De boosterende prikpoezen van Van Ranst

Eerste het goede nieuws. Hét nieuwjaarsgeschenk voor 2021 is aangekomen. Vanaf begin volgende week is 'het jaar van de banaan 2021' leverbaar voor de prijs van 22,00 euro. Doe je parlementair/politicus van om de hoek of je politiek gekke oom of tante een leuk cadeau voor kerst of nieuwjaar. Bestel de cadeaubox: 'Het jaar van de banaan 2020-2021'. Twee boeken die je meenemen op een satirische trip door politiek Vlaanderen. Een banaan in het oor onder de kerstboom. Het eens…

Het Afrikaans cordon sanitaire

De coronamutant omikron heeft op 2 weken tijd gerealiseerd wat het Vlaams Belang gedurende 45 jaar politieke oppositie niet kon verzilveren: de vluchten vanuit Afrika verbieden. Een cordon sanitaire rond Afrika. Een condoom rond de wieg van de Homo sapiens. Sinds 300.000 jaar geleden het geslacht Homo een groter brein ontwikkelde en daarmee gezond verstand de norm van het denken werd, immigreerden ze naar Europa.

Eerst te voet, dan met boten, vervolgens met het vliegtuig en nu weer met boten of met het reisbureau ‘Eurotours Loekasjenko’. Maar dat is nu voorbij. Op zwarte vrijdag – sorry, anderskleurige vrijdag – laat het fort Europa zijn rolluiken neer. Geen zwarte zondag – sorry, anderskleurige zondag – meer! De woke- apparatsjiks accapareren de muur van Trump en de Gryproc pop-up van Van Grieken. Niet uit xenofobie, maar uit angst voor coronamutanten: coronamysofobie, ook wel eens het De-Ceulaer-syndroom genaamd.

Over pietkrapte en schijnheiligheid

Ondertussen zit Sinterklaas met de handen in het haar. Hoe krijgt hij al zijn pakjes bij de brave kindjes zonder de hulp van zijn zwarte pieten – sorry, anderskleurige pieten? PostNL inschakelen kan niet meer want daar heeft Petra De Zutter alle zwartwerkers – sorry, anderskleurige werkers – en schijnzelfstandigen de zak gegeven. Op de elfjes van de Kerstman kan de goede Sint niet rekenen, want die zijn al overwerkt door het vele ziekteuitval. Kabouter Plop en de Smurfen zitten dan weer in quarantaine.

Het zijn barre tijden voor schijnheiligen als Sinterklaas, Sint-Maarten en de Kerstman. Boven op de administratieve gesel van CST-pasjes en PLF-formulieren, zitten ze met een personeelstekort. De Sint is ook boos omdat de ministers hem links voorbijsteken in schijnheiligheid en de kindjes meer schrik hebben van prikminister Vandenbroucke en mondmaskerminister Weyts dan van zwarte piet – sorry anderskleurige piet.

To prik or not to prik, is nót the question

De verplichte vaccinatie in de zorg is een potsierlijke discussie over het geslacht van virusmutanten. Een eenrichtingsdebat van wijsneuzerige virocraten en politieke femelaars met profileringszucht. De boosterende prikpoezen van het vaccin-utopia, klaargestoomd door hersenspoeler Van Ranst, worden gechanteerd met hun job. Prikpoezen die niet geprikt zijn moeten hun diploma inleveren en worden op het stort van coronadwaasheden gedumpt. Chantage van een regering die nog moet ontdekken wat beleid voeren is en maar blijft aanmodderen in een moeras waar ze zich bij de haren willen uittrekken.

Wat is de kern van het debat? Elkeen: gevaccineerd, immuun door herstel of ongevaccineerd, is een besmettingsgevaar voor patiënten. Niemand, maar dan ook niemand is 100% besmettingsvrij. Bovendien zijn de mutanten delta en omikron niet te stoppen met het vaccin. Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen, net als toen er geen vaccins waren, dat de patiënten maximaal beschermd worden. Gevaccineerd of niet, vanaf er ook maar 0,1% besmetting dreigt, en dat is er steeds, moet een ziekenhuis voor de volle 100% preventief te werk gaan. Of je als persoon nu 30, 60, 70 of 100% kans op virusverspreiding hebt, maakt in deze niets uit. Mocht het vaccin 100% zekerheid bieden tegen verspreiding van het virus dan zou dit een totaal ander debat zijn. Maar zo’n vaccin is er vandaag niet, en zit er het eerste half jaar niet aan te komen.

Peter Piot, een viroloog met een wereldwijde reputatie zei in de Zevende dag: ‘Wie het virus binnenbrengt op zo’n afdeling, veroorzaakt uiteindelijk de dood van die mensen. Ik ben geen jurist, maar in mijn ogen is dat doodslag.’ Dit is de grootste populistische angstzaaierij die ik ooit hoorde. Want als de stelling van Peter Piot de justitiële norm zou worden, dan moeten honderdduizenden gevaccineerde dokters en verpleegsters nu gedagvaard worden voor doodslag en de gevangenis in gebonjourd worden. Wie gaat dan de ziekenhuizen bemannen en bevrouwen – o ja, en begenderneutralen. Soit, bemensen dus. Trouwens de vakbonden lieten vorige week weten dat tijdens de eerste golf, niet symptomatische besmette dokters en verpleegkundigen gewoon verder werkten. Het is duidelijk. De anti-prik prikpoezen ontslaan is een Vivaldiotisme zonder weerga.

Dit was niet op de afbraak:

Bart De Pauw moet van de rechter zijn vingers wassen en ontsmetten van vuige bewegingen vooraleer hij zijn GSM gebruikt. Hij moet anderhalve meter afstand houden bij vrouwen, en dikke wanten en een muilband om doen. Of zijn vieze geile gedachten daarmee verdwijnen is nog maar de vraag.

De eerste betogingsgolf: de flikken, de anti-CST’ers en de uberchaffeurs is voorbij. Voor de tweede golf verwachten we mutaties van de eerste golf aangevuld met stakende prikpoezen die niet geprikt willen worden.

De hijgende voetbalsjotters hebben deze week nog maar eens bewezen dat ze zelfs na twee decennia 200 miljoen euro’s subsidies per jaar op zak te steken, ze op Europees niveau nog steeds de rode lantaarn van de schaamte binnenrijven.

Het Verzameld Werk van onze columniste JasmijnWalldorf – (met gratis verzending): Het jaar van de banaan 2021.

(Ook de cadeaubox Het jaar van de banaan 202/2021 is hier te koop)