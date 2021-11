Daar gaat het hoofddoekenverbod op school

'Ik vind het ironisch en bijna hilarisch dat er nu een zwaar lerarentekort is.' Met die woorden steekt een jongedame die geen les wil of kan geven zonder hoofddoek op vrt.be de draak met iedereen die wél met de moed der wanhoop voor de klas staat. Nogal wraakroepend, vind ik dat. Zeker omdat wie lesgeeft, dat momenteel niet in de beste omstandigheden doet. Grootste slachtoffers van de huidige gezondheidscrisis zijn namelijk meer dan ooit de mensen die weerloos zijn. Waaruit volgt dat wie…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Ik vind het ironisch en bijna hilarisch dat er nu een zwaar lerarentekort is.’ Met die woorden steekt een jongedame die geen les wil of kan geven zonder hoofddoek op vrt.be de draak met iedereen die wél met de moed der wanhoop voor de klas staat. Nogal wraakroepend, vind ik dat. Zeker omdat wie lesgeeft, dat momenteel niet in de beste omstandigheden doet.

Grootste slachtoffers van de huidige gezondheidscrisis zijn namelijk meer dan ooit de mensen die weerloos zijn. Waaruit volgt dat wie werkt in de zorgsector of het onderwijs de zwaarste klappen mocht opvangen. Liefst zonder morren en altijd vanuit een oprecht engagement. Want het verschil maak je in beide sectoren steevast door net dat tikkeltje meer te willen doen. Door even niet te denken aan wat in je functieomschrijving staat. Kortom: door je hart voor de zoveelste keer te laten spreken.

Mensen zonder diploma laten lesgeven: kan het nog absurder?

Sommige door de onderwijskoepels gesuggereerde oplossingen voor het almaar nijpender wordende lerarentekort zijn op zijn zachtst gezegd eigenaardig. Mensen zonder diploma aanwerven om voor de klas te gaan staan is er zo eentje. Tja. Ons onderwijs duikelt internationaal onderzoek na onderzoek verder de dieperik in.

Oorzaken zijn al lang en breed gekend: de absurde administrativering van de job, om maar iets te zeggen. Of het gebrek aan slagkracht van de klassenraad en het totale ontbreken van maatschappelijke waardering voor wie in het onderwijs werkt. Kans is eerlijk gezegd klein dat mensen zonder getuigschrift of diploma, de meubels zullen kunnen redden.

Lesgeven vraagt een zekere kennis en kunde

Zonder enig dedain bedoeld, maar lesgeven vraagt echt wel een zekere kennis en kunde. Zaken die in een samenleving als de onze voorlopig niet zonder slag of stoot verworven worden. Goede leerkrachten weten namelijk waarover ze het hebben. Mensen zonder diploma aanwerven om de job van leerkrachten te verlichten is zoals de kar voor het paard spannen.

Maak de job nu toch eindelijk eens minder zwaar door nutteloze administratie te schrappen. Het hersenloos aanvinken van al dan niet bereikte leerplandoelen of eindtermen? Weg ermee. Het schriftelijk documenteren van elk gesprek dat je met leerlingen gevoerd hebt? Nergens voor nodig en enkel een uiting van een ongepast wantrouwen.

Hoofddoek dient in essentie om meisjes minder aantrekkelijk te maken

Een ander opmerkelijk idee om meer leerkrachten aan te trekken, is het schrappen van het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens. Elk jaar studeren blijkbaar enkele moslima’s af die de stap naar het onderwijs niet zetten omdat ze in de klas geen hoofddoek mogen dragen. In de meeste Vlaamse scholen is de hoofddoek immers verboden.

Belangrijkste reden hiervoor is de hoofddoek zelf. Die dient in essentie namelijk om meisjes minder aantrekkelijk te maken voor jongens, zodat die laatste hun hormonale huishouding beter onder controle kunnen houden. Al de rest is culturele of identitaire prietpraat die naar het rijk der fabelen mag verwezen worden. In tijden van wokedenken zou elke linkse activist ten strijde moeten trekken tegen een zo zwaarbeladen symbool. Zeker omdat het gebruik ervan dateert uit een prekoloniale periode waarin de verwezenlijkingen van de verlichting nog niet tastbaar waren.

Blijft u vooral een hoofddoek dragen

Begrijp me nu alstublieft niet verkeerd. Blijft u vooral een hoofddoek dragen, net zoals u wat mij betreft met een vergiet op het hoofd, tien paperclips in de neus en een rode balpen door uw rechteroorlel mag headbangen in uw woonkamer. Alle begrip daarvoor. Zonder enig vooroordeel zelfs. Maar niet op school. Die plek moet namelijk een veilige haven zijn voor alle leerlingen, van alle gezindtes en (politieke) strekkingen.

Voor jongens, meisjes en iedereen daartussenin. Omdat leren enkel lukt wanneer dat gebeurt in een omgeving die baadt in een sfeer van wederzijds respect en een open geest. Het uittrekken van de hoofddoek aan de schoolpoort wordt op die manier een bevestiging van waar goed onderwijs zou moeten voor staan: gelijkheid, vrijheid en rekening houden met elkaar. Wie voor de klas wil staan en dat niet begrepen heeft, zoekt dan inderdaad best een andere job.