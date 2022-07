De beeldenstorm van Sammy Madhi

De Vivaldisten mogen gaan BBQ’en in de tuinen van het rusthuis van Herman en Alexander De Croo in Brakel. In de eeuwige tuinen van Alexander de kleine zal men zich te goed doen aan een lekkere fles wijn – hoogstwaarschijnlijk uit de Toscaanse wijngaarden van Guy Verhofstadt of Karel De Gucht – en een paardensteak van een of andere oude knol uit de stallen van Herman nuttigen. Het moet hen tot inzicht brengen over hoe de pensioenen moeten hervormd worden.…

De Vivaldisten mogen gaan BBQ’en in de tuinen van het rusthuis van Herman en Alexander De Croo in Brakel. In de eeuwige tuinen van Alexander de kleine zal men zich te goed doen aan een lekkere fles wijn – hoogstwaarschijnlijk uit de Toscaanse wijngaarden van Guy Verhofstadt of Karel De Gucht – en een paardensteak van een of andere oude knol uit de stallen van Herman nuttigen.

Het moet hen tot inzicht brengen over hoe de pensioenen moeten hervormd worden. De discussie over de pensioenen gaat over hoe weinig moet ik gewerkt hebben om een minimum pensioen van 1500 euro per maand te krijgen. M.a.w. hoe kan ik zo veel mogelijk geld krijgen door zo weinig mogelijk bijgedragen te hebben. Hoe kan ik België nog verder laten evolueren naar een luilekkerland. De paarsgroenen zullen met de pensioenhervorming net zoals met de arbeidsdeal een consensus à la Belge baren. Het wordt een paarsgroen mormel zonder kleren die als een Rorschachafbeelding door elke partij anders gelezen wordt, maar uiteindelijk niets voorstelt.

Een groene wagen van het volk

Het Vlaams Belang wil zelfs het minimumpensioen optrekken naar 1650 euro. Een electoraal inflatiepresentje. De cadeaus en het profitariaat zijn de drugs van een vadsige verslaving aan gratis socialistische geld. Het is niet de eerste keer dat het Vlaams Belang dealer blijkt te zijn van linkse drugs en zo het socialisme omarmt. Uit goede bron verneem ik dat Tom Van Grieken eerdaags bekendmaakt dat het Vlaams Belang aan elke Vlaming een elektrische wagen van het volk wil schenken. Als PS en ECOLO aan jongeren een startkapitaal van 25.000 euro mogen beloven, dan mag het Vlaams Belang een elektrische wagen van het volk ter waarde van 25.000 euro uitdelen.

Ecologisten en socialisten op links voorbijsteken heet dat. Het enige verschil tussen links Wallonië en het linkse Belang van Tom & co, is dat men in Wallonië de rijken – of dat nu rijke joden, moslim of katholieken zijn, maakt hen niets uit – wil laten betalen en dat Tom de factuur van de migratie wil schrappen door België te omwallen. Enfin. Als men op rechts links begint de lullen is de genderhetze overgeslagen naar de politiek en ben ik blij dat ik politiek non-binair ben.

Obama van den Aldi

De beeldenstorm bij de orde van de hypocritijnzers is enerzijds belachelijk en anderzijds illustreert het de atrofie van hersenen en de bloedarmoede aan branie bij de oranje plucheklevers in het parlement. Sammy ‘den Obama van den Aldi’ Mahdi heeft zijn kabinetschef Nicole ‘de warme Thatcher’ De Moor benoemd tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Geen enkel verkozen Europees, federaal, Vlaams of Brussels parlementslid bleek volgens Sammy bekwaam genoeg voor de job. Een staatssecretaris is in theorie de bijzit van een minister, die hem, haar of x op de schoot pampert en als betuttelende schoonmoeder de fles met politiek elixir dwangvoedert.

In dit geval is de staatssecretaris voor Asiel en Migratie toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Nu ik er over nadenk. Je moet goed gek zijn om onder Verlinden te willen werken. Ze komt over als een wulpse freule, maar ze stuwt vitriool uit de ogen terwijl ze vuur spuwt uit haar mond en neusgaten. Als we dan toch bezig zijn met ministers te koppelen aan historische staatshoofden, dan is Annelies een sardonische Sarkozy met borsten.

Niet te veel moskee in CD&V

Bij CD&V is de kerk leeg en de kelk tot op de bodem leeggedronken. De door Joachim Coens uit de sacristie gestampte Koen Geens en Nathalie Muylle bedanken voor de kruimels van Madhi en laten de gifbeker van asielmiserie aan zich voorbijgaan. Ook fractieleider in de kamer en eeuwig bankzitter Servais Verherstraten – in het verleden wel eens staatssecretaris van twee keer niets – bijt opnieuw in het zand.

Collega excuusallochtoontjes Nahima Lanjri, en Nawal Farih mochten ook geen uitvoerend mandaat omsluieren. Ik verneem omdat er dan voor de kalote piëtisten te veel moskee aan de top van CD&V komt. Leen Dierick en Franky Demon – steeds vaker de kontkruiper van Verlinden genaamd – konden eveneens niet overtuigen. Kortom wie door CD&V als capabel politicus vooraan op de kieslijsten werd geplaatst, blijkt onbekwaam te zijn en krijgt van Mahdi geen hostie van competentie op de tong gelegd. Hun eerste communie is meteen hun laatste.

Madhi heeft van armoe dan maar de eerste misdienaar als Chinese vrijwilliger op de schoot van Annelies gezwierd. Ze moet van de opperhypocriet wel nog verhuizen naar Oost-Vlaanderen om de weegschaal van ministerposten in evenwicht te houden. Enfin, dan zijn ze bij de volgende verkiezingen ten minste zeker dat ze bij CD&V nog in elke provincie een lijsttrekker vinden.

