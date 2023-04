Criminele cyberwinkel Genesis Market opgedoekt

De Amerikaanse binnenlandse inlichtingendienst FBI en Europol vielen woensdag in 17 landen binnen bij een bende cybercriminelen en hun klanten. Genesis Market, zo heette de website waar de computercriminelen persoonsgegevens verkochten. Die site werd eerst overgenomen door de FBI om de kopers en daders te leren kennen. Woensdag werd de site platgelegd. De Belgische politie of justitie namen volgens het persbericht niet deel aan de wereldwijde aanhoudingen in verband met online identiteitsdiefstal bij miljoenen mensen. De FBI, Eurojust en Europol…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Amerikaanse binnenlandse inlichtingendienst FBI en Europol vielen woensdag in 17 landen binnen bij een bende cybercriminelen en hun klanten. Genesis Market, zo heette de website waar de computercriminelen persoonsgegevens verkochten. Die site werd eerst overgenomen door de FBI om de kopers en daders te leren kennen. Woensdag werd de site platgelegd.

De Belgische politie of justitie namen volgens het persbericht niet deel aan de wereldwijde aanhoudingen in verband met online identiteitsdiefstal bij miljoenen mensen. De FBI, Eurojust en Europol deden samen met de Nederlandse politie een groot internationaal onderzoek naar de Genesis Market. Deze criminele handelswebsite werd op 4 april 2023 met ‘operation Cookiemonster’ door de FBI offline gehaald. Op de site werden miljoenen gebruikersprofielen met daarin online fingerprints verkocht.

Met die vingerafdrukken konden hackers het digitale leven van hun slachtoffers overnemen. De Nederlandse politie meldde dat in Nederland 17 aanhoudingen werden verricht en 23 huiszoekingen gedaan. ‘Dat op allerlei online handelsplaatsen inloggegevens worden verhandeld, is op zich bij de meeste mensen wel bekend’, zegt Ruben van Well, teamleider van het Rotterdamse cybercrimeteam. ‘Maar de criminele handelssite Genesis Market, die nu door de FBI is opgedoekt, was één van de gevaarlijkste. Deze site verkocht niet alleen accountgegevens, maar daarbij ook een kopie van iemands online fingerprint, ofwel unieke digitale vingerafdruk. Daarmee kunnen hackers iemands digitale leven overnemen. Zo was het mogelijk om op naam van slachtoffers zaken te bestellen en te betalen in webwinkels of in bepaalde gevallen zelfs volledige bank-, crypto-, of beleggingsrekeningen te plunderen.’

Op de website van de Nederlandse politie stond al informatie voor slachtoffers. Genesis Market was volgens Europol wereldwijd een van de grootste facilitators voor cybercriminelen. Uitgebreid onderzoek leverde naar schatting meer dan twee miljoen slachtoffers op.

‘We hebben ook slachtoffers waarbij hele beleggingsportefeuilles zijn geleegd of complete bankrekeningen en cryptowallets zijn geplunderd. Kort gezegd: je raakt de controle over je hele online leven kwijt’, zegt Van Well die verwees naar een 71-jarig slachtoffer uit Almere. ‘Deze man deed meerdere keren aangifte bij de politie van totaal verschillende feiten. Er werden allerlei spullen op zijn naam besteld in webwinkels. Er verdween bijna 70.000 euro van zijn beleggingsrekening. Ook werden op zijn naam bankrekeningen geopend bij meerdere banken. Je kunt je voorstellen dat zoiets ongelofelijk veel impact heeft. Dit slachtoffer vertelde ons dat hij het gevoel had alsof hij in een groot zwembad alleen lag te trappelen en geen idee had hoe hij eruit moest komen.’

‘Normaal gesproken raden we mensen in dit soort zaken aan om meteen al hun wachtwoorden te vervangen. Maar deze malware zit zo in elkaar dat dit alleen niet helpt’, vertelt Van Well. ‘De crimineel die jouw gegevens heeft aangekocht, krijgt dan gewoon een update van jouw nieuwe wachtwoord.’

Ondertussen zorgde Microsoft voor een software-update tegen de malware waarmee de bende computers infecteerde.

Van Well benadrukt dat de Nederlandse politie en de FBI een schat aan informatie hebben over de kopers van de markt. In Nederland is een deel van hen al aangehouden, daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Van Well: ‘Personen die de markt gebruikt hebben om mensen op te lichten zullen worden aangehouden. We hebben de kopers gewaarschuwd die nog niet daadwerkelijk mensen hebben opgelicht. Ze moeten niet denken dat wij ze vergeten. Het onderzoek is in volle gang.’