Wijwater beschermt niet tegen coronavirus

Met de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land stijgt ook het aantal voorzorgsmaatregelen. Ook de katholieke kerk neemt nu voorzorgen, een kruisteken met wijwater bij het binnenkomen mag niet meer. Eerder namen ook de protestantse kerken in Nederland voorzorgsmaatregelen.

Geen wijwater

De Belgische bisschoppen sluiten zich aan bij de vraag van de overheid tot extra waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus Covid-19. De bisschoppen vragen aan de katholieke geloofsgemeenschappen van ons land om voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij alle samenkomsten:

Bij de vredeswens tijdens vieringen geen begroeting met de hand of met een kus.

Geen gebruik maken van wijwater bij het binnengaan en het verlaten van het kerkgebouw.

De communie alleen op de hand ontvangen. Indien praktisch haalbaar, uitsluitend door de voorganger uit te reiken.

Daarmee volgt de Belgische kerk, de voorbeelden van de Nederlandse Katholieke Kerk (al op vrijdag 28/02/2020) en andere Europese bisschoppenconferenties. De voorzorgsmaatregelen zijn vergelijkbaar met die bij de protestantse kerken in Nederland. ‘Schud geen handen bij binnenkomst en na afloop van de dienst, drink niet uit dezelfde avondmaalsbeker en zet desinfecterende gel klaar.’ Er wordt aan toegevoegd ‘Het met een doek schoonvegen van de beker nadat iemand eruit heeft gedronken, of het dopen van het brood in de wijn, biedt geen bescherming tegen de overdracht van virussen’. Laat dat ook een boodschap zijn aan katholieke voorgangers.

Coronavirus in Europese kerken

De Duitse Bisschoppenconferentie gaat nog een stapje verder. Ze roepen de gelovigen op om bij verdenking van besmetting niet aan kerkdiensten deel te nemen. Wie de communie uitreikt krijgt de raad om de handen te wassen en een desinfectiemiddel te gebruiken. Er zijn ook berichten van kerken in Duitsland en Oostenrijk waar het wijwatervat bij het binnenkomen van de kerk al is leeggemaakt.

Ook in Italië gelden de regels rond communie, wijwater en vredeswens. Maar er zijn in Italië meer maatregelen genomen. Pelgrimstochten worden afgeraden. In sommige bisdommen is elke bijeenkomst van meer dan vijftien personen verboden. In enkele getroffen regio’s zijn alle liturgische vieringen afgelast. Wie de mis wil bijwonen moet dat via televisie of internet doen. Die ziet dan een voorganger die de eucharistie viert in een lege kerk.

Beter laat dan nooit

De Belgische bisschoppen komen met hun maatregelen op maandag 2 maart 2020, na het weekend. Terwijl in meerdere Europese landen die maatregelen op vrijdag 28 februari 2020 werden genomen. Vóór het weekend, waarin alle misgangers hun hand in het wijwater dopen als ze de kerk binnenstappen. Ook wie net terug was van skivakantie.