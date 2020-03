Corona, wachten op de storm

Het voorbije weekend vonden er op de Britse eilanden nog volop loopwedstrijden en concerten plaats. Een boel mensen op elkaar gepakt in een tijd waarbij de wereld bang is voor een tot nog toe onbehandelbaar virus. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, adviseert sinds gisteren de oudere bevolking om binnen te blijven voor corona. Hij noemt het de grootste mobilisatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Gelaten afwachten ‘Keep calm and carry on. Het is een cliché, maar wel de beste manier…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het voorbije weekend vonden er op de Britse eilanden nog volop loopwedstrijden en concerten plaats. Een boel mensen op elkaar gepakt in een tijd waarbij de wereld bang is voor een tot nog toe onbehandelbaar virus. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, adviseert sinds gisteren de oudere bevolking om binnen te blijven voor corona. Hij noemt het de grootste mobilisatie sinds de Tweede Wereldoorlog.

Gelaten afwachten

‘Keep calm and carry on. Het is een cliché, maar wel de beste manier om de houding van de Britse regering samen te vatten’, schreef correspondent Patrick van IJzendoorn in de Nederlandse de Volkskrant. De journalist vergelijkt de aanpak van de Britse regering met die van het kabinet van Winston Churchill in 1952. De vervuilde Londense mist, de Great Smog, veroorzaakte om en bij de 12 000 doden in Londen. De hoogbejaarde Winston Churchill wachtte letterlijk tot de wind keerde.

De huidige Britse aanpak bij de coronapandemie kent eenzelfde gelatenheid. Ze baseert zich op de uitspraken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het virus niet te stoppen is tot er een vaccin ontwikkeld wordt. De Britse regering, geadviseerd door experten, vreest dat de drastische Chinese aanpak het probleem alleen maar zal verergeren. Van zodra het virus bedwongen lijkt en de bevolking terug de straat op mag, dan zal het coronavirus weer in volle kracht toeslaan. De regering van Boris Johnson gaat daarom uit van ‘herd immunity’. Het virus verspreidt zich over de bevolking zodat die massaal immuniteit verkrijgt. De Britse keuze wordt echter als heel gevaarlijk beschouwd. Er wordt in dit scenario immers uitgegaan van honderdduizenden doden. Viroloog Marc Van Ranst wees de Britse aanpak in niet mis te verstane woorden af in de Zevende Dag.

Klaar voor de storm?

Het Britse stappenplan – scholen, restaurants, cafés sluiten – gaat slechts traag in voege. De verspreiding moet echter wel afgeremd gebeuren, zodat de Britse gezondheidszorg (NHS) in staat is de meest acute gevallen op te vangen. Er heerst vooral onduidelijkheid en een grote bezorgdheid. Net zoals in ons land hamsterde de bevolking massaal voedingsmiddelen en wc-papier. Veel wc-papier.

In een interview met de BBC riep Hancock bedrijven op om volop te investeren in beademingsmachines. Daar is immers een nijpend tekort aan. Men heeft ook geen idee hoeveel mensen er nu precies besmet zijn. Net zoals in België wordt er niet massaal getest. Officieel zijn er, op het moment van het schrijven van dit artikel, zo’n 1372 personen besmet. Volgens de Britse journalist Robert Peston gaat men in overheidskringen echter uit van meer dan 10 000 besmette mensen.

Wat zeker is, is dat de NHS een nijpend tekort heeft aan personeel, aan ziekenhuisbedden en aan medisch materiaal. De pers probeert via allerlei regeringslekken te weten te komen wat er te gebeuren staat. Privé-ziekenhuizen zullen in de nabije toekomst verplicht worden zieken op te vangen, het leger wordt ingezet en zelfs Uber en Deliveroo zullen hun steentje moeten bijdragen door voedsel te brengen bij zieken in quarantaine.

Onder druk van de toenemende kritiek zal de Britse regering vanaf nu een dagelijks update geven over de nationale gezondheidstoestand.