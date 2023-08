Crypto’s, bitcoin en digitale euro: wat brengt de toekomst?

In deze aflevering van Doorbraak TV vertelt Thomas Spaas, fiscalist en advocaat gespecialiseerd in de wetgeving rond cryptomunten, over crypto’s en Central Bank Digital Currency (CBDC).

Thomas Spaas verdiept zich als een van de eerste advocaten in hoe cryptomunten passen in de bestaande regelgeving. Hij heeft daar ondertussen de nodige ervaring in opgebouwd en is dus de aangewezen persoon om ons uit te leggen wat cryptomunten zijn en wat ze betekenen in een veranderend financieel landschap.

Experimenten

Daarnaast gunt Spaas ons een blik op de experimenten van verschillende overheden en centrale banken. Die zien wel iets in de mogelijkheden van de technologie die aan de basis ligt van CBDC. Want al vertonen die CBDC’s wel wat gelijkenissen met echte cryptomunten, de verschillen zijn groot. Zo groot dat Spaas ze beschouwt als twee uitersten op een spectrum: cryptomunten zijn gedecentraliseerd, terwijl CBDC centraal worden beheerd. Daar schuilt het gevaar, vooral omdat centrale digitale munten programmeerbaar zullen zijn. Wat dat betekent, legt Spaas grondig uit.

Laat je door Thomas Spaas inwijden in de geheimen van bitcoin en de door de Europese centrale bank geplande digitale euro. Want die laatste zal in het najaar worden gecreëerd.