Oh, en misschien efkes uw mailbox checken, ja. Ik heb een mailtje gestuurd waarin ik de definitie van socialisme nog eens uitleg. Ja. En het verschil tussen links en rechts. Ja, gewoon ter opfrissing.’

Privé berichtjes

Niks aan de hand, zou je denken. Goeie satire. Jammer dat zoiets enkel op sociale media te zien is en niet op onze nationale tv-zenders. Mààr. Dan blijkt dat Conner Rousseau zelf privé-berichtjes heeft gestuurd naar mensen die dit filmpje ‘leuk’ vonden of deelden. De exacte inhoud van die berichten hebben we helaas nog niet kunnen achterhalen. Maar onder meer de Antwerpse acteur Sven De Ridder deelde mee dat hij die ‘rare’ berichten maar matig kon waarderen. En een andere dame liet weten dat Rousseau zelfs haar Instagram liet blokkeren.

De jonge partijvoorzitter gaat hiermee nog een stap verder dan met het kortgeding tegen de media. Hier gaat hij zelfs op individueel microniveau mensen belagen vanuit zijn machtspositie.

Humor en satire zijn de kanaries in de koolmijn. Mogen we daar nog eens aan herinneren?