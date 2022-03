David Criekemans (UA): ‘De wereld verandert te snel voor Europa’

'Een Europese geopolitieke agenda, welke dan?' David Criekemans, expert internationale politiek, geopolitiek en energiebeleid (UA), toont zich niet mals voor het gebrek aan strategische langetermijnvisie in Europa de voorbije jaren. Toch is het nooit te laat, vindt hij. 'Laat ons van deze crisis gebruik maken om akkoorden af te sluiten met landen zoals India. En laat ons beseffen dat we àlles nodig zullen hebben voor een succesvolle energietransitie. Ook kernenergie.' Leven we sinds de Russische inval in Oekraïne in een…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Een Europese geopolitieke agenda, welke dan?’ David Criekemans, expert internationale politiek, geopolitiek en energiebeleid (UA), toont zich niet mals voor het gebrek aan strategische langetermijnvisie in Europa de voorbije jaren. Toch is het nooit te laat, vindt hij. ‘Laat ons van deze crisis gebruik maken om akkoorden af te sluiten met landen zoals India. En laat ons beseffen dat we àlles nodig zullen hebben voor een succesvolle energietransitie. Ook kernenergie.’

Leven we sinds de Russische inval in Oekraïne in een nieuwe wereldorde? Is het mogelijk dat het binnen enkele maanden gewoon opnieuw busines as usual is, met Rusland én Poetin? Ook met de Syrische dictator en massamoordenaar Assad raken de relaties nu almaar meer genormaliseerd, zo lijkt het.

David Criekemans: ‘Het is nog even afwachten, maar de de keuzes die we nu maken en de wijze waarop we met deze crisis omgaan, zullen hoe dan ook beslissend zijn voor het type wereld waarin we terechtkomen. Dit is hoe dan ook een belangrijk kantelpunt in de wereldgeschiedenis. In het geval van Syrië was het vooral de opkomst van IS die ertoe geleid heeft dat we het geweer van schouder moesten veranderen en dat Assad aan de macht kon blijven. Nu, Poetin heeft voor deze inval ook al gelijkaardige oorlogsmisdaden begaan. Herinner u de gruwelijke oorlog in Tsjetsjenië.’

‘Toch zie ik westerse leiders nu niet zo vlug opnieuw de tafel delen met Poetin, maar zeg nooit nooit. In de internationale politiek draait het altijd opnieuw om een afweging van belangen. Daar staat tegenover dat de sancties die nu tegen Rusland zijn uitgevaardigd zo zwaar zijn, dat het me toch bijzonder lastig lijkt om de draad van vroeger zomaar opnieuw op te pakken.’

Politieke machine

Wordt er op dit moment achter de schermen toch al aan een scenario voor na de oorlog gedacht of gebouwd, of is dat op dit moment echt totaal niet aan de orde?

‘Ik hoop dat men daar al mee bezig is, maar de signalen die ik krijg, geven toch vooral aan dat er eigenlijk niet echt een plan op tafel ligt. De EU is zonder meer op snelheid genomen. Niemand hield echt rekening met het scenario dat zich de voorbije weken heeft afgespeeld. Zeker langs westerse zijde reikt het perspectief van de politieke machine hierdoor momenteel niet veel verder dan een week. Vaak wordt er zelfs van dag tot dag gereageerd. Dat houdt natuurlijk bepaalde risico’s in. Dus moeten we dringend meer gaan plannen en een aantal scenario’s uittekenen.’

Maakt u dit eens concreet?

‘Je zou bijvoorbeeld een aantal van de huidige sancties conditioneel kunnen maken, zodat je een slag om de arm houdt, mocht Rusland zich bereid tonen tot een terugtrekking uit bepaalde regio’s of tot een staakt-het-vuren. Tegelijk mag Moskou niet tot de conclusie komen dat een beperkte oorlog in Europa best haalbaar is, waardoor een dergelijk scenario zich in de toekomst nog eens zou kunnen herhalen.’

‘Wanneer president Biden volgende week naar Brussel afzakt voor de speciale EU- en NAVO-top, zullen dergelijke scenario’s hopelijk ook op tafel komen. Die mogen niet alleen heel korte termijn zijn. Wat doen we bijvoorbeeld mocht er onverhoeds een raket op Pools grondgebied neervallen? Nee, we moeten ook op zoek naar een echte langetermijnstrategie. Wat te doen bijvoorbeeld mochten we maandenlang in een soort van militaire patstelling belanden? En hoe gaan landen zoals China of India daar dan op reageren?’

Minder koopkracht

Zij lijken dit vooral als ‘niet hun oorlog’ te beschouwen?

‘Een Indische collega wees me erop dat de gemiddelde Indiër veel minder koopkracht heeft dan de gemiddelde Europeaan en dat een aanhoudende stijging van de energieprijzen in een land als India dus al heel snel tot zwaar volksprotest zou kunnen leiden. Dat zou ons in Europa aan het denken moeten zetten. Als we scenario’s voor de langere termijn uittekenen, dan zouden we pakweg India ook een versterkt partnerschap kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld op het vlak van energietransitie en militaire samenwerking. Doen we dat niet, dan dreigt dat land verder richting de Russische invloedssfeer af te drijven. En daar hebben we in Europa bitter weinig bij te winnen.’

Begin maart weigerden 17 Afrikaanse landen al om de VN-resolutie goed te keuren waarin de Russische inval veroordeeld werd. Dit zegt ook wel iets natuurlijk: zij gaan niet mee in de internationale verontwaardiging, maar denken resoluut in functie van de eigen belangen en agenda. Fungeert Oekraïne als een soort van stroomversneller in de verdere afkalving van de wereldwijde westerse politieke invloed?

‘Ik denk dat we ons daar vooral niet moeten bij neerleggen. Mede daarom moeten we eindelijk eens een stuk strategischer omgaan met bijvoorbeeld handelsrelaties. China speelt dit al jarenlang uiterst slim. Het sluit het ene na het andere bilaterale akkoord af, bijvoorbeeld met Afrikaanse landen rond bepaalde cruciale grondstoffen. Extra handig daarbij is uiteraard dat de Chinezen in Afrika ook geen lastige vragen stellen rond democratie of mensenrechten.’

‘Europa heeft helaas al jarenlang géén langetermijnstrategie, en we moeten nu dringend het geweer van schouder veranderen, bijvoorbeeld naar India toe. Het Europese verhaal mag dan al goed bekken, op heel wat vlakken mist het consistentie en duurzaamheid. We doen allerlei beloftes aan pakweg Turkije of Oekraïne, maar als die beloftes achteraf ook niet geconcretiseerd worden, dan gaat je verhaal finaal heel hol klinken.’

‘Europa was tot nog toe toch vooral een economisch verhaal, laat ons dit nu eindelijk intern ook voldoende sociaal en duurzaam maken, zodat het ook voor niet EU-landen aantrekkelijker gaat ogen. Neem nu bijvoorbeeld het associatieverdrag met Oekraïne. Hiermee kreeg dit land toegang tot de Europese interne markt en ontving het 610 miljoen euro om de Europese standaarden te implementeren. In essentie ging dat verdrag dus vooral om handel en om toegang tot grondstoffen.’

‘Europa moet evenwel de ambitie uitstralen méér te zijn dan zomaar een neo-liberaal project: de sociale dimensie moet verder worden uitgebouwd. De succesvolle integratie van landen zoals Spanje, Portugal en in iets mindere mate Griekenland, heeft ook bewezen dat dit geen illusie hoeft te zijn. Of kijk nu naar de Balkan-lidstaten: de integratie daarvan verloopt niet altijd van een leien dakje, maar als wij niet snel genoeg concrete stappen zitten, dan kloppen de Chinezen daar aan de deur.’

Structurele antwoorden

Europa tast het terrein af, wacht af, gaat op zoek naar een lastig compromis en laat zich vervolgens in snelheid pakken?

‘Inderdaad. Vandaag krijg je vaak het gevoel dat de wereld te snel verandert voor Europa. We hollen eigenlijk constant achter de feiten aan en kunnen te weinig structurele antwoorden bieden. Dit gezegd zijnde: elke crisis biedt kansen. En misschien kan deze Oekraïne-crisis ertoe bijdragen dat beslissingen rond het buitenlands beleid van de unie niet langer met unanimiteit van stemmen moeten worden genomen. Dat zou de daadkracht van de EU absoluut ten goede komen. Probeer in zo’n crisis immers maar eens om met 27 lidstaten snel tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.’

Komt China finaal als lachende derde uit deze crisis? De geruchten deze week – afkomstig van Amerikaanse inlichtingenbronnen – dat de Russen China nu ook om militaire steun zouden hebben gevraagd, zijn geen goed nieuws voor de EU of de VS?

‘Ik denk dat we hier toch een stevige slag om de arm moeten houden. Uit mijn informatie blijkt nergens expliciet dat het echt om een vraag om militaire steun ging, eerder om logistieke hulp bij de oorlog. Interessanter in dat opzicht is misschien de vaststelling dat Rusland de voorbije jaren systematisch zijn dollarreserves heeft afgebouwd, om ze te vervangen door goud. Ook China heeft de voorbije jaren stelselmatig nieuwe goudreserves bijgekocht. Ik sluit dan ook niet uit dat China en Rusland op termijn hun goudreserves samenbrengen en zo een alternatieve en stabiele nieuwe rekeneenheid in het leven roepen om een Euraziatische economische ruimte voldoende stabiliteit te bieden.’

‘Wij doen al decennialang net het omgekeerde: de goudconvertibiliteit hebben we opgegeven en we zijn almaar meer schulden gaan maken. In zo’n scenario zou zo’n Euraziatische economische zone dan kunnen uitpakken met een alternatieve munt die een pak stabieler is dan de westerse. Is dat realistisch? Moeilijk te zeggen, maar als China het slim blijft spelen, komen de Chinezen hier sowieso als winnaar uit. In dit conflict heeft iedereen zijn hand al overspeeld, behalve de Chinezen.’

Europese samenhorigheid

Hier en daar gaan er nochtans stemmen op die vinden dat ook Europa versterkt uit deze crisis komt. Zoveel Europese samenhorigheid hadden we immers in jaren niet meer gezien?

‘Mag ik het anders stellen? Onze politici hebben nu de vlucht naar voor genomen, niet in het minst onder druk van de publieke verontwaardiging. Maar ikzelf waarschuw al jarenlang – net zoals meerdere collega’s overigens – dat we onze territoriale verdediging zwaar verwaarloosd hebben. Hierdoor is er stilaan ook een onevenwicht ontstaan binnen het NAVO-partnerschap, waardoor we als Europa ook bijzonder kwetsbaar geworden zijn.’

‘Beeld je maar even in dat er in de VS op dit moment een isolationist genre Dondald Trump aan de macht zou zijn, die nu doodleuk zou beslissen de stekker uit de NAVO te trekken. Dan waren we helemaal ver van huis. Hoe je het draait of keert: wil je in buitenlandse politieke dossiers voldoende geloofwaardig blijven, dan moet je ook een militaire stok achter de deur houden.’

Puur economisch bekeken voelt Europa de impact van deze crisis voorlopig vooral op energievlak. Leven we wat de toekomst van dat energiebeleid én de energietransitie betreft nu echt in een totaal andere realiteit?

‘Wel, nog los van deze oorlog moeten we ook op dat vlak zo snel mogelijk werk maken van een echt langetermijnbeleid. Als we niet opletten, zal bijvoorbeeld onze snel stijgende vraag naar kobalt of koper – grondstoffen die cruciaal zijn in die energietransitie – ons eerder vroeg dan laat in competitie brengen met de VS. Zestig procent van de kobaltmarkt bijvoorbeeld is vandaag al in Chinese handen, en haast alle restcapaciteit verdwijnt richting Noord-Amerika.’

‘Ook daar ontbreekt het Europa dus aan een duidelijke strategie. De Europese Commissie heeft dan wel de mond vol over haar geopolitieke ambities, maar wat bedoelt ze daar echt meer en hoe speelt ze daar strategisch op in? Ik zie het voorlopig niet, eerlijk gezegd.’

Koopkracht onder druk

Een jaar geleden rekenden we ons, in de aanloop naar de echte energietransitie, nog rijk met Russisch gas. Vandaag streven we resoluut naar maximale energie-onafhankelijkheid, zonder Russisch gas. Hoe realistisch is dat allemaal nog, zeker als we kernenergie in zowat heel Europa blijven afbouwen?

‘Kort en krachtig: dit is niet realistisch. Ik bestudeer al 15 jaar het verband tussen geopolitiek en energiebeleid. Mijn conclusie is altijd geweest dat we echt alles nodig zullen hebben. Je moet diversifiëren, zowel geografisch als qua energiebron. Die mix zal voor elk land lichtjes verschillen. Doen we dat niet, dan komt de koopkracht verder onder druk en prijzen we ook onze bedrijven uit de markt.’

‘In de marge moet je ook werken rond een grotere energie-efficiëntie, maar dit zal nooit de mirakeloplossing zijn. We hebben dus nood aan een realistische totaaloplossing, en zowel kernenergie als duurzaam geproduceerde biomassa zullen daar deel van moeten uitmaken. En ik vrees dat we Rusland ook nog nodig zullen hebben, bijvoorbeeld voor die biomassa of voor nikkel.’

Windmolens

Dat nieuwe pragmatisme dreigt voor veel politici ter linkerzijde een hard ontwaken te worden?

‘Het zou het debat ten goede komen mochten we over meer praten dan alleen over windmolens of zonnepanelen. Zelfs in het onwaarschijnlijke scenario dat die groene energiebronnen zouden volstaan, belanden we hoegenaamd niet in een fossielloze economie. Ook daarvoor hebben we immers nikkel, kobalt en tal van andere grondstoffen nodig.’

‘Voor mij draait de energietransitie finaal vooral om de opslag van hernieuwbare energie, en daar moeten we dus veel meer onderzoeksgeld voor ter beschikking stellen. Dit zou een echte game changer kunnen worden. Tegelijk moeten we ook blijven investeren in pakweg kernfusie of geothermische energie, wat zeker voor een regio als Vlaanderen een beloftevol onderdeel van de totaaloplossing kan zijn.’

Is de veelbesproken Europese green deal (een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050, FMI) door de Oekraïne-crisis dan een pure utopie geworden?

‘Als we de huidige sancties aanhouden, dan mag het studiewerk daarvoor hoe dan ook volledig worden overgedaan. En dan nog is het de vraag of we dat transitietraject kunnen aanhouden. Maar nogmaals: als deze crisis ons één ding leert, dan is het dat we eerder gisteren dan vandaag strategische allianties op middellange en lange termijn moeten beginnen af te sluiten.’