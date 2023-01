Corruptieschandaal Qatargate: Marie Arena maakt zich onzichtbaar

Het controversiële Europarlementslid Marie Arena (PS) kondigde woensdag online aan dat ze opstapt als voorzitter van de subcommissie Mensenrechten. Ze ontkende dat het ook maar iets te maken heeft met het corruptieschandaal Qatargate. Arena legt dus haar extra functies (met extra verloning) neer. Het persagentschap Belga tekende een merkwaardige quote op bij Marie Arena: ‘Niets te maken met corruptie, maar zaak bezoedelt mijn imago en werk.’ Als voorzitter van de subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement (DROI) lag ze extra…

Het controversiële Europarlementslid Marie Arena (PS) kondigde woensdag online aan dat ze opstapt als voorzitter van de subcommissie Mensenrechten. Ze ontkende dat het ook maar iets te maken heeft met het corruptieschandaal Qatargate.

Arena legt dus haar extra functies (met extra verloning) neer. Het persagentschap Belga tekende een merkwaardige quote op bij Marie Arena: ‘Niets te maken met corruptie, maar zaak bezoedelt mijn imago en werk.’ Als voorzitter van de subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement (DROI) lag ze extra onder vuur, omdat juist die subcommissie doelwit was van de omkopers ‘uit derde landen’. Officieel heeft de EU nog steeds Qatar of Marokko niet met naam genoemd als omkopers.

In de kijker

Als voorzitter van de subcommissie loopt Arena dus in de kijker, zeker door het stemgedrag en interventies van leden van de socialistische fractie in het Europees Parlement. Nadat het onderzoek naar corruptie door Qatar en Marokko haar medewerkster in het oog van de storm bracht, is haar positie eigenlijk onhoudbaar. Zeker toen de staatsveiligheid liefst een vijftigtal afgeluisterde telefoongesprekken tussen Arena en de hoofdverdachten aan het gerecht doorspeelde.

Justitie in België en Italië voegen bijna dagelijks verdachten toe aan het dossier. Niettemin beweerde Arena ‘op geen enkele manier’ betrokken te zijn bij die zaak. De Bergense politica klaagde over de ‘politieke en media-aanvallen van de voorbije weken’. Deze zouden haar imago beschadigen en het werk van de subcommissie Mensenrechten bemoeilijken.

Nauwe samenwerking met verdachte

Dat gebeurde allemaal terwijl iedereen via Twitter en andere sociale media kon zien dat Arena wel zeer nauw samenwerkte met één van de verdachten: Pier Antonio Panzeri lijkt zelfs de spilfiguur te zijn in het corruptieschandaal. Bovendien bleek dat Panzeri haar in telefoongesprekken als zeer nuttig voor Qatar beschreef.

Marie Arena verdedigde zich: ‘Ik zeg luid en duidelijk dat ik op geen enkele manier betrokken ben bij deze zaak.’ Op zich eigenlijk geen nieuws. Het is algemeen geweten dat de gevangenissen vol zitten met mensen die onschuldig zijn. Althans naar eigen zeggen dan. Opmerkelijk is dat de Belgische justitie nog steeds niet vroeg om haar parlementaire onschendbaarheid op te heffen, wat bij anderen (zoals haar collega en partijgenoot Marc Tarabella; nvdr) wel gebeurde.

Ontslag

Arena zelf benadrukte in de mededeling dat er geen huiszoekingen zijn geweest in haar woning of haar kantoor en dat ze op geen enkele manier gerechtelijk betrokken is. ‘Les autorités belges n’ont pas demandé la levée de mon immunité parlementaire; ni mon bureau, ni mon domicile n’a été perquisitionné, et je n’ai été mise en cause en aucune façon par la justice’, luidde het. Hoe ernstig is haar ontslag? Op haar officiële website verscheen al sinds 11 december niets nieuws. Dat was twee dagen na de aanhouding van de voormalige vicevoorzitster van het Europees Parlement Eva Kaili. De Griekse socialiste belde Arena net voor haar arrestatie nog in paniek.

Het terugtreden als voorzitter van een subcommissie of als rapporteur stelt weinig voor. Die functie geeft zichtbaarheid in de media, levert reisjes op en voorziet in extra inkomsten. De nadelen zijn onder andere dat het parlementair werk meebrengt. Of erger: het aanwezig zijn voor het oog van de camera’s of in de buurt van microfoons van nieuwsgierige journalisten. Met enig cynisme zou je kunnen zeggen dat Arena de arena verlaat om zo onzichtbaar mogelijk te worden, zonder daar financieel veel last van te ondervinden. Al is de keuze om dat met een communiqué aan te kondigen juist daarom misschien niet zo een erg wijze daad.