Coronacommissaris Anthony Fauci straks voor de rechter?

Drie jaar geleden werd Marc Van Ranst door overheid en media gebombardeerd tot woordvoerder van de covidrespons. In de Verenigde Staten werd de covidrespons eveneens gestuurd door een wetenschapper-arts. De Marc Van Ranst van Amerika luistert naar de naam Anthony Fauci, immunoloog en hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Als belangrijkste adviseur van presidenten Trump en Biden had Fauci een bijzonder grote invloed op de federale en deelstatelijke oorlogsstrategie. Rand Paul Van Ranst, de Leuvense professor…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Drie jaar geleden werd Marc Van Ranst door overheid en media gebombardeerd tot woordvoerder van de covidrespons. In de Verenigde Staten werd de covidrespons eveneens gestuurd door een wetenschapper-arts. De Marc Van Ranst van Amerika luistert naar de naam Anthony Fauci, immunoloog en hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Als belangrijkste adviseur van presidenten Trump en Biden had Fauci een bijzonder grote invloed op de federale en deelstatelijke oorlogsstrategie.

Rand Paul

Van Ranst, de Leuvense professor met uiterst linkse sympathieën bond via (sociale) media de strijd aan met anti-vaxxers, grondwetfetisjisten en andere ‘complotdenkers’. Eén van die complotten, dat het coronavirus ontsnapt was uit een Chinees laboratorium, deed hij af als een ‘Trumpiaans’ riedeltje met racistische bijklank.

In België durfden politici ‘hun’ wetenschapper weinig in de weg leggen. Van Ranst was de ‘expert’, en wie waren zij om de expert tegen te spreken. Nadat de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich in 2020 de facto had opgeheven en de regering met volmachten liet regeren, werden opeenvolgende zwakke regeringsleiders (Wilmès, De Croo) overschaduwd door hun eigen ministers van Volksgezondheid (De Block, Vandenbroucke) en hun ‘deskundigen’ (Van Ranst, Vlieghe, De Gucht). De bevolking downloadde haar Covid Safe Ticket en liet begaan.

In de Verenigde Staten klonk de kritiek luider en was zij scherper, in het bijzonder vanuit rechts-libertarische hoek. Rand Paul is een arts uit Kentucky, momenteel bezig aan zijn derde ambtstermijn als senator. Vanop zijn senaatszetel legde hij zijn confrater de voorbije jaren meermaals het vuur aan de schenen. Eén van de wederkerende discussiepunten tussen Paul en Fauci betrof de oorsprong van het coronavirus en de mate waarin de Verenigde Staten hadden bijgedragen aan de wereldwijde pandemie.

Dierenmarkt of laboratorium?

Over de origine bestaat vandaag — in tegenstelling tot wat Van Ranst en Fauci u vertellen — geen consensus. De theorie die door de meeste overheden en academici (die vaak in overheidsdienst werken) wordt onderschreven is die van de natuurlijke, dier-naar-menstransmissie. Vleermuizen hadden wilde dieren besmet, die op hun beurt op een dierenmarkt in Wuhan (China) marktgangers infecteerden.

Een tweede verklaring voor de oorsprong van het coronavirus is de lab leak theory. Ontsnapt uit een labo, dus. Deze theorie, die door het gros van het medisch establishment voorbarig werd afgedaan als ‘complottheorie’, legt de schuld bij het Wuhan Institute of Virology (WIV). Het WIV experimenteerde op enkele kilometers van de dierenmarkt met coronavirussen. Het virus zou ontsnapt zijn uit het labo, waarna het aan zijn dodelijke opmars kon beginnen.

Of die ontsnapping in scène werd gezet, laten sommigen in het midden. Zesenzestig procent van de Amerikaanse bevolking denkt — tot consternatie van Dr. Fauci — dat het coronavirus uit een laboratorium komt. Zesentachtig procent van de Republikeinsgezinden is die mening toegedaan, maar ook tweeënzestig procent van onafhankelijken en vierenvijftig procent van Democraten vinden de ‘lab leak’ het meest waarschijnlijke startschot van de pandemie. Zesenveertig procent van de Amerikaanse bevolking denkt bovendien dat het virus ‘met opzet’ op de wereld werd losgelaten.

Gain of function

Tijdens een reeks hoorzittingen in Washington D.C. beet Rand Paul zich vast in de rol die Anthony Fauci en, bij uitbreiding, de Amerikaanse overheid hadden gespeeld bij de ontwikkeling van het coronavirus. Paul vroeg Fauci of de National Institutes of Health (NIH), waarvan Fauci’s NIAID deel uitmaakt, ooit ‘gain of function’ (GOF) onderzoek aan het Wuhan Institute of Virology had gefinancieerd. Over de correcte definitie van ‘gain of function research’ wordt nog steeds gekibbeld, maar dit soort onderzoek kan over het algemeen omschreven worden als proeven met als doel de genetische modificatie van virussen inzake ziektebeeld, overdraagbaarheid en/of dodelijkheid.

Tijdens één hoorzitting verklaarde Anthony Fauci dat zijn agentschap nooit GOF-onderzoek aan het Wuhan Institute of Virology had gefinancierd. Senator Paul claimt dat Fauci met die bewering loog tegen het Congres, een misdrijf waar een stevige gevangenisstraf op staat. NIAID kende immers fondsen toe aan het WIV, een instituut waarvan Fauci wist dat het zich bezighield met experimenten op coronavirussen.

Centen

Anthony Fauci is geen domme man en koos zijn woorden zorgvuldig. De directeur van het NIAID zei immers niet dat zijn agentschap geen geld had gegeven aan het WIV, noch dat het WIV zich niet had ingelaten met gain of function research. Hij beweerde enkel dat het NIAID geen geld had voorzien voor GOF-onderzoek aan het WIV. Amerika gaf dan wel miljoenen dollars aan een Chinese overheidsorganisatie die experimenteerde met vleermuisvirussen, het gaf die centen niet om te experimenteren met vleermuisvirussen.

Een advocaat leest in deze verwoording een juridische handigheid, een bedrijfsleider vindt ze flauwekul. Externe financiering van bepaalde activiteiten maakt intern immers geld vrij voor andere activiteiten. De centen die het Wuhan Institute of Virology normaliter had moeten voorbehouden voor ‘niet-GOF-onderzoek’, konden dankzij de Amerikaanse kapitaalinjectie herbestemd worden voor GOF-onderzoek. Een economische waarheid die ook wetenschappers begrijpen.

Brief

In een brief aan de openbare aanklager voor het District of Columbia zet Paul uiteen hoe Fauci loog tegen het Congres. De senator vraagt de procureur dan ook een onderzoek te openen naar mogelijke inbreuken op de federale strafwet. Eén bepaalde geldstroom tussen het National Institute of Allergy and Infectious Diseases en het Wuhan Institute of Virology zouden de Verenigde Staten immers, ondanks de ontkenning van de NIAID-directeur, rechtstreeks linken aan gain of function research. Of de door Joe Biden benoemde U.S. Attorney veel appetijt heeft voor nóg een politiek gevoelige rechtszaak, valt evenwel te betwijfelen — met de vervolging van de deelnemers aan de bestorming van het Capitool heeft hij immers al de handen vol.

Bestel het Amerikaboek van Roan Asselman in voorverkoop: “Amerika Ontrafelt. Over de cultuurstrijd die een natie verscheurt” (Doorbraak Uitgeverij, 2023) via deze link.