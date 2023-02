Covid19-virus ontsnapte toch uit Chinees labo volgens geheim Amerikaans rapport

Na de FBI meent nu ook het Amerikaanse ministerie van Energie in een geheim rapport dat het Covid19-virus afkomstig is uit een Chinees laboratorium in Wuhan. Die stelling werd dusver steeds afgedaan als een complottheorie. Afgelopen zondag meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal dat het Amerikaanse ministerie van Energie (Department of Energy) overtuigd is dat het Covid19-virus ontsnapte uit een Chinees laboratorium in Wuhan. In een reactie aan de krant gaven ze aan die conclusie te trekken met…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Na de FBI meent nu ook het Amerikaanse ministerie van Energie in een geheim rapport dat het Covid19-virus afkomstig is uit een Chinees laboratorium in Wuhan. Die stelling werd dusver steeds afgedaan als een complottheorie.

Afgelopen zondag meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal dat het Amerikaanse ministerie van Energie (Department of Energy) overtuigd is dat het Covid19-virus ontsnapte uit een Chinees laboratorium in Wuhan. In een reactie aan de krant gaven ze aan die conclusie te trekken met ‘low confidence’. Eerder had de FBI al besloten dat Corona de wereld in raakte via een lek in een lab. De quotering ‘low confidence’ is nu de strohalm waaraan tegenstanders van de lableak of lablek-hypothese zich angstvallig vasthouden.

Propaganda

De lableak-hypothese is vanaf het begin met alle mogelijke propaganda bestreden. Ook door de de Amerikaanse overheid. Sociale mediabedrijven censureerden accounts die dit beweerden. Wetenschappers, journalisten en politici die de hypothese verdedigden werden geridiculiseerd, gecriminaliseerd of gecanceld. Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften werden afgewezen, terwijl publicaties van de vermoedelijke ‘makers’ van het Covid19-virus in spoedprocedure verschenen in gerenommeerde medische tijdschriften.

Nu blijkt dat een geheim rapport voor de Amerikaanse senaat en het huis van afgevaardigden (House and Senate Intelligence Committees) spreekt van ‘likely’ of waarschijnlijke oorsprong via een lablek.

Hoorzittingen?

Reeds in januari zouden medewerkers van het Office of the Director of National Intelligence de senatoren en afgevaardigden gebriefd hebben. De woordvoerder van het Witte Huis verwees zondag naar de ODNI voor meer uitleg. De woordvoerder van het ministerie van Energie zei tegen NBC dat de onderzoekers ‘zorgvuldig, objectief en voorzichtig de oorsprong van Covid-19 blijven uitvissen’. ‘Zoals de president het vroeg’.

De republikeinse senator Dan Sullivan uit Alaska eiste ondertussen al openbare hoorzittingen. De Chinese ‘cover-up’ kan zo bepaald en ontdekt worden volgens Sullivan. Eén van de grootste pandemieën in een eeuw tijd blijkt volgens Sullivan afkomstig van de Chinezen. Die hypothese gold dusver als een samenzweringstheorie.

De enige plausibele verklaring

Dat weerhield de bekende Britse wetenschapper, wetenschapsjournalist en oud-parlementslid Matt Ridley niet van het schrijven van een boek tezamen met Alina Chan een onderzoekster van Harvard en MIT over de mogelijke oorsprong van Covid19. Ridley is de auteur van enkele absolute topboeken over genetica. Hij was ook jaren één van de meest gerespecteerde columnisten over wetenschap die aan beide kanten van de Atlantische Oceaan in kwaliteitskranten verscheen. In dat boek werden alle mogelijke origines onder de loep genomen en bleek de enige plausibele verklaring het lablek. Doorbraak besprak dat boek (dat ondertussen al een tweede bijgewerkte editie kende) uitvoerig in augustus 2022.

Zoniet zou China toch met betere bewijzen moeten afkomen. Co-auteur Alina Chan zei op Twitter het volgende over de controverse: ‘Hoe kan het pro-wetenschap zijn om een geheel plausibele hypothese plat te leggen door irrationele claims dat de Chinese regering een representatieve set gegevens aanleverde, maar dat de Chinese regering zieke dieren verbergt en dat het lab in Wuhan 100% van zijn virussen openbaar zou hebben gemaakt?’

Chan is al jaren doelwit van persoonlijke aanvallen, verdachtmakingen, bedreigingen enzovoort. Chinezen vooral verwijten haar niet vaderlandslievend te zijn.

Matt Ridley is zelfs op Twitter voor de meeste van zijn volgers onzichtbaar tenzij die specifiek naar zijn profiel gaan. Ridley vatte de hetze maandag als volgt samen: ‘Het is inderdaad een wetenschappelijk vraagstuk, daarom dat virologen spin doctors inhuren om het debat zo schandalig de kop in te drukken.’

WHO doet geen verder onderzoek

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deelde eerder mee dat ze geen verder onderzoek meer doet naar de oorsprong van het virus. Ten eerste uit frustratie over het gebrek aan medewerking door de Chinese regering en Chinese instellingen. Ten tweede omdat het WHO en haar topman de Ethiopische politicus Tedros Adhanom Ghebreyesus de pandemie-aanpak van de nationale regeringen willen overnemen.

In de Verenigde Staten ontstond afgelopen weken een heftige discussie over die machtsgreep door de WHO. Persoonlijke data van patiënten zou kritiekloos beschikbaar zijn voor de WHO en maatregelen van de WHO zouden directe werking krijgen in de lidstaten. Volgens critici gaf de Amerikaanse president Biden via de WHO zo grondwettelijke bevoegdheden af aan de WHO. De twee grootste geldschieters van de WHO zijn de Chinese staat en de Bill en Melinda Gates stichting. Dat laatste werkt voor tegenstander van Biden als een rode lap op een stier.

Foute verhalen

Voor de wetenschappers die overtuigd zijn van de lablek-hypothese blijken twee argumenten aan te geven dat het Covid19-virus een menselijke oorsprong in een Chinees lab heeft: ten eerste de zogenaamde gain of function of een extra eigenschap (een eiwit) van het virus die zou wijzen op genetische manipulatie om het extra vatbaar te maken voor mensen. Ten tweede omwille van de zeer onwaarschijnlijke overdracht van dier op mensen in Wuhan. De zogenaamde zoönose. Bovendien stuurde de Chinese regering bewust allerlei foute alternatieve oorsprongen in de wereld die snel bleken te ontkrachten.

Ook verdoezelde de Chinese overheid tal van wetenschappelijke onderzoeken die zowel de gain of function als de lablek konden ondersteunen. Het speurwerk van tal van internationale wetenschappers legde echter steeds meer ouder onderzoek en DNA-gegevens bloot die bewezen dat verschillende Chinese labs met genetische voorlopers van het Covid19-virus aan de slag waren. Ook moesten drie medewerkers van het laboratorium in Wuhan gehospitaliseerd worden.

Diplomatieke relaties

De zoönose-hypothese is ook een favoriet van groenlinkse beleidsmakers en NGO’s omdat het de gevaren van menselijke aanwezigheid zou aantonen en ideaal is om de biodiversiteitsretoriek te verkopen. De ironie is wel dat de arme Chinezen die stierven door vleermuismest te verzamelen, de reden waren waarom de Chinese overheid en het Volksleger van China massaal virussen in die Zuid-Chinese grotten gingen verzamelen voor onderzoek (met mogelijk dubbel gebruik als biologische wapens). Onderzoek dat duizenden kilometers verder in Wuhan plaats vond.

Critici beweren dat de beschuldiging van het ministerie van Energie komt op een moment dat de relaties tussen China en de Verenigde Staten op een dieptepunt lijken. Die politieke agenda hoeft echter niet te betekenen dat de bewering niet klopt, maar kan eveneens betekenen dat de Verenigde Staten omwille van diplomatieke motieven de beschuldiging lang probeerde stil te houden. Ook omdat enkele betrokken Amerikaanse wetenschappers die samenwerkten van het bewuste lab in Wuhan vele miljoenen financiering ontvingen van Amerikaanse overheidsdiensten. Diezelfde wetenschappers bleken ook vaak de bronnen die ontkenden dat het virus in een lab gemaakt was en dat het daar ontsnapt was.