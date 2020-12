Na tien maanden crisis dan toch een coronawet voor handhaving?

Donderdag was het een bewogen dag in het federale parlement. Er werden vragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de handhaving van de coronaregels tijdens de feestdagen. De communicatie van de laatste dagen — met berichten over drones die de mensen tot in hun huis en tuin zouden controleren en woonstbetredingen — zetten kwaad bloed bij de bevolking. Heksenjacht kan niet Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), voorzitter van de commissie Justitie in het federaal parlement, heeft zo haar bedenkingen…

Donderdag was het een bewogen dag in het federale parlement. Er werden vragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de handhaving van de coronaregels tijdens de feestdagen. De communicatie van de laatste dagen — met berichten over drones die de mensen tot in hun huis en tuin zouden controleren en woonstbetredingen — zetten kwaad bloed bij de bevolking.

Heksenjacht kan niet

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), voorzitter van de commissie Justitie in het federaal parlement, heeft zo haar bedenkingen bij de huidige gang van zaken. ‘Mijn fractieleider, Peter De Roover, heeft hierover een vraag gesteld aan de minister. Er komen toch steeds meer vragen over de basis waarop de maatregelen worden genomen. Onze vrijheden worden alsmaar meer ingeperkt op basis van ministeriële besluiten. Zelfs de avondklok is daar op gebaseerd. Dat is toch niet de manier waarop je een basisvrijheid kan opschorten?’

‘Het is natuurlijk duidelijk dat er maatregelen moeten gelden. Iedereen zit in met de volksgezondheid en de contacten moeten ingeperkt worden. Maar we leven nog steeds in een rechtsstaat en de regelgeving moet kwalitatief in orde zijn. Het ging vandaag (gisteren, nvdr) in de plenaire zitting ook over de inzet van drones. Ik heb begrepen dat de politie nu toch gaat onderzoeken of dit juridisch kan. Zomaar een heksenjacht organiseren op een juridisch niet-gereglementeerde manier is toch een brug te ver.’

Fundamenten van de rechtsstaat

‘Drones inzetten zonder wettelijk kader kan echt niet’, benadrukt van Vaerenbergh. ‘Wij pleiten al langer voor een pandemiewet. De minister heeft nu gezegd dat die er gaat komen. Maar we zitten ondertussen al tien maanden in de pandemie. Het is rijkelijk laat. We moeten die wet overigens dit jaar niet meer verwachten, ondanks dat we reeds ver in de tweede golf zitten. Het is jammer dat ze daar nu pas werk van gaan maken. In de eerste golf hadden we nog begrip voor volmachten en uitzonderingen, we zijn daar initieel ook in meegegaan. Het was echter voorspelbaar dat er een tweede golf ging komen. Iedereen voelt nu toch aan dat onze vrijheden enorm worden beperkt. Dat moet op een juridisch correct onderbouwde manier gebeuren, met een ernstig debat dat daar aan vooraf gaat.’

‘De discussie gaat nu echt over de fundamenten van onze rechtstaat. We zijn op dit punt aangeland door een opeenvolging van slordige regelgeving. Neem nu de avondklok. Dat is een typisch voorbeeld hiervan. Het is toch straf dat zoiets opgelegd wordt via een ministerieel besluit.’

Draagvlak smelt weg

Barbara Pas (Vlaams Belang) nam ook deel aan het debat in de Kamer. ‘Onze voorzitter Tom Van Grieken heeft eveneens een vraag gesteld aan minister Verlinden. Wij vragen om geen beleid van twee maten en twee gewichten toe te passen zoals vandaag gebeurt. Wij vragen rechtvaardige en menselijke maatregelen. De monsterboetes en harde aanpak waar Van Quickenborne nu mee dreigt is paniekvoetbal omdat het draagvlak voor de maatregelen wegsmelt. Wat niet te verwonderen is wanneer de handhaving selectief is en burgemeesters van regeringspartijen, in casu MR, zelfs openlijk verklaren dat ze de regels niet zullen toepassen.’

Pas ziet nog meer onevenwicht in het gevoerde beleid. ‘Dat de politie mag binnen vallen als er een persoon te veel aan de kersttafel zit maar woonstbetredingen nog steeds niet kunnen in het kader van opsporing van illegalen, dat krijg je toch niet uitgelegd?’

Coronawet rijkelijk laat

Pas heeft in het verleden al vragen gesteld aan premier Alexander De Croo (Open Vld) over de ongrondwettelijkheid van de maatregelen. ‘Ik heb er herhaaldelijk op gewezen dat er een grondwettelijk probleem is. Verschillende grondwetsspecialisten hebben mij daar in bijgetreden. Mijn vraag die ik destijds aan de premier richtte bleef in de commissie onbeantwoord. Ik heb ze vorige maand nogmaals ingediend.’

‘Ik vraag daarin of er al een wet is voorbereid om de huidige toestand te legaliseren. Een coronawet dus, die een wettelijke basis creëert om de maatregelen die absoluut noodzakelijk zijn in deze ongekende gezondheidscrisis legaal te kunnen nemen. Minister Verlinden heeft nu dus aangekondigd dat die er gaat komen. Wanneer is echter nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ze er rijkelijk laat mee zijn.’

Ook PVDA was in de Kamer niet te spreken over de huidige gang van zaken. Op onze vraag om commentaar kregen we tot dusver geen reactie.