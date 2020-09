De blauwe blowjob van De Croo

Het is cynisch om vast te stellen dat Georges-Louis Bouchez, de grootste verdediger van België als natie, plots het grootste struikelblok werd voor een regering zonder Vlaams-nationalisten. Het ambetant kind van de MR heeft een olifantenhuid en een ziel van beton. Hij is een vecht- en brulpoliticus van het genre Verhofstadt, gecombineerd met de sluwheid en gedrevenheid van Didier Reynders.

Bouchez heeft maar één doel, van de MR de grootste partij van Wallonië maken, maar dan wel in een unitair België. Het is de schizofrenie van een stormram zonder richtingsaanwijzers. De MR is de enige partij in België die van achteruit haar thema heeft gemaakt. Ze verandert binnenkort in MA, wat staat voor ‘Mouvement en Arrière’.

De oude vernieuwing vernieuwen

Lachaert wil dan weer een politieke vernieuwing. Onlangs zei hij over het regeringsprogramma: ‘Het immobilisme doorbreken, en een andere manier van politiek bedrijven’. In 1999 won Verhofstadt de verkiezingen met de belofte van een nieuwe politieke cultuur. Maar het enige wat vernieuwd werd is zijn villa in Toscane en zijn aandelenportefeuille.

Sinds de linkse orkaan van rechtse pseudovernieuwing van Verhofstadt heeft Open Vld, op de Vlaamse Regering Peeters II na, altijd meegeregeerd op Vlaams en federaal niveau. Na 21 jaar met Open Vld in de cockpit zijn we in de sloot beland. Er is geen sprake van een nieuwe politieke cultuur, enkel van een versterking van de particratie en een stijgend foertgedrag richting de kiezer. De kiezer heeft het wanbeleid van Open Vld afgestraft met een halvering van hun zetels in de Kamer.

Maar vrees niet liberalen! Daar komen Alexander De Croo en zijn sidekick Lachaert, die een nieuwe vernieuwing bepleitten, een nieuwe ‘nieuwe politieke cultuur’ dus. Vraag is of de Open Vld-leden volgende week op hun ledencongres voor een tweede maal in die aangekondigde val zullen lopen? Beste Open Vld-leden, uit een voor de Vlaming verborgen gehouden peiling blijkt dat jullie nog 9,7 % overhouden. Gedenk dat een Vivanti-halvering van deze stemmen uw partij onder de kiesdrempel duwt.

Falen doet stralen

Na het weekend vervoegde Rousseau De Wever in het clubje van politici die zich door Magnette liet misbruiken om Bouchez te defenestreren. De ‘fucking‘ motie van wantrouwen van sp.a tegen MR werd door de andere Vivantisten echter afgeschoten. Daardoor moest Conner Rousseau schaamrood zijn airpods inslikken en dik tegen zijn goesting, op een persconferentie ‘godverdomme’, zijn politiek falen toegeven.

Conner Rousseau noteerde de afgelopen maanden de ene mislukking na de andere. De sinterklaasregering Magnette-Rousseau… gesjeesd. Het chaperonneren van de regering Magnette-De Wever… gesjeesd. De defenestratie van Bouchez… gesjeesd. Zoals je weet is er voor falende politici in de sp.a een grote politieke carrière weggelegd, kijk maar naar Vande Lanotte en Tobback.

Het wantrouwen van het vertrouwen

De koning vroeg Lachaert en Rousseau om het vertrouwen te herstellen, waarop ze de partijvoorzitters individueel honing aan de poep smeerden om het vertrouwen te ensceneren. Terwijl ze aan de koning rapporteerden dat het vertrouwen hersteld was, verbraken ze het zogenaamde nieuw gewonnen vertrouwen onmiddellijk door Paul Magnette en Alexander De Croo voor te stellen als duo-formateurs. Ze smeten daarmee de hete aardappel in het gezicht van Georges-Louis Bouchez en Joachim Coens, die op dat vlak nog geen toegevingen hadden gedaan.

Terwijl dansen tijdens deze corona-crisis verboden is, wordt er in het Egmontpaleis de dans der dwazen ingezet. De zeven kabouters in groen kostuum met rode baard, onderhandelen een maffia-deal. Deze deals staan er om bekend dat elk zijn domein mag afbakenen, een gebied waar niemand mag op komen. Een zogenaamde ‘Mexican standoff’ met zeven revolvers tegen de slaap en een dikke portefeuille in de andere hand.

Alexander De Croo wordt waarschijnlijk Capo di tutti capi. Hij is daarvoor vlot op de knieën gegaan voor Magnette en Calvo. De rode en groene yoghurt werd zonder schaamte vlot doorgeslikt, er was zelfs geen blauw pilletje voor nodig. Of de blauwe blowjob van royalist De Croo hem het kroontje bezorgt waar hij al zolang op geilt, weten we weldra. Of de zestien een roltrap naar de kiesdrempel of naar de hemel wordt, zal hem worst wezen. Als hij faalt kan hij nog altijd fractieleider worden van de Europese liberalen of rechter in een of andere jackpot.

Gezocht: jonge bekwame non

Joachim Coens verklaart het buitenstampen van Geens en De Crem als een zoektocht naar verjonging en vervrouwelijking in zijn partij. Vermits Crevits en Muylle, respectievelijk 54 en 51 jaar oud, volgens de Coensnormen nog jongeren zijn, stel ik mezelf kandidaat voor het staatssecretariaat van staatshervorming. Ik ben geen non en niet hypocriet, maar ik kan goed toneelspelen, en speelde ooit met succes de rol van Sœur Sourire. Joachim, u kan e-mailen naar [email protected]. Ik sta voor je klaar.

De slachting van Koen Geens is wel strategisch. Als Open Vld het premierschap binnenhaalt, kan ze het voorzitterschap van de Kamer niet meer opeisen. De ervaren flegmatische Geens wordt dan gezien als de ideale Kamervoorzitter. Een troostprijs die een sterke visibiliteit garandeert zonder negatieve electorale neerslag.