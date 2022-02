Dag 2 van de CAPC 2022 : nog 3 mogelijke opvolgers van Trump

Wat gebeurt er wanneer Trump beslist van het niet te doen? Wie wordt dan de frontman/vrouw die de Republikeinse partij moet gaan leiden? Eerder stelden we u al drie kandidaten voor. Maar er zijn er meer. Op het grote congres van de Conservatieven, CPAC 2022 in Florida zijn er alvast verschillende die willen voelen hoe warm het water is. Sommigen moeten dit jaar herkozen worden en kunnen beginnen dromen van 2024. Tenminste, als Trump zich geen kandidaat stelt, anders wordt het…

Wat gebeurt er wanneer Trump beslist van het niet te doen? Wie wordt dan de frontman/vrouw die de Republikeinse partij moet gaan leiden? Eerder stelden we u al drie kandidaten voor. Maar er zijn er meer. Op het grote congres van de Conservatieven, CPAC 2022 in Florida zijn er alvast verschillende die willen voelen hoe warm het water is. Sommigen moeten dit jaar herkozen worden en kunnen beginnen dromen van 2024. Tenminste, als Trump zich geen kandidaat stelt, anders wordt het 2028.

Marco Rubio

Rubio is de opener van de tweede dag van de conferentie. Voor Rubio is het een thuismatch, hij is geboren in Miami en heeft praktisch altijd in Florida gewoond. Rubio is lid van het Tea Party-klasje van 2010. Het is ook op CPAC 2010 waar hij de basis legde voor zijn verkiezing als senator in datzelfde jaar. Hij moest het toen in de voorverkiezingen opnemen tegen huidig lid van het Huis van Afgevaardigden en oud-Republikeins gouverneur Charlie Christ, de man is ondertussen Democraat geworden.

Rubio is een goede spreker en is vanwege zijn Cubaanse roots zeer gevoelig voor totalitaire tendensen in de samenleving en marxisme in het bijzonder. In zijn toespraak benadrukt hij dat marxisme niet noodzakelijk een economisch concept is, het gaat veel verder. Het is een totalitaire ideologie. Hij praat over de situatie in Oekraïne, maar slaagt er in van zich niet over te geven aan een pleidooi voor Amerikaanse interventie. Verder wijdt hij uit over het feit dat de reden waarom de Amerikanen wel in vrijheid leven, te danken is aan mensen die bereid waren om te sterven voor hun land.

Waar ik in een ver verleden Marco Rubio nog verweet een “empty suit” te zijn, moet ik zeggen dat hij vandaag overkwam als een man met meer inhoud en toespraken geven heeft hij altijd gekund. Rubio moet eind dit jaar herkozen worden. In een verkiezing samen met Gouverneur DeSantis die opnieuw kandidaat-gouverneur is, zullen beide elkaar versterken. Maar of Rubio na zijn campagne in 2016 nog ooit echt presidentskandidaat kan zijn, valt te betwijfelen. Hoewel. Hij is nog maar 50 jaar, hij kan nog wel even mee.

Mike Pompeo

De naam van de voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo valt vaak als het over mogelijke opvolgers van Trump gaat. In de zaal is er in elk geval veel volk op de been voor de man die eenmaal vertrokken uit Washington enorm vermagerd is. Het is ook direct de start van zijn toespraak, want iedereen is er benieuwd naar.

Pompeo is naar hier gekomen om het contrast te maken tussen de Trump-regering en de Biden-regering. Hij is de eerste van de mogelijke opvolgers die constant over de successen van het beleid van Trump spreekt. Hij spreekt over zichzelf en Trump als wij. Wij, ‘the disruptors’ (ordeverstoorders) waren in Washington om het establishment te breken. Wij bouwden de grensmuur met Mexico, wij installeerden het strenge immigratiebeleid. Geen duizenden troepen naar het buitenland, maar enkele raketten en Sulejmani, de leider van de revolutionaire garde in Iran, was weg. We spraken met Noord-Korea, kregen onze gijzelaars terug en geen nucleaire testen, geen rakettesten. Zonder een prijs te betalen.

Pompeo praat ook over de Chinese bedreiging voor de VS, een dossier waar Amerikanen meer van wakker liggen dan Oekraïne. Hij noemt Xi Jinping, ‘a thug‘ (tuig). Over hoe de Chinezen zijn binnengedrongen in de Verenigde Staten en hij het consulaat in Houston sloot, wat hij beschrijft als een nest vol spionnen. Hij geeft de regering van Biden nog een veeg uit de pan, door smalend te zeggen dat men veel kritiek had op de vorige regering. Maar dat wanneer men naar het buitenlands beleid van deze regering kijkt, de vorige heel bekwaam was.

Een beheerste toespraak over binnen- en buitenlands beleid gecombineerd met een militaire opleiding waarin hij eerste van de klas was op West Point. Hij bewaakte de West-Duitse Grens en behaalde een doctoraat in de rechten aan Harvard. Een man om in de gaten te houden. En hij verdedigt de verwezenlijkingen van Trump en noemt hem bij naam. Als Trump zich geen kandidaat stelt, is Pompeo een man om ernstig rekening mee te houden.

Kristi Noem

Ik hoor u al denken: is er ook een kroonprinses? Welja, ze komt uit South Dakota en is er gouverneur. Kristi Noem is 50 jaar en de eerste vrouwelijke gouverneur van haar staat. Ook zij maakte deel uit van het Tea Party-klasje van 2010, toen ze verkozen werd in het Huis van Afgevaardigden. Na 4 termijnen besloot ze terug te keren naar haar staat en werd ze dus verkozen tot gouverneur.

Noem is conservatief, maar werd pas echt een nationale figuur door haar verzet tegen COVID-maatregelen. Zo was ze een tegenstander van verplichte mondmaskers en lockdowns en hield ze scholen en kerken open. Daarnaast was elke handelszaak essentieel. Ze zegt hier zelf over dat ze niks meer deed dan respect hebben voor de basisrechten van de bevolking in South Dakota.

Haar toespraak ging opmerkelijk breed, want naast aanvallen op beleid van Biden, had ze het ook over Oekraïne en de noodzaak van zware sancties. Centraal stelde ze de noodzaak voor de Verenigde Staten om de chantage van Poetin te stoppen en te investeren in pijpleidingen en het aanboren van gas.

Noem brak een gevoelige snaar toen ze een verhaal uit de Revolutionaire Oorlog vertelde. Ze appelleerde naar de hogere waarden die de Amerikanen meekrijgen zoals glorie en romantiek. Ze eindigde met: ‘we erfden vrijheid, we moeten er aan vast houden. En daarvoor moeten we blijven vechten en we hebben enkele fantastische vechters zoals President Donald Trump.’ Slimme zet van Noem, die daarmee net zoals Pompeo Trump omarmde. Ze heeft er zowel bij het publiek als bij ‘The Donald’ punten mee gescoord. Als ze herkozen wordt in november, heeft ze de handen vrij voor een tweede carrière in Washington.