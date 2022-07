De begrafenis van Vivaldi en zijn partijen

De burgerbevraging over een staatshervorming van Annelies Verlinden was een doodgeboren kind dat men tegen wil en dank in een coma aan de beademingsmachine in leven heeft gehouden. Het kindje werd door de koning ook nog een wijsvinger geamputeerd omdat een vraag over het behoud van het koninklijke circus kennelijk een doodzonde was. Het frankensteinkindje kreeg zo weinig bezoek in de kraamkliniek dat Verlinden uit pure schaamte de gordijnen achter haar dichtrok. Een land zonder toekomst Het moest een nationale…

De burgerbevraging over een staatshervorming van Annelies Verlinden was een doodgeboren kind dat men tegen wil en dank in een coma aan de beademingsmachine in leven heeft gehouden. Het kindje werd door de koning ook nog een wijsvinger geamputeerd omdat een vraag over het behoud van het koninklijke circus kennelijk een doodzonde was. Het frankensteinkindje kreeg zo weinig bezoek in de kraamkliniek dat Verlinden uit pure schaamte de gordijnen achter haar dichtrok.

Een land zonder toekomst

Het moest een nationale brainstorm worden, maar het werd een absurdistische schertsvertoning. De Vivaldisten verkochten het als een hoogmis van de democratie over een land van de toekomst. Het werd een afrit naar een land zonder toekomst.

Amper 14.515 burgers waagden zich aan de 30 vragen – 29 na koninklijke correctie – van de 3,4 miljoen euro kostende burgerbevraging. Het leverde 75.000 antwoorden op, wat betekent dat amper 17,81 procent van de vragen werd beantwoord. 0,1 procent van de Belgen die 82,19 procent van de vragen onbeantwoord lieten is niet alleen een fenomenaal fiasco, het is een waardeloze wetenschappelijk flutstudie waar geen zinvolle visie of realistisch besluit kan uit gefilterd worden. 3,4 miljoen euro op de vuilnisbelt van Vivaldi.

Maar knettergekke Clarinval wil deze antwoorden toch nog laten analyseren en de scheefgetrokken en compleet niet representatieve resultaten laten verwerken tot enkele basisstellingen. Eind dit jaar moeten dan gelote burgerpanels van woke-wappies met deze luchtledige loze besluiten als uitgangspunt, debatteren over een nieuwe staatstructuur van België. Met dat resultaat moet de Vivaldi-regering dan aan de slag.

Het kleinste kind met een laag IQ zal je uitleggen dat wanneer je start met niets en er niets aan toevoegt, je met niets zal eindigen. Desondanks dit alles denk ik dat premier De Croo, om tijd te winnen, dan nog een expertengroep zal aanstellen om het luchtledige leeg te zuigen en een strikje rond het zwarte gat te weven.

De gifbeker van naïviteit

Bij de liberalen is het stilaan doorgedrongen waarom niemand in 2020 de Wetstraat 16 wou en de zevende partij van het land, als zevende wiel aan de wagen, het land mocht besturen. Alle andere partijen hadden door dat het een mission impossible was en duwden met plezier de gifbeker in de handen van naïeve Alexander.

Buiten het totaal mismeesteren van de coronacrisis en het afnemen van grondrechten van hun burgers, deed Vivaldi tot op vandaag niks, niente, nougatbollen. Ze deelden cadeautjes uit tijdens de coronacrisis, na de waterbomramp in Wallonië en nu met de Oekraïnecrisis. Sinterklaasspelen lukte nog net. Maar goed, dat kan elke idioot met een witte baard, mijter en staf. Van de grote hervormingsregering is niets van in huis gekomen. Alles wordt constant uitgesteld. Het bevriezen van het grote zomerakkoord bevestigt de impotentie van de paars-groene toren van Babel. Alleen een Italiaanse pornoster krijgt nog iets recht in de Wetstraat 16.

Deliriant isti Vivaldi

Van het partijbestuur van Open Vld krijgt Alexander tot oktober de tijd om te bewijzen dan paars-groen werkt. Maar alles zit gebetonneerd. Iedereen graaft zich steeds dieper in en komt, zo dicht bij de verkiezingen, niet meer uit de loopgraven. Geen enkele partij gunt een andere nog een overwinning.

Uitstellen is de enige optie voor saletjonker De Croo. Vivaldi is zo een ruiswoord geworden voor een zesjescultuur van monomaan uitstelgedrag. Alexander De Croo houdt zijn hoofd boven water door het zwembad te laten leeglopen en linkse kwallen als reddingsboeien te gebruiken. Maar hoe lang nog? En welke electorale prijs betaalt zijn partij daarvoor?

De Croo moet nu over alles onderhandelen onder tijdsdruk. Tegen het zomerreces moet hij een akkoord hebben rond kernenergie en pensioenhervorming. Maar de groenen hebben geen haast bij de onderhandelingen met Engie. Wel integendeel, ze zien ze liever mislukken. Magnette liet weten dat hij liever geen hervorming van de pensioenen ziet. Hij is ‘demandeur de rien’. Als De Croo toch een akkoord wil forceren moet hij plat op zijn liberale buik smekend een socialistische blauwdruk goedkeuren.

De liberale rouwstoet

Egbert Lachaert denkt dat de politiek vastzit omdat er te veel politieke partijen zijn. Ik ben het zelden of nooit eens met Egbert, maar nu heeft hij gelijk. Als Open Vld, Vooruit, Groen, CD&V en PVDA stoppen dan krijgen we een beter Vlaanderen. Dan krijgen we eindelijk het beleid waar de Vlaming al decennia voor stemt, maar niet krijgt omdat kleine onnozele minipartijen op elkaar schouders gaan staan. Paars-groen van Verhofstadt was het begin van het einde voor de liberalen. Paars-groen van De Croo wordt de begrafenis ervan.

De liberale partij, geboren op 14 juni 1846 en op 176-jarige leeftijd godvruchtig overleden tijdens een symfonie van Vivaldi. Dit melden u zijn voorzitter Egbert Lachaert, en zijn ministers Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne, Eva De Bleeker, Bart Somers, Lydia Peeters en Sven Gatz. Amen.

