Crypto’s zijn slechts financieel entertainment

Te vaak heb ik de laatste jaren moedeloos moeten uitleggen waarom ik van crypto’s wegblijf. Niet omdat je er geen geld mee kan verdienen. Dat kan je wel, alhoewel bijlange na niet iedereen. Iets wat een natuurlijke neiging heeft om met enige regelmaat 50% in waarde te dalen en/of te stijgen, vraagt geen bijzonder genie om hier en daar wat voordeel mee te pikken.

Speculeren

Het is geen investering, het is hooguit speculeren. Op dit punt wordt het publieke veld beheerst door de hoogmis van allerlei technologiespecialisten die de wijsheid in pacht denken te hebben. Op eigen manier schofferen zij andere mensen met het intussen bekende ‘je begrijpt er niets van’. En dan volgt er een verhaal dat zich in grote mate laat kenmerken door een afwezigheid van logica, een pijnlijk samenstel van non sequiturs en vooral ernstige volumes van incoherentie. De waanzin maakt dat zelfs negentienjarigen boeken schrijven om de rest van de wereld te vertellen hoe ze moeten investeren in crypto’s.

Welnu, ik doe even mijn best en lijst in negen punten op waarom het je geld niet waard is, weliswaar begrensd door de beperkte ruimte die mij hier vergund is.

1. Crypto’s zijn geen activa

Ondanks dat je in crypto’s uitgedrukt waardepapier kunt creëren, dat contractuele of residuele cashflows oplevert, zijn crypto’s geen activaklasse. Het is de onderliggende contractuele claim die het activabestanddeel uitmaakt. Dit werkt net zoals wanneer je een staatspapier in Amerikaanse dollars koopt: het activum is dan het staatspapier, en niet de dollar. Als het geen activaklasse is, wat is het dan wel? Het is een beperkte hoeveelheid van ‘niets’. Het heeft geen intrinsieke waarde (infra) en het is enkel verhandelbaar als er een beperkte hoeveelheid van beschikbaar is.

2. Crypto’s zijn geen commodity

Blockchain is dan wel tot op zekere hoogte een beloftevolle technologie, maar er is geen enkele crypto die een eigendomsrechtelijke claim heeft op de technologie, die op zichzelf en los van de cryptomarkt doorevolueert. Blockchain alleen al verwijst helaas naar twee totaal verschillende technologieën (permissioned of permissionless).

3. Crypto’s zijn dus een slechte toegangspoort (proxy) tot de blockchaintechnologie

Het is een beetje als investeren in toiletpapier en hopen dat je zo toegang krijgt tot het perfecte middel om darmkanker te verhelpen. Blockchain en crypto’s staan te ver op afstand om voor crypto’s een betekenisvolle claim erop te leggen. De verschillende crypto’s verhouden zich op andere wijze tot de onderliggende technologie (ethereum beter dan bitcoin, bijvoorbeeld) en dat zou sowieso tot een asymmetrische markt leiden, als het al een commodity zou zijn.

4. Crypto’s zijn zelfs geen munteenheid

Crypto’s als betaalmiddel is vooralsnog een tragisch verhaal. De markt is te klein, er is te beperkte acceptatie (en daar zijn goede redenen voor), het is te inefficiënt en te duur om te converteren, te volatiel om als betaalmiddel te gelden, er zijn conversierisico’s, te grote bid-askspreads. Ook het feit dat het als een digitale opslagruimte voor ‘waarde’ gezien en gebruikt wordt, maakt het hoogst onbruikbaar en onwenselijk als betaalmiddel.

Overigens, er ontbreekt een wezenlijk aspect om als munt te worden geklasseerd en waar zelfs fiat-overheidsgeld aan voldoet. Dit is het feit dat een munt (geld) een claim is op een achterliggende schuld bij iemand anders. Dat is hier volledig afwezig en daarmee beweegt het volledig in het financiële luchtledige. Het feit dat er een beperkt aantal ‘gemind’ kunnen worden, betekent dat het, in stabiele toestand, in een reële economie met economische groei, zal leiden tot deflatie (in prijs) van de cryptomunten.

5. Crypto’s zijn geen waardevol verzamelobject

Het wordt wel eens weggezet als goud voor millennials. Ik kan me er iets bij voorstellen dat het aantrekkelijker is dan goud voor jongere beleggers, maar er zijn toch aanzienlijke bezwaren. Gelet op de beperkte hoeveelheid van iedere crypto, is er een impliciete aanname dat er geen substituut voorhanden is. Gelet op het feit dat andere crypto’s als substituut kunnen dienen, en we er toch al meer dan 11 000 hebben om uit te kiezen, correspondeert die aanname niet met de werkelijkheid.

Zelfs als blockchain als technologie overleeft, dan is dat nog maar de vraag voor crypto’s als financieel product. Temeer daar de aantrekkelijkheid van crypto’s met name te maken heeft met gunstige historische prijsbewegingen. Je kan natuurlijk van de ene naar de andere crypto bewegen. Maar je krijgt te maken met een normalisering van de liquiditeit in de markt, gecombineerd met het feit dat crypto’s in de markt steeds meer met aandelen meebewegen. In dat geval is de kans groot dat er vroeg of laat een ander speculatief product zal opduiken dat crypto’s in de schaduw zal dringen.

6. Crypto’s hebben geen intrinsieke waarde

Inderdaad, er is geen achterliggende claim op ‘iets’. Voor sommige cryptofans hoeft dat geen probleem te zijn, want goud heeft dat — volgens hen — ook niet. Buiten het feit dat dat maar gedeeltelijk waar is (goud heeft een aantoonbare en aanzienlijke utiliteitswaarde waar je ook waarde uit kan extrapoleren), kent goud een naadloze converteerbaarheid wat bij crypto’s niet het geval is.

7. Je kan niet investeren in crypto’s, enkel speculeren

Momentum is de enige en daarom dominante kracht achter de prijszetting voor crypto’s. Dat maakt ze niet enkel bijzonder gevoelig voor (al dan niet tijdelijke) sterke wijzigingen in de vraag-aanbodrelatie en bijhorende prijsbeweging, het betekent ook dat je niet investeert, maar speculeert op prijsbewegingen. Net zoals een momentuminvesteerder in aandelen ook alleen maar interesse heeft in de dominante prijsbeweging (op dat moment) van aandelen. In het beste geval is het speculeren, zo niet louter financieel vertier. Dat crypto’s een rol zouden hebben in het reduceren van de volatiliteit van standaardbeleggingsportefeuilles klopt dan wel tot op zekere hoogte, maar kan goedkoper en risicovrijer ook worden georganiseerd.

8. Het is nergens een oplossing voor

Van gecentraliseerd fiatgeld naar gedecentraliseerde chaos is geen vooruitgang. Tien procent van de cryptohouders beheren meer dan 90% van de cryptovolumes. De concentratie is dus hoger dan bij normaal fiatgeld, terwijl het discours — onterecht dus — is dat het een gedecentraliseerd democratisch monetair model is. Mooi niet, dus. Het feit dat de bron van crypto’s gelinkt is aan de libertijnse filosofie van Silicon Valley toont zich (ongewild). Decentralisatie is noodzakelijk, maar niet voldoende om een robuust systeem te ontwikkelen.

9. Het is een restpost van ellende

Het is een restpost van allerlei kleine en grote ellende: privacy en diefstal, belastingontduiking, gigantische energieconsumptie, geen sociaal voordeel (zie El Salvador en het feit dat 90% van de cryptotransacties niet gelinkt zijn aan economische transacties.

