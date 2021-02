Crypto, of toch maar de lotto?

Ik weet nog dat een jaar of tien geleden Geert Noels in de clinch lag met de Lotto. De reden? Hij had het lef gehad om in Gazet van Antwerpen te zeggen dat de Lotto een ‘belasting voor dommeriken’ was. Een stelling die veel wekelijkse spelers zoals mijn ouders tegen de borst stuitte en die ook de Lotto zelf niet kon appreciëren. Zo ontstond een discussie waarbij men onder meer verwees naar de goede doelen die de Lotto steunt met…

Zo ontstond een discussie waarbij men onder meer verwees naar de goede doelen die de Lotto steunt met het speelgeld. En ja, in 2020 ging maar liefst 185 miljoen euro naar tal van maatschappelijke projecten en verenigingen met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk doel. Een niet te onderschatten bedrag.

De kans dat je verdrinkt in je badkuip….

Maar ik moet Noels in één ding gelijk geven. Als je vanuit het standpunt van een econoom kijkt naar de statistische winstkansen, dan kan je best in een grote boog rond de Lotto lopen. Zo is een van mijn hobby’s kansberekening, iets waar ik dagelijks mee bezig ben op de financiële markten. Wist je dat de kans om uit 45 lottoballen de 6 juiste te kiezen amper 1 op 8.145.060 bedraagt? Mik je op een kleiner bedrag door 5 van de 6 ballen juist te raden, dan ga je maar 1 kans hebben op 1.357.510 dat je met de winst kunt genieten van een nieuwe auto of dat je je keuken kunt vernieuwen.

De kansen zijn er het afgelopen decennia ook niet beter op geworden voor lottospelers. In mijn kindertijd is mijn moeder er wel in geslaagd om een 4-cijferig bedrag binnen te halen. Maar toen waren de kansen voordeliger omdat de Lotto met 42 ballen gespeeld werd in plaats van met 45. Die 3 ballen extra mogen dan wel leuk klinken, maar zorgen er wel voor dat je kansen om het grote lot te winnen dalen van 1 op 5.245.768 naar 1 op 8.145.060.

Een alternatief?

En wil je dan weten wat je globale winstkans is per inzet van 1,25 euro? Dan kom je volgens de wetten van de statistiek uit op één kans op 10,67. Niet bijster hoog, en al zeker niet wanneer je beseft dat je in dat geval vaak gewoon die 1,25 euro terug krijgt. Op lange termijn ben je vooral zeker dat al het geld dat je inzet op de Lotto zal verdwijnen in de kassen van de Nationale Loterij.

De vraag is dan ook of er een alternatief is voor de Lotto dat ook dezelfde noden vervult. Het is leuk dat een deel van het geld gaat naar goede doelen, maar als dat de reden is dat je speelt, kan je beter rechtstreeks investeren in een goed doel naar keuze. En als liefhebber van statistieken ben ik het volledig eens met Noels dat een normale sterveling nooit in zijn leven het grote lot zal binnen halen.

Dromen

Maar Noels houdt met één ding geen rekening en dat is de factor dromen. Zo spelen we in ons gezin al decennia iedere week voor een kleine 10 euro op de Lotto. Een klein bedrag en altijd is het wel spannend wanneer we in de krantenwinkel staan. Op weg naar huis grappen we over welke eilanden we zullen kopen als we winnen en het uitzicht naar de trekking geeft altijd weer iets kleins om naar uit te kijken. Want wie wil nu niet voor enkele seconden dromen dat hij wel eens miljonair zal worden?

Ik zal Lottospelers daarom niet snel dom noemen, maar wil ze wel voorzien van alternatieven die een hogere winstkans geven en waar je kleine bedragen op kunt inzetten. Ook moet de factor fun samen met de factor dromen intact blijven. En zoeken we dan een alternatief, dan komen we na wat zoeken uit bij het polariserende woord crypto.

Crypto als alternatief voor de Lotto

Waarbij ik je meteen zal verrassen. Ondanks deze suggestie, ben ik in de verste verte totaal geen fan om grote delen van je vermogen in cryptocurrencies te investeren. Ik volg de wereld van de cryptocurrencies nauwgezet sinds ik in 2014 mijn eindwerk Bitcoin: de toekomst van de digitale revolutie schreef. Ik zou nooit grote delen van mijn vermogen steken in een ongereguleerde munt waarbij de overheid alle belang heeft dat ze mislukt, wat het fiatsysteem in twijfel trekt.

Mijn persoonlijke visie is dan ook dat de blockchaintechnologie het potentieel heeft om de wereld te veranderen net zoals het schrift, maar dat een niet-gereguleerde munt op termijn onder zijn eigen succes moet ten onder gaan of dat een gereguleerde versie uiteindelijk de leidersrol zal overnemen.

Beter dan de Lotto

Maar hierdoor komen we bij een interessante vraag. Is een investering in crypto te beschouwen als een beter alternatief voor de Lotto? Het antwoord is verrassend genoeg volkomen ja. Bij de Lotto heb je een winstkans van 1 op de zoveel miljoen waarbij je bijna altijd je volledige inleg verliest. Niet zo bij cryptocurrencies waarbij je altijd eigenaar blijft van de munt zelf. De prijs van de munt kan naar 0 gaan, maar evengoed maal 10.000 wat ervoor zorgt dat je eigenlijk kleine Lotto biljetjes koopt. Met dat verschil dat de kansen veel beter zijn dan bij de Lotto om het grote lot te winnen.

En nog belangrijker, je kan dit effect al verkrijgen met kleine bedragen. Zo gebruik ik het platform Blockfi om kleine transacties te doen van 10 euro voor een kostprijs van 0,25 euro per transactie. De inzet blijft hierdoor gelijkaardig als bij de Lotto terwijl je iedere week een andere cryptomunt kiest. Belangrijk is wel dat het bij die 10 euro blijft. Ik ga er immers vanuit dat ik al mijn geld, net als bij de Lotto, zal verliezen. Het blijft immers gokken en dat mag je niet uit het oog verliezen.

Die ene coin

Maar als alternatief voor de Lotto kan het zeker tellen. Zo zorgen de zotte koersevoluties dat bij mij voldaan is aan de funfactor en dat het spel me blijft intrigeren voor een langere tijd. Ook zijn de kansen vele malen groter dat je ooit eens een winnend ticket koopt. Dit in tegenstelling tot de Lotto waar je geld vaak weg is terwijl je hier waarschijnlijk nog een deel van je geld ooit kan recupereren, hoe miniem ook. En hopelijk vang je tussen al die shit die je zult kopen die ene coin die hopelijk met duizelingwekkende percentages kan stijgen. Een kleine kans, maar nog steeds hoger dan winnen bij de Lotto.

Ben je een Lottospeler? Dan daag ik je uit om dit eens te proberen en iedere week voor de fun een verschillende cryptomunt te kopen met als doel om ooit de volgende Bitcoin te vangen. Of je kan proberen op de Lotto te spelen, waar zeker niets mis mee is. Zolang je maar weet dat de kans groter is dat de bliksem je zal raken dan dat je de zes juiste ballen zal kiezen.