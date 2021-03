Pfizer waarschuwt EU tegen blokkeren coronavaccin

Het farmaceutische bedrijf Pfizer dat in Puurs verschillende belangrijke productie- en verpakkingssites bezit, waarschuwt de Europese Unie en meer bepaald de Europese Commissie om op te houden met dreigementen. De uitspraken van de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen boezemen Pfizer angst in dat dit dictatoriale gedrag de hele productieketen van het coronavaccin zal verstoren. Artikel 122 Von der Leyen beweerde dat de Commissie het zelden gebruikte artikel 122 zou inroepen om de Britse farmaceut AstraZeneca te…

Het farmaceutische bedrijf Pfizer dat in Puurs verschillende belangrijke productie- en verpakkingssites bezit, waarschuwt de Europese Unie en meer bepaald de Europese Commissie om op te houden met dreigementen. De uitspraken van de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen boezemen Pfizer angst in dat dit dictatoriale gedrag de hele productieketen van het coronavaccin zal verstoren.

Artikel 122

Von der Leyen beweerde dat de Commissie het zelden gebruikte artikel 122 zou inroepen om de Britse farmaceut AstraZeneca te dwingen op te houden met de vermeende uitvoer van het coronavaccin. Von der Leyen probeert al maanden het eigen falen te verdoezelen door de farmaceutische sector te beschuldigen van opportunisme, malversaties en bedrog. Vooral de uitvoer van vaccins besteld door andere landen (vaak besteld vóór de bestellingen door de Europese Commissie) is haar een doorn in het oog. Dat autonome privébedrijven zelf bepalen aan wie, waar en wanneer ze verkopen wil maar niet dagen. De krakkemikkige contracten waar Von der Leyen mee zwaaide om haar gelijk te halen, riepen vooral internationaal hoongelach op.

Dus blokkeert de EU eigenmachtig het coronavaccin voor bevriende naties zoals Australië en het Verenigd Koninkrijk. Nu de derde golf woedt in de hele EU en zelfs Parijs weer in lockdown gaat, neemt de vaccinnationalistische retoriek van Von der Leyen toe. Dat de Franse en Duitse regering zwaar onder vuur liggen is daar natuurlijk niet vreemd aan. Het parcours van de EU qua vaccinstrategie en vaccininkopen liep bepaald ook niet over rozen.

Waarschuwing

Pfizer waarschuwde dat indien ze de uitvoer van vaccins naar het Verenigd Koninkrijk blokkeert zoals aangekondigd, de EU zich bijzonder zwaar in de voet zal schieten.

Pfizer in het Belgische Puurs is immers erg afhankelijk van ingrediënten uit het Engelse Yorkshire. De Britse krant The Telegraph meldde dat de medicijnenfabrikant en diens Duitse partner BioNTech zeer discreet de Europese Commissie probeerden diets te maken dat de Britse regering de macht heeft om terug te slaan sedert de brexit. Elke exportban of uitvoerverbod zal onherroepelijk leiden tot de blokkering van de Britse grondstoffen door de Britten.

Het chemisch bedrijf Croda International uit Snaith in Yorkshire levert al maanden de noodzakelijke ‘vettige moleculen’ aan de vaccinfabrieken van Pfizer in de EU. Pfizer tekende in november 2020 daarvoor een vijfjarencontract met het bedrijf.

Vlaamse productie coronavaccin zal stilvallen

Bij Pfizer vreest de top dat de fabriek in Puurs compleet zal stilvallen door ondoordachte maatregelen van Von der Leyen. Volgens Pfizer en BioNtech zal dit geen weken duren. Dit onheil zal al na dagen duidelijk zijn. Vooral de rol van de Franse president Emmanuel Macron die Von der Leyen openlijk steunde in haar spierballengerol, lijkt zeer kwalijke gevolgen te hebben. De beloofde terreur met bezetting en beslagname van de fabrieken schudt de hele industrie door elkaar. De nationalisering van de patenten en productiesites is niet enkel een neocommunistische noodgreep, ze zou een fatale flater zijn. Het idee alleen al dat bedrijven de rechten op hun octrooien (patenten) zouden verliezen om zo Boris Johnson en AstraZeneca te dwingen bakzeil te halen, vervult de hele sector met horror.

Zowel Pfizer en BioNtech zouden ver weg van de camera’s de Europese Commissie uitdrukkelijk hebben gewaarschuwd. Die discrete aanpak steekt schril af tegen de mediaoorlog die Von der Leyen voert tegen de farmaceutische sector die nota bene een einde moet maken aan de pandemie. Na de schabouwelijke aanpak van de pandemie door de Europese Commissie lijken de politici in Parijs, Berlijn, Rome en Brussel niet te beseffen dat de échte prioriteit vaccinatie is en geen profilering of machtsspelletjes.

Vettige moleculen zijn schaars

Pfizer meldde eerder al dat het te kampen heeft met een wereldwijde schaarste qua ‘lipid nanoparticles’ of nanopartikels van vet. Die vettige moleculen dienen om het zeer kwetsbare vaccin op basis van mRNA-technologie te omhullen zodat ze veiliger toegediend kunnen worden aan mensen. De woordvoerder van Pfizer zei tegen The Telegraph: ‘We have been clear with all stakeholders that the free movement of goods and supply across borders is absolutely critical to Pfizer and the patients we serve.’ Alle belanghebbenden werden dus heel duidelijk ingelicht over de kritieke noodzaak van het vrij verkeer van goederen en grondstoffen.

Het beursgenoteerde Croda International begon ooit als producent van olie uit schapenvacht (lanoline). Dankzij overnames beschikt het over vele dochterondernemingen in de Europese Unie (Denemarken, Duitsland, Italië, Polen, Zweden, Spanje, Frankrijk en Nederland). Onlangs opende het bedrijf ook een fabriek in de Amerikaanse staat Alabama om daar de grondstoffen voor de Amerikaanse vaccinindustrie te produceren. Volgens diverse bronnen is het ook Croda dat de bewaartemperatuur van het Pfizervaccin helpt op te krikken zodat het in een gewone koelkast houdbaar zou blijven (momenteel moet het extreem koud bewaard worden).

Macron en Von der Leyen stoorzenders

Ondertussen zit Pfizer niet stil en in het licht van de verklaringen van Macron en Von der Leyen lijkt het geen toeval dat Pfizer akkoorden sloot met de Duitse farmabedrijven Evonik en Merck.

Tijdens een conference call met de Duitse kanselier Angela Merkel waarschuwde de topman van BioNTech verantwoordelijk voor productie, Sierk Poetting, dat de flessennek bij de productie de vetten blijven. Het opdrijven van de productiviteit van die vette moleculen zou minstens acht maanden duren.

De Britse grondstoffen zijn trouwens niet de enige van buiten de EU. Pfizer gebruikt ook grondstoffen uit de Verenigde Staten en Canada. Uitspraken zoals vorige maand door de voorzitter van de Europese Raad (van regeringsleiders) Charles Michel helpen het dossier al evenmin vooruit. Michel beweerde zonder het minste bewijs dat de Britten een uitvoerverbod op het coronavaccin hadden ingevoerd. Iets wat volgens de Britse regering klinkklare onzin of vuile leugens zijn.