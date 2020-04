Coronavirus: Duitsland in de bres voor Elzas-Lotharingen

U las het wellicht in de media: in Frankrijk treft het coronavirus vooral Le Grand Est, de slecht gekozen naam voor de regio’s Elzas en Lotharingen. Al blijft Frankrijk het gidsland aan de overkant van de taalgrens, de werkelijkheid is er helemaal anders. De plaatselijke ziekenhuizen in de Elzas kampen met een gebrek aan capaciteit. Daardoor moeten zwaar zieke coronapatiënten met treinen en helikopters naar elders worden overgebracht.

Geen ziekenhuizen, geen personeel, geen materiaal

Deze schrijnende situatie is het gevolg van het Franse politieke centralisme. Er zijn te weinig regionale ziekenhuizen en een totaal gebrek aan personeel en materiaal. Zo kwamen Elzas en Lotharingen heel snel in de grootste problemen. De solidariteit van aanpalende Franse regio’s die zieken verplicht moeten opnemen, botst op dezelfde problemen. De realiteit is dat niemand staat te springen om de besmette Elzassers over te laten komen. Dit vertaalt zich door misplaatste commentaren op sociale media: ‘Helpen? Graag, maar niet bij ons.’ Of nog wansmakelijker: ‘Dat ze maar thuisblijven.’

Redding uit Duitsland

De vergelijking met de capaciteit aan de overkant van de Rijn is in een streek die zo’n beladen geschiedenis heeft als Elzas-Lotharingen, snel gemaakt. Alleen al in het Bondsland Baden-Württemberg beschikken de ziekenhuizen over meer dan 3 000 bedden en dito apparatuur voor intensieve zorgen. Nog beter: de besmette Elzassers heten welkom te zijn in de ziekenhuizen van Ulm, Mannheim, Heidelberg en Freiburg, aldus de Duitse autoriteiten. Tientallen ‘Franse’ patiënten worden er nu al verzorgd, ook in Saarland en Rijnland-Palts. Zwitserland en het Groothertogdom Luxemburg hebben zich ook al aangeboden om bij te springen.

Elzas-Lotharingen teruggeven?

De grap die dezer dagen op sociale media in Elzas-Lotharingen furore maakt, liegt er niet om. We zien de Franse eerste minister Edouard Philippe voor een landkaart van de regio’s die het zwaarst door corona zijn getroffen. Hij vraagt President Macron: ‘Mijnheer de President, zou het uiteindelijk niet beter zijn Elzas-Lotharingen aan Duitsland terug te geven?’ In tijden van leven en dood spreekt de Duitse Gründlichkeit voor zich.

De kracht van zelfbestuur

Het is niet toevallig dat een federaal georganiseerd land als Duitsland, een confederatie als Zwitserland, en een kleinere entiteit als het Groothertogdom met veel meer middelen dicht bij de mensen het verschil kunnen maken. En ook in Vlaanderen is dat zo. Vlamingen beseffen onvoldoende in welke luxe men hier leeft, met goed voorziene ziekenhuizen op 25 km van elkaar. Dit vaststellen is de ware kracht van zelfbestuur.