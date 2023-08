De bizarre bochten van Andrew Tate, ‘bad boy’-goeroe van miljoenen jongens

Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn extreem controversiële influencers met miljoenen fans, waaronder ook duizenden in België en Nederland. Er zit een slim verdienmodel achter hun praktijken, waar ze schatrijk mee werden. Op dit moment zitten de Tate broers in huisarrest in afwachting van het verdict in een Roemeense rechtszaak over mensenhandel. Maar zelfs als ze jaren in de gevangenis belanden, kan hun spelletje blijven doorgaan. Na controversiële uitspraken over vrouwenrechten werden de Tates geweerd door TikTok en andere…

Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn extreem controversiële influencers met miljoenen fans, waaronder ook duizenden in België en Nederland. Er zit een slim verdienmodel achter hun praktijken, waar ze schatrijk mee werden. Op dit moment zitten de Tate broers in huisarrest in afwachting van het verdict in een Roemeense rechtszaak over mensenhandel. Maar zelfs als ze jaren in de gevangenis belanden, kan hun spelletje blijven doorgaan.

Na controversiële uitspraken over vrouwenrechten werden de Tates geweerd door TikTok en andere sociale media. Toch nam hun bereik juist toe, doordat gebruikers massaal hun filmpjes postten. Ook kregen ze veel aandacht in de media. BBC, CNN, VICE, NOS, VRT, FOX… Allemaal stelden ze de vraag: “Zijn Andrew en Tristan Tate goede rolmodellen?”

Helaas: die discussie speelt het verdienmodel van de Tates juist in de kaart. De broers profileren zich als voormalig kickboksers en influencers, maar de enige reden dat zij de publiciteit opzoeken, is omdat ze het gezicht zijn van een bedrijf dat online zelfhulp-cursussen verkoopt. Door de media aandacht verdient het bedrijf bakken geld.

Zelfhulpimperium

Andrew Tate is het gezicht van de operatie en zijn rol is om zo veel mogelijk aandacht te genereren. Dat doet hij met extreme uitspraken die viraal gaan. Of door andere influencers met meer volgers uit te dagen. Hoe effectiever hij dat doet, hoe meer bezoekers hij lokt naar zijn cursusaanbod. Daarom riep hij dus dat vrouwen niet mogen rijden en begon hij een twitter oorlogje met Greta Thunberg.

Veel kijkers haken af door het extreme karakter van zijn uitspraken. Maar een klein deel met een specifiek profiel, blijft hangen en koopt uiteindelijk de cursussen. Daarom geldt: hoe meer publiciteit, hoe beter. Zelfs als 98% afhaakt, staat 2% van tien miljoen mensen nog steeds voor 200.000 betalende klanten, een conservatieve schatting van het aantal abonnees op zijn cursus van 50 dollar per maand.

Steun uit onverwachte hoek

In vijf jaar ging Andrew van onbekend naar obscure internetberoemdheid tot veelbesproken man in de mainstream media en graag geziene gast in rechtse cirkels. De ultieme boost kwam niet van rechts, maar van linkse media, zonder wie hij nooit het miljoenenpubliek had getrokken dat hij nu heeft.

In 2022 werden Andrew en Tristan Tate verguisd door de mainstream media, die hen vrouwenhaat verweten. De Tates raakten hun platform kwijt. Maar omdat de aanvallen slecht onderbouwd waren en overkwamen als de zoveelste slappe censuurpoging van linkse wokies, leidden ze tot massale steun van met name centrumrechtse influencers, die veel waarde hechten aan vrijheid van meningsuiting.

Vrijwel alle conservatieve en sceptische duiders vielen over elkaar heen om hun steun te betuigen aan de Tates. Denk aan Piers Morgan, Joe Rogan, comedian en de grootste podcaster ter wereld, en Elon Musk, die de Tates de toegang tot Twitter teruggaf. Het hoogtepunt qua kijkers is een interview met rechtse commentator Tucker Carlson dat maar liefst 95 miljoen keer bekeken is. Maar in al hun haast om zich uit te spreken voor de vrijheid van meningsuiting, vergaten zij grondig te kijken naar de achtergrond van de Tates

Internetmarketeer

Hebben zowel links als rechts wel door wat het ware motief is van Tate en het bedrijf waar hij het gezicht van is? Dat wil een hoe wordt je snel rijk-cursus verkopen onder de naam The Real World (voorheen Hustlers University). In ieder interview neemt Andrew de gelegenheid om die te promoten. Telkens een grote zender of een invloedrijk persoon Tate noemt, doen ze hem en zijn bedrijf een groot plezier en regent het bankbiljetten in het hoofdkwartier.

Voordat Andrew en Tristan media darlings werden, deden ze ditzelfde trucje bij alternatief rechtse kanalen. Zo werkt het: krijg de aandacht, zorg voor controverse en noem een paar keer de naam van je cursus. (“Ik ben de koning van giftige mannelijkheid” – Andrew Tate, 2019.) Vier jaar later doet hij precies hetzelfde bij de BBC aan de ene kant en Tucker Carlson aan de andere, die zo naïef zijn om zich voor die promotie te laten gebruiken. Het enige wat de Tates willen is discussie aanwakkeren tot iedere berooide twintigjarige man zonder vriendin weet wie hij is.

Ongeziene mannen

De doelwitten van het bedrijf van Tate zijn niet de linkse Wokies die moord en brand schreeuwen over zijn vermeende vrouwonvriendelijkheid, maar goedgelovige jonge mannen die bereid zijn grif te betalen voor de cursussen waar hij en zijn broer de gezichten van zijn. De Tates’ huidige “Hoe word je snel rijk”-cursus bracht 11 miljoen per maand op, en dat is een voorzichtige schatting van een outsider.

Voorheen bespeelden ze nog een heel ander niche met cursussen over het verleiden van vrouwen. Rijkdom en verleiding zijn populaire onderwerpen onder jonge mannen tussen de 18 en de 30, zeker als ze weinig geld verdienen, geen relatie hebben en zich geïsoleerd voelen van de maatschappij.

De vijand van mijn vijand is mijn vriend

In zijn pitch tijdens interviews richt hij zich specifiek op jonge mannen die veel teleurstellingen te verwerken hebben gekregen en daardoor gevoelig zijn geworden voor het idee dat de wereld een gevaarlijke, onvriendelijke plek is, waar iedereen aan zichzelf denkt.

De Tates wakkeren deze gevoelens aan met The Matrix, een allesomvattende term over de maatschappij en de machteloze mensen die erin zouden rondlopen, en die iedere dag genaaid worden door slavendrijvers aan de top. Als een jonge man zonder ervaring niet beschikt over betere rolmodellen is er niets in zijn omgeving om tegengewicht te bieden aan dat duistere wereldbeeld.

Of neem mannen zonder vriendin of zonder goede band met hun moeder: hoe kunnen ze weten dat wat Tate zegt niet waar is, als zij geen liefdevolle connectie hebben met een vrouw? Als de meisjes je niet zien staan en je moeder zich niet om je bekommert (of jij je uit puberaliteit je van haar af hebt gekeerd), dan blijft het virtuele broederschap met Tate over.

Precies dat is de val die zelfhulpbedrijven voortdurend zetten. Uit een recent Twitter-bericht van Tate met meer dan twee miljoen views: “Als je geen belangrijke man bent, geeft niemand om jou, het zal ze nooit iets kunnen schelen (…) Het is moeilijk om een man te zijn. (…) Maar als man kun jij de keuze maken om jezelf op te bouwen.” Drie keer raden wie de oplossing om jezelf op te bouwen in handen heeft.

Meesters en slaven

Cursussen over het vergaren van rijkdom zijn verre van nieuw, maar Tate gebruikt een vals dilemma: koop mijn cursus over hoe je rijk wordt of je bent een slaaf en je sterft arm. Natuurlijk is dat niet waar: er bestaat in de Westerse wereld geen slavernij en geen echt diepe armoede, maar dat is niet het punt. Het gaat erom het gedeelte van de kijkers aan te spreken die zich een slaaf voelt, en dat vreest dat er niets verandert als hij daar niks aan doet.

De volgers kopen vaak elke cursus die zij zich kunnen veroorloven. Het aanbod loopt op in prijs: uit de handel genomen cursussen kostten eenmalig tussen de $50 en de $200, het huidige product The Real World kost $50 per maand ($600 per jaar) en toegang tot War Room tikt de $8000 aan. Er gaan bakken geld in om.

De loverboycursus

Betalen voor advies over geld en vrouwen is van alle tijden. Meestal gaat het om relatief onschuldige programma’s van zelfverbetering, of ideeën om geld te verdienen die ruim binnen het kader van de wettelijkheid blijven.

Maar hoewel de Tates huidige hoe-word-ik-snel-rijk-cursus niet gaat over strafbare feiten, zijn ze in 2018 wel de mist in gegaan. In de Pimping Hoes Degree, waar Andrew Tate het gezicht van is, doceerde hij openlijk hoe je vrouwen zo kunt manipuleren dat zij aan de slag gaan als sekswerker, hoe je hun inkomsten kunt afnemen en hoe je effectief belasting ontduikt (iets waar hij later over opschept). Daarrmee overschreed hij de grenzen van het morele en het wettelijke.

In uit de cursus gehaalde beelden is te zien hoe Andrew uitlegt dat je vrouwen pas kunt aanzetten tot webcamwerk nadat je met ze naar bed bent geweest, en dat ze dit zal doen uit verliefdheid, loyaliteit en plichtsbesef. Zie hier de video. Zulke technieken zijn in veel landen tegen de wet omdat ze passen bij het wapenarsenaal van een loverboy: een man die een meisje met verleidingstechnieken in de prostitutie brengt. Het is dus een zelfbelastend fragment. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

Het is niet verrassend dat Andrew en Tristan Tate in december 2022 in Roemenië zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel. Uit rechtbankdocumenten en getuigenverklaringen blijkt dat meerdere vrouwen hen beschuldigen van exact de strategieën die zij doceerden in de Pimping Hoes Degree. Ze ronselden onder valse voorwendselen vrouwen om seksuele handelingen te verrichten voor de camera, namen alle inkomsten in en maakten het de dames onmogelijk om te vertrekken.

Roofdiermentaliteit

De Tates worden sinds 2014 achtervolgd door beschuldigingen van mishandeling, verkrachting, mensenhandel en loverboy-praktijken, Tristan werd gearresteerd in 2014 wegens geweldpleging en Andrew werd in 2015 door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting en wurging. En recentelijk zijn drie nieuwe vrouwen naar voren gekomen die hem beschuldigen van seksueel geweld.

In hun video’s op sociale media praten de mannen regelmatig over geweldsincidenten, en Andrew zei openlijk dat hij naar Roemenië is verhuisd omdat de kans op een verkrachtingszaak daar lager is. Hij nuanceerde dat door te zeggen dat hij geen verkrachter is, maar het hoge aantal vrouwen dat aangifte heeft gedaan, suggereert het tegendeel. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar met een zo overduidelijk ‘track record’ van (praten over) geweld is er geen sprake van dat Andrew en Tristan Tate positieve rolmodellen kunnen zijn in een vredelievende maatschappij.

Onschuldige Moslim

Dat de Tates zes maanden in voorarrest hebben doorgebracht en nu in huisarrest zitten op verdenking van mensenhandel weerhoudt hen er niet van om door te gaan met het promoten van hun cursus. Het geld moet immers blijven binnenkomen. En na de arrestatie is een gedeelte van de volgers afgehaakt, wat niet goed is voor de omzet.

Daarom zijn de Tates overgegaan op een andere strategie: een charme-offensief, met een vloedgolf aan nieuwe filmpjes en gastoptredens. Waar ze voorheen aandacht genereerden met machoverhalen en controversiële uitspraken over vrouwen, presenteren zij zich nu als, je verzint het niet, ideale schoonzonen. Ze brengen filmpjes uit over religie, zorgen voor je familie, een hoge moraal en doneren aan goede doelen. Daarnaast vertellen de Tates dat ze kinderen hebben en spreken ze zich openlijk uit tegen porno en promiscuïteit.

Het is absurd: hoe gaan twee mannen die eerder een sekssite runden hun volgers ervan overtuigen dat ze deugdelijke, religieuze huisvaders zijn? Simpel: door het opwekken van achterdocht. De Tates duiden de intenties van de Roemeense justitie als onderdeel van een samenzwering omdat “wij te veel invloed krijgen”.

Daarnaast gebruiken ze filantropie. Dat Andrew Tate in juni 2023 een weeshuis heeft laten bouwen en plots devoot moslim is, moet de volgers doen geloven dat de beschuldigingen over de periode daarvoor niet waar zijn. Tegelijkertijd worden de vrouwen die hem van verkrachting beschuldigen, uitgemaakt voor leugenaars. En dat terwijl er een voice note van Andrew is opgedoken waarin hij zegt: “Ik geniet ervan om jou te verkrachten. (…) ik vond het geweldig hoe naar je het vond, dat maakte me geil.”

Meer views = meer geld

De invloed van de Tate is alleen maar toegenomen. Hun boodschap richt zich op jonge, kwetsbare mannen die weinig hebben om naar uit te kijken, behalve het broederschap dat deelnemen aan de cursussen van de Tates hen biedt. Die isoleren hen verder door wantrouwen aan te moedigen tegenover werk, scholing en de samenleving als geheel.

Als dat wantrouwen er eenmaal in zit, is het heel moeilijk om het er weer uit te krijgen. De eerste stap is om volgers niet te veroordelen. Kritiek op iemand die jou al met argusogen bekijkt, dat werkt nooit. Begin ook niet over kwetsbaarheid: dat is het laatste waar jonge mannen aan willen denken. Laat merken dat de deur naar meer sociaal contact en een maatschappelijke positie altijd open blijft, als alternatief voor het zielloze najagen van geld en het roekeloos uitbuiten van vrouwen zoals de Tates voorstellen.

Gevangenis

Hoewel het moeilijk is om te voorspellen hoe de rechtszaak in Roemenië zal verlopen, is de kans groot dat de Tates er niet ongeschonden uit zullen komen. De casus van het Openbaar Ministerie is sterk (aldus een onpartijdige YouTube-advocaat) en iedere dag komt er nieuw materiaal naar boven, zoals actieve coaching in War Room over hoe vrouwen richting de prostitutie te sturen door hen te isoleren van werk en familie. (Discussie over de authenticiteit van dergelijke berichten is onderdeel van de zaak, zeker nu de Tates een vrouw die hen beschuldigde, hebben aangeklaagd voor vijf miljoen dollar.)

Maar ook al gaan de Tates achter de tralies, hun bedrijf zal blijven bestaan. Er circuleert duizenden uren aan beeldmateriaal online, en de spookschrijvers en editors kunnen door blijven gaan, zelfs als de Tates tien jaar in de gevangenis zitten, zoals ook tijdens hun zes maanden voorarrest het geval was. Want het loverboyen van vrouwen naar sekswerk is strafbaar, maar gedesillusioneerde mannen wegleiden van een normale maatschappelijke carrière naar jouw hoe-word-ik-snel-rijk cursus zodat jij zelf tientallen miljoenen dollars verdient, is dat niet.