Coronacrisis: Trump, Biden of een wit konijn?

Het coronavirus blijft de Democraten parten spelen in de organisatie en planning. Niet alleen van de voorverkiezingen, maar ook van de Nationale Conventie. Die staat normaal gezien gepland in juli van dit jaar. Bij deze bijeenkomst wordt de genomineerde voor de presidentsverkiezingen officieel aangeduid. Juli lijkt nog ver weg, maar de vraag is maar of tegen dan de coronastorm enigszins is gaan liggen. Voorlopig is er nog niets officieel beslist, maar de Democraten zijn wel in overleg met allerhande adviseurs. Mogelijkheden zoals een virtuele bijeenkomst en het stemmen op afstand worden bekeken.

Bij de Republikeinen liet het Republikeins Nationaal Comité weten voorlopig nog vast te houden aan de datum waarop hun conventie gepland staat. Hun bijeenkomst gaat van 24 tot 27 augustus door in Charlotte (North Carolina). Dat is natuurlijk nog meer dan een maand later dan die van de Democraten. Maar ook de Republikeinen houden uiteraard rekening met de maatregelen opgelegd in het kader van de coronacrisis en volgen de ontwikkelingen nauwgezet op. President Trump himself verwierp in elk geval reeds het idee om de conventie te annuleren.

Druk op Sanders

De coronacrisis zorgt ook nog voor andere, meer interessante wendingen in het proces van de voorverkiezingen. Zo houden (voorlopig toch) op 2 juni elf staten hun voorverkiezingen. Tot voor de crisis werd gedacht dat deze primaries niet meer zo belangrijk waren. Tegen dan zou het wel duidelijk zijn wie de nominatie bij de Democraten in de wacht had gesleept. Maar veel staten die in april en mei voorverkiezingen hadden gepland, hebben deze uitgesteld naar 2 juni of later. Daardoor wordt de eerste dinsdag van juni plots een soort tweede Super Tuesday. Als Bernie Sanders tegen dan nog in de race zit, zou 2 juni wel eens de dag kunnen zijn dat Biden definitief aanspraak kan maken op de presidentsnominatie en zo weer een reden heeft om extra druk te leggen op de senator van Vermont om zich terug te trekken.

In mijn artikel van vorige week meldde ik dat Bernie Sanders bezig was met de evaluatie van zijn campagne en dat de druk groter en groter werd om uit de race te stappen. Maar daar denkt Sanders zelf blijkbaar helemaal nog niet aan. ‘Senator Sanders is nog altijd kandidaat voor het presidentschap,’ liet Mike Casca, Sanders’ communicatiedirecteur, weten. ‘Als er een debat in april is, zal hij deelnemen.’

Er zou inderdaad in april nog een debat moeten plaatsvinden, maar voorlopig heeft het Democratisch Nationaal Comité dit nog niet officieel bevestigd. Wellicht gooit de coronacrisis ook hier roet in het eten. Joe Biden van zijn kant liet in een virtuele briefing via zijn eigen studio bij hem thuis in Wilmington (Delaware) weten dat hij vond dat er al genoeg debatten waren geweest en dat er nu gefocust moest worden op de strijd tegen het coronavirus.

Zelfkastijding

Bernie Sanders die maar niet wil opgeven, het lijkt soms wel een soort van zelfkastijding. Want afgelopen week hebben ook vier van de grootste en meest politiek invloedrijke vakbonden hun vertrouwen aan Joseph Robinette ‘Joe’ Biden, Jr. gegeven. Het gaat om de National Education Association, de United Food and Commercial Workers, de American Federation of Teachers en de American Federation of State, County and Municipal Employees. Dit laat toch vooral ook zien dat Biden de facto de presidentskandidaat voor de Democraten is. Voor Sanders is dit opnieuw een oplawaai van jewelste. Zijn progressieve campagne is toch opgebouwd rond het helpen en verbeteren van de werkomstandigheden van ‘het werkvolk’.

Het feit dat Bernie Sanders nog steeds niet wil opgeven werkt op de zenuwen van het partijestablishment. En ondanks zijn voorsprong is het ook slecht nieuws voor Joe Biden. Als Biden uiteindelijk wil winnen van Trump en het schoppen tot de 46ste President van de Verenigde Staten, dan moet hij de Democratische Partij verenigen.Daarvoor moet hij dus ook de kiezers van Sanders voor zich zien te winnen. Maar zolang de senator uit Vermont in de race blijft is dit een aartsmoeilijke opdracht.

En nu dat de voorverkiezingen allemaal zijn uitgesteld is het voor Sanders makkelijker om het nog wat langer vol te houden, Biden kan immers zijn voorsprong qua afgevaardigden niet vergroten. Voor velen binnen de partij is het toch ver tijd dat Sanders zijn trots opzij zet en ook Biden begint te steunen. In het belang van de Democratische Partij.

Peilingen: geen man overboord voor Trump

Laten we het ook nog even over Trump zelf hebben. Vorige week gaf ik aan dat velen de coronacrisis zien als de echte test voor Trump zijn presidentschap. Dus laten we al eens kijken naar de eerste peilingen die hierover binnensijpelen. Volgens een recente peiling van de Washington Post en ABC News wordt het in november een nek-aan-nek race tussen Donald Trump en Joe Biden.

In een vorige peiling lag Biden nog met 7% voor op Trump. Maar de laatste peiling, afgenomen in volle coronacrisis, toont een haast gelijkspel. De kiezer heeft meer vertrouwen in Biden als het neerkomt op beleidsdomeinen die de gezondheidszorg aanbelangen, maar Donald Trump is volgens diezelfde kiezer dan weer meer geschikt om de economie van het land op de rails te houden. Omdat de beteugeling van de huidige pandemie een president vereist die in beide domeinen zijn mannetje moet kunnen staan en Trump toch wat achterstand heeft ingelopen, lijkt er hier nog geen man overboord te zijn.

Trumps algemeen waarderingscijfer is trouwens ook gestegen. Nog in de peiling van de Washington Post en ABC News staat 49% positief ten opzichte van zijn beleid. 47% keurt het af. Voor deze peiling de eerste keer dat er meer goed- dan afkeuring is. Ook andere peilingen uitgevoerd door Gallup (49% positief, 45% negatief), Fox News (48% positief, 51% negatief) en Monmouth University (46% positief, 49% negatief) bevestigen allemaal de trend: Trumps waarderingscijfer staat historisch hoog.

Het is allemaal nog zeer vroeg, maar Bernie Sanders die niet wil opgeven en zo de Democraten blijft verdelen, en Donald Trump die meer en meer goedkeuring van de Amerikanen krijgt, zou er wel eens voor kunnen zorgen dat deze laatste toch met een licht voordeel start op 3 november 2020.

Wit konijn?

Of toveren de Democraten nog een wit konijn uit hun hoed? Zo is de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, momenteel zeer populair. Volgens een peiling van Siena College vindt 87% van de geregistreerde kiezers van de staat New York dat hij zijn werk zeer goed doet in deze tijden van coronacrisis. Zelfs 70% van de Republikeinen in deze staat keuren zijn beleid en maatregelen goed. Indrukwekkende cijfers.

Stel je voor, niet Joe Biden, maar wel Andrew Cuomo als genomineerde bij de Democraten voor de presidentsverkiezingen. Tijdens een interview met Fox & Friends haalde Donald Trump alvast nog eens stevig uit naar Joe Biden door onder andere te stellen dat volgens hem Andrew Cuomo inderdaad waarschijnlijk een betere presidentskandidaat voor de Democraten zou zijn dan de voormalig vicepresident. ‘If Sleepy Joe was president, he wouldn’t even know what’s going on.’ En nog: ‘I think he’d (Andrew Cuomo, nvdr) be a better candidate than Sleepy Joe.’

In de Verenigde Staten zijn het net zoals bij ons bange tijden, maar politiek ook zeer interessante tijden. Wij volgen het hier op Doorbraak alvast voor u op.