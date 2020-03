Coronacrisis beïnvloedt niet alleen huidige presidentscampagne in de VS

Bernie Sanders doet het in deze presidentscampagne slechter dan in 2016. Dat is een vaststaand feit. De druk op hem neemt dan ook toe om uit de race voor de Democratische nominatie te stappen. En het kan cynisch klinken, maar het coronavirus helpt hem om die beslissing zo lang mogelijk te kunnen uitstellen. Omwille van de coronacrisis staat de volgende voorverkiezing (Hawaï) voorlopig maar gepland voor 4 april. De primaries die gepland stonden voor 24 maart (Georgia) en 29 maart…

Bernie Sanders doet het in deze presidentscampagne slechter dan in 2016. Dat is een vaststaand feit. De druk op hem neemt dan ook toe om uit de race voor de Democratische nominatie te stappen. En het kan cynisch klinken, maar het coronavirus helpt hem om die beslissing zo lang mogelijk te kunnen uitstellen. Omwille van de coronacrisis staat de volgende voorverkiezing (Hawaï) voorlopig maar gepland voor 4 april.

De primaries die gepland stonden voor 24 maart (Georgia) en 29 maart (Puerto Rico) zijn uitgesteld. Sanders liet via zijn campagnemanager Faiz Shakir weten deze periode te zullen gebruiken om te zien hoe het nu verder moet met zijn campagne. Hij zal de nodige gesprekken voeren met supporters en ingewijden. Op het ogenblik van het schrijven van dit stuk hebben overigens al negen staten hun primaries uitgesteld: Ohio, Georgia, Puerto Rico, Louisiana, Connecticut, Maryland, Rhode Island, Indiana en Kentucky.

Tulsi Gabbard

Om in tijden van corona de campagnes ook wat op elkaar af te stemmen houden de campagneteams van Biden en Sanders bovendien regelmatig contact met elkaar. Zo is er een soort van switch gemaakt naar het virtuele campagnevoeren. Joe Biden heeft zelfs een eigen studio bij hem thuis in Wilmington, Delaware, geïnstalleerd. Hier houdt hij dagelijkse briefings over het coronavirus en antwoordt hij op vragen van journalisten.

We zouden het bijna vergeten, maar tot vorige week waren er bij de Democraten nog drie kandidaten in de race voor de nominatie, namelijk Joe Biden, Bernie Sanders en Tulsi Gabbard. Tulsi wie? Inderdaad. Voor velen (zeker buiten de VS) een nobele onbekende. In tegenstelling tot vele andere kandidaten had zij nog steeds niet opgegeven ondanks het feit dat zij tot hiertoe maar twee afgevaardigden wist te winnen. Op 19 maart liet Tulsi Gabbard dan toch weten uit de race te stappen.

Haar endorsement ging wat verrassend naar Joe Biden, terwijl zij in 2016 nog Bernie Sanders steunde: ‘Ondanks het feit dat ik niet op alle vlakken akkoord ga met de vicepresident (Joe Biden, nvdr), weet ik dat hij een goed hart heeft en wordt voortgedreven door zijn liefde voor ons land en het Amerikaanse volk.’ Weer een tegenslag voor Bernie Sanders.

Vrouwelijke vicepresident

Zoals ik in een vorig stuk al vermeldde deed Joe Biden in het één-tegen-één debat met Bernie Sanders op 15 maart de opmerkelijke belofte om een vrouwelijke vicepresident te zullen kiezen. Ondertussen is hij hier ernstig werk van aan het maken. Hij heeft er al met voormalig president Barack Obama van gedachten over gewisseld. Biden heeft gezegd de komende weken twaalf tot vijftien potentiële kandidaten onder de loep te zullen nemen om zijn keuze te maken. Sommigen binnen de Democratische partij hebben er bij Biden op aangedrongen een vrouw van kleur te kiezen, zoals bijvoorbeeld Kamala Harris, Stacey Abrams of Val Demings.

Overigens, hoe vergezocht het ook mag lijken, laten we al eens verder kijken dan de huidige presidentscampagne. Namelijk naar de volgende, die van 2024. Want de coronacrisis zou wel eens niet alleen deze campagne kunnen beïnvloeden. Zo was er Nikki Haley, voormalig ambassadrice van de VS bij de Verenigde Naties en daarvoor de eerste vrouwelijke gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina. Zij nam recent ontslag uit de raad van bestuur van Boeing.

Bankencrisis van 2008

Waarom? In haar ontslagbrief liet ze weten niet te geloven dat het de rol van de federale overheid is belastinggeld te gebruiken om bedrijven in moeilijkheden te helpen. Waarschijnlijk herinnert ze zich de bankencrisis van 2008 toen de banken met overheidsgeld werden gered, wat bij de burger weerstand opriep. Als de economische gevolgen van de coronacrisis in 2024 nog voelbaar zijn, dan heeft Nikki Haley (waarvan al langer wordt gezegd dat ze haar oog op het Witte Huis heeft laten vallen) met haar standpunt alvast een streepje voor.

Tot de verkiezing van Barack Obama en Donald Trump was het in de Verenigde Staten de gewoonte dat een gouverneur van een staat tot president werd verkozen. Als we dan toch vooruitblikken naar de race van 2024, is het misschien belangrijk in het oog te houden hoe de huidige gouverneurs de coronacrisis het hoofd bieden. Wie weet bepalen hun maatregelen van vandaag hun kans op succes in de presidentscampagne van de toekomst.

Wat deze coronacrisis voor het presidentschap van Donald Trump zelf betekent, durf ik nog niet te zeggen. Ik lees veel commentaren dat niet de impeachmentkwestie, maar wel deze crisis ervoor kan zorgen dat Trumps tweede ambtstermijn in het gedrang komt. Ik vind dit allemaal nog veel te vroeg om te beoordelen. Veel zal afhangen van zijn maatregelen en hoe de Amerikanen ervoor zullen staan in november, vooral dan op financieel en economisch gebied. Grote voorspellingen zijn dan ook voorbarig. Maar het is wel duidelijk dat deze crisis een game changer kan zijn.