Cryptocommuniste Rutten op links voorbij Lachaert en De Croo

Vaccins, vaccinatiecampagnes en vaccinatiestrategieën zijn een augiasstal van Babel waar proleten elkaar met dunning-kruger besmetten. Gelukkig hebben wij Frank en Alexander om het zootje ongeregeld de verkeerde kant uit te sturen. Vaccinatiekerken In Vlaanderen kosten vaccinatiecentra +/- twee miljoen euro per locatie. In Groot-Brittannië gebruiken ze hun kerken. Een tafel + stoeltje + scherm, klaar is kees. In België staan in 581 steden en gemeenten +/- 4600 gebedshuizen leeg. In een niet zo ver verleden waren het de religieuzen die…

Vaccins, vaccinatiecampagnes en vaccinatiestrategieën zijn een augiasstal van Babel waar proleten elkaar met dunning-kruger besmetten. Gelukkig hebben wij Frank en Alexander om het zootje ongeregeld de verkeerde kant uit te sturen.

Vaccinatiekerken

In Vlaanderen kosten vaccinatiecentra +/- twee miljoen euro per locatie. In Groot-Brittannië gebruiken ze hun kerken. Een tafel + stoeltje + scherm, klaar is kees. In België staan in 581 steden en gemeenten +/- 4600 gebedshuizen leeg.

In een niet zo ver verleden waren het de religieuzen die vanuit hun humane maatschappelijke taak massaal geld, personeel en middelen beschikbaar stelden. Maar er zijn geen Pater Damiaans meer, en deze die er wel zijn verkopen bier, kaas en hosties. Anderen verstoppen zich zabberend aan hun sacrale wijn en biddend tot hun god om Marc Van Ranst, bij wijze van een mirakel, gezond verstand te schenken. Een nobel doel, maar ijdele hoop.

Europese flutonderhandelaars

Even ernstig. Er is geen probleem met de beschikbaarheid van vaccins. Er is een probleem met falende onderhandelende Europese mandarijnen. Van de 332 miljoen inwoners in de Verenigde Staten werden al 29 miljoen mensen gevaccineerd en krijgen er dagelijks 1,3 miljoen mensen het vaccin. De Europese Unie, met zijn 447 miljoen inwoners, vaccineerde amper 11 miljoen mensen. Er worden dagelijks nauwelijks 500 000 mensen gevaccineerd. In Groot-Brittannië zijn al 8,4 miljoen mensen gevaccineerd. Frankrijk met ongeveer eenzelfde aantal inwoners vaccineerde 1,3 miljoen inwoners. Israël onderhandelde zo goed met de Big Pharma dat 51,2 % of 4,4 miljoen inwoners gevaccineerd zijn, waarvan 18,1% een tweede keer. Cijfers op 30/01 via Bloomberg.

O ja, en van het team van 11 miljoen slaagde Vivaldi er in om 266 000 mensen te vaccineren, waarvan nauwelijks 11 000 hun tweede shot ontvingen. Joepie! Na een maand vaccineren is 0,1% van de Belgen immuun. Arm België. Vivaldisukkels.

Hoeveel mag een mensenleven kosten?

Europa faalde, maar in plaats van in de hoek te gaan zitten met ezelsoren op, steekt ze de verwijtende vinger uit naar AstraZeneca en Pfizer. Een pathetische poging tot het ontwijken van verantwoordelijkheid. Niet de semantiek van woorden in de overeenkomst of de juridische interpretatie van contracten is hier het probleem, wel de incompetentie en de prioriteiten van de onderhandelaars.

Volgens Our World in Data betaalt Israël voor het Pfizervaccin 23 euro per dosis, Groot-Brittannië 17 euro, de Verenigde Staten 16 euro, Duitsland 15,5 euro, en België 12 euro per dosis. Hoeveel extra levens zal de vrekkigheid van België en de EU ons kosten? Hoeveel mag een mensenleven kosten? Dit wordt het legaat van Vivaldi: de wereldtop in aantal doden per capita, en in de aankoop van de goedkoopste vaccins. Het is maar waar je je prioriteiten legt.

De liberale wet van de traagheid

Gwendolyn Rutten, de ijskoningin van Aarschot, wil zich linkser opstellen dan Lachaert en De Croo. Dan moet ze uiteraard met een communistisch voorstel komen. De cryptocommuniste overgoot haar voorstel nog met een liberaal sausje, maar het verheelde amper de bittere smaak van het bolsjewisme. De liberalen moeten zowat de langzaamste denkers van deze eeuw zijn. Ze gaan op de bodem van de zee de koers van de Titanic wijzigen of gaan na de geboorte van het kind de morning-afterpil nemen.

De Belgische liberalen maken met Charles Michel, Didier Reynders en Guy Verhofstadt het mooi weer in Europa. Maar geen enkele van de liberale bollebozen kwam op het idee om tijdens de onderhandelingen van de prefinanciering van de vaccins, het eigendom van het patent op te eisen. Het noopte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot volgende cynische opmerking richting liberalen: ‘Vaccins zijn een publiek goed, de veiligheid van andere mensen is ook onze veiligheid. Maar, de patentendiscussie lost op dit moment de moeilijkheden in de productie niet op’.

Met andere woorden: ‘Waarom kwamen jullie daar 8 maanden geleden niet mee voor de dag. Toen hadden jullie de minister van Volksgezondheid in jullie rangen en toen had het zin om daarover te discussiëren’. Maggie De Block knikte bevestigend vanop de banken. Ze had het sarcastisch gestegel van haar opvolger niet begrepen. Maar goed, dat er tussen de oren van Smulsmurf grotere gaten zitten dan in een donut, was al langer duidelijk.

