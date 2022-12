De affaire Frédéric Janssens en Jean-Claude Marcourt

Terwijl het Waalse Gewest ondanks de opeenvolgende herstelplannen – we zijn de tel kwijtgeraakt – de weg naar welvaart niet meer weet te vinden, duikt alweer een ‘affaire’ op, deze keer op het hoogste niveau, namelijk bij de voorzitter en de griffier van het parlement.

De zaak barstte los op 12 september toen de media onthulden dat Frédéric Janssens, de griffier van het Waalse parlement, het voorwerp uitmaakte van een klacht, door een van zijn agenten ingediend bij het arbeidsauditoraat van Namen. De betrokken agent heeft een opname die veel zegt over de ‘managementstijl’ van zijn baas. ‘Je zag hoe ik hem buitenspel heb gezt! Hoe heb ik hem zover gekregen? Met verfoeilijke methodes. Wil je dat ik die methodes bij jou gebruik? Je bent ’s middags in het lijkenhuis!’ Al snel was er sprake van een ’terreurklimaat’.

6 maanden schorsing

Op 14 september besloot het Bureau van de Kamer de klerk voor 6 maanden te schorsen, terwijl zijn salaris (9.000 euro netto per maand) doorbetaald blijft. Voorzitter Jean-Claude Marcourt legt uit: ‘Er heerst een gevoel bij het personeel dat nooit officieel is geuit. Ik durf te geloven dat deze krachtige maatregel het mogelijk zal maken om de zaken recht te zetten.’

Het onderzoek zal de exorbitante macht van Frédéric Janssens aan het licht brengen, met name wat betreft de uitgaven voor bepaalde projecten. Uit een rapport blijkt dat de kosten voor de bouw van het toekomstige Huis van Afgevaardigden nu worden geraamd op 46 miljoen euro, dat wil zeggen vier keer meer dan het oorspronkelijk geplande bedrag. De rekening voor de aanleg van de paar meter tunnel die de parkeerplaats van Grognon met het Parlement verbindt, is gestegen van één naar drie miljoen euro.

Al deze elementen zagen we bevestigd in het RTBF programma Investigation op 6 december. Het minste wat we kunnen zeggen is dat Frédéric Janssens niet de moeite heeft genomen om de schamele Waalse fondsen die overblijven ‘als een goede vader’ te beheren. Nog een voorbeeld: de organisatie van een reis naar de Wereldtentoonstelling in Dubai van 11 tot 15 november 2021, in gezelschap van voorzitter Jean-Claude Marcourt voor een totaalbedrag van 19.000 euro. Toen de RTBF-journalist enkele details onthulde, kon Jean-Claude Marcourt zijn verlegenheid niet verbergen.

Voor PS voorzitter Paul Magnette is de maat vol. Hij verzoekt om het collectieve ontslag van het Bureau van de Kamer: Jean-Claude Marcourt PS, Jacqueline Galant, MR, Manu Disabato, Ecolo, Sybille de Coster-Bauchau, MR.

Reeds in 2005

Ook voor Elio Di Rupo was de maat vol in 2005: ‘Ik heb genoeg van de parvenu’s! Er is geen plaats in de PS voor de parvenu’s!’ Maar die uitbarsting weerhield de vele ‘affaires’ niet, denken we maar aan Nethys of Samusocial in Brussel. Vandaag is de MR het mikpunt in de persoon van Frédéric Janssens. Maar de verantwoordelijkheid van het Bureau van de Kamer, en met name van zijn voorzitter Jean-Claude Marcourt, is duidelijk.

We herinneren er ook even fijntjes aan dat de pers in 2005 melding maakte van een ‘interventie’ van Jean-Luc Marcourt, toenmalig Waals minister van Economie, bij zijn collega Marie-Dominique Simonet voor de toekenning van een wapenexportvergunning aan New Lachaussée, een Luiks bedrijf dat behoort tot de groep Forrest International, waarvoor de advocaat ene Jean-Claude Marcourt was…

Macht corrumpeert

Dit alles brengt ons op de dwingende noodzaak van tegenmacht. Want, om Lord Acton te citeren, ‘macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut’. Het verhaal van Frédéric Janssens staat helaas niet op zichzelf. Er zijn veel mensen die door macht en geld hun gezag misbruiken en geen kritische analyse verdragen.

Mooie auto’s met chauffeur die men gretig gebruikt voor persoonlijke doeleinden, nepotisme waardoor men achtereenvolgens de man van zijn ex-vrouw, zijn ex-vrouw en haar zwager op dezelfde post kan benoemen, het mateloos frequenteren van toprestaurants, dressings vol dure kostuums vanwege de behoefte aan representatie… Zoveel elementen die ertoe leiden dat men zich losmaakt van de werkelijkheid en gelooft dat men alles mag.

Belga

Een geslaagd avondje

In het RTBF-programma toont de journalist de voormalige voorzitter van het Waalse parlement, André Antoine, een scène waarin hij Frédéric Janssens prijst en niet aarzelt hem aan te bevelen ‘als u een geslaagde avond wilt beleven’. Antoine was erg in verlegenheid gebracht en gaf uiteindelijk toe dat er inderdaad ‘bepaalde geruchten’ waren geweest. Een vrouw van de griffie bevestigde dat zij André Antoine persoonlijk heeft ontmoet om de redenen van diens ontslag uit te leggen: Frédéric Janssens stond op het punt haar psychologisch te vernietigen.

Deze zaak komt op een moment dat Wallonië met een erbarmelijke begrotingssituatie kampt. Niet lang geleden kondigde Claude Eerdekens, de socialistische burgemeester van Andenne, aan dat de Waalse gemeenten de een na de ander failliet zouden gaan.

Victor Hugo

Dit doet ons denken aan de beroemde monoloog in Victor Hugo’s Ruy Blas, waarin hij het hebzuchtige gedrag van de Spaanse grandes bekritiseert

O ministers van integriteit! Rechtvaardige adviseurs!

Dit is jullie manier van dienen, dienaren die het huis plunderen!

Dus je hebt geen schaamte en je kiest het uur,

Het donkere uur waarin Spanje in doodsnood verkeert!

Dus je hebt geen ander belang hier

dan je zak te vullen en daarna weg te rennen!

Wees verdoemd, voor je vallende land,

Grafdelvers die hem komen beroven in zijn graf!