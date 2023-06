De affaire Lahbib: een roemloze afloop

Aan de afloop van de affaire Hadja Lahbib is niets glorieus. Het voegt alleen iets toe aan de afvalberg die de politieke slangenkuil in dit land heeft gecreëerd. Het draagt niet bij aan het vertrouwen van het publiek in hun instellingen. Kortom, het doet de democratie geen goed. 'Tot zover,' merkte een internetgebruiker op toen hij hoorde dat de PS en Ecolo eindelijk hadden besloten om zich achter de motie van MR te scharen om de Vivaldi-coalitie in staat te…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Aan de afloop van de affaire Hadja Lahbib is niets glorieus. Het voegt alleen iets toe aan de afvalberg die de politieke slangenkuil in dit land heeft gecreëerd. Het draagt niet bij aan het vertrouwen van het publiek in hun instellingen. Kortom, het doet de democratie geen goed.

‘Tot zover,’ merkte een internetgebruiker op toen hij hoorde dat de PS en Ecolo eindelijk hadden besloten om zich achter de motie van MR te scharen om de Vivaldi-coalitie in staat te stellen om haar werk voort te zetten. Een dergelijke beslissing kan niet geloofwaardig overkomen na het horen van de commentaren van de Socialisten en Ecologen van de afgelopen dagen.

Hier zijn een paar hoogtepunten.

Het dode gewicht

Het begon al met de spectaculaire aanval van de voorzitter van de Socialistische Partij, Paul Magnette, op zijn collega van de MR: ‘Ik ga er niet omheen draaien. Als het imago van Vivaldi zo bezoedeld is, dan is dat de schuld van Georges-Louis Bouchez. Vanaf het begin heeft hij gepleit, beslissingen bekritiseerd en hervormingen geblokkeerd. In het programma Special Forces bij VTM werd hij het dode gewicht van de groep genoemd. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.’

Ahmed Laaouej, leider van de PS-fractie in de Kamer, is niet malser: ‘Vanuit het oogpunt van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid is minister Hadja Lahbib al afgetreden. Door haar is het hele imago van België aangetast.’

Aan de kant van Ecolo herinneren we aan de krachtige tussenkomst van Samuel Cogolati tijdens de tweede hoorzitting van de minister voor de Commissie Externe Betrekkingen van het Huis. Voor Cogolati is Hadja Lahbib nog steeds niet overtuigd. Hij zei verder: ‘wat vandaag de geloofwaardigheid van ons land ondermijnt, is de harde lijn van de MR ‘.

Gilles Vanden Burre, fractieleider van Ecolo in de Kamer, vindt dat ‘de minister haar geweten moet blijven onderzoeken’.

Spanningen

Door ‘vandaag de wapens op te nemen tegen Hadja Lahbib’ – om de kop in L’Echo te citeren – doen PS en Ecolo precies wat ze de minister verwijten: ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid niet tot het einde. In feite willen ze de voordelen van het deel uitmaken van de federale regering niet verliezen. Maar de regering kan haar werk alleen voortzetten in een klimaat dat allesbehalve gezond is. Hoewel ‘het incident voorbij is’, zoals de premier zei, zullen de spanningen tussen de coalitiepartners hoog blijven.

Ondanks het ‘cadeau’ dat hij net van PS en Ecolo heeft gekregen, is het moeilijk voor te stellen dat Georges-Louis Bouchez de gunst zal terugbetalen door zijn eisen voor belastinghervorming, pensioenen of de arbeidsmarkt te versoepelen.

De show gaat door, de gevechten ook…