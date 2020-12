De bromance van De Wever en Magnette

Voor zij die er jaarlijks naar uitkijken is het feest, want komende week worden opnieuw de ‘Jasmijns’ uitgereikt. Zowat de enige eindejaarstrofee die niemand op zijn kast wil, tenzij zij die zo mediageil zijn dat ze camera’s knuffelen om hun falen te etaleren. Verwacht deze week per grote uitzondering 3 extra cursiefjes met de prijsuitreikingen.

De duidelijkheid van de onduidelijkheid

Begin deze week vond Bart (S)tommelein het nodig om stompzinnig alle oma’s en opa’s uit te roepen tot potentiële kerstcriminelen. In zijn Oostende zou de Stasi om de hoek loeren en knuffelboetes bij de vleet uitschrijven. Na zijn trofee van slechtste Masked Singer zorgt het nieuwste kattengejank van (S)tommelein, ‘Oma’s op de bon’, voor oorsuizingen en braakneigingen. K3 ontkent elke samenwerking en kabouter Plop dagvaardt voor plagiaat. Maar toen een video opdook van de vals zingende toondove opa Bart, die op Sinterklaasdag met zijn kleinkinderen treintje speelde, werd hij met pek en veren op het strand van Oostende gedumpt.

Wat bleek. De duidelijke communicatie van partijgenoot Alexander De Croo en sidekick Echolalie Frank, was voor de slimsten van Oostende niet duidelijk. Maar hij was niet alleen. Diverse websites van steden en provincies hadden het ook verkeerd begrepen. Frank Vandenbroucke kwam het dan maar eens duidelijk uitleggen in het VRT-journaal.

Hij verontschuldigde zich voor de onduidelijkheid van de communicatie. Waarna hij met gebelgde dedain zei dat het duidelijk was, dat het duidelijk op de website stond en duidelijk gecommuniceerd werd, maar dat het duidelijk niet voldoende duidelijk was voor ons. Met andere woorden: het was duidelijk, maar jullie zijn te dom om het te snappen. Dank u wel Frank, dat was nu eens duidelijk: Bart Tommelein, burgemeester van Oostende en ex-minister, is te dom om de duidelijk door jou omschreven maatregels te snappen. Niet dat we dat nog niet wisten hij dom was, maar het is nu tenminste duidelijk.

België communistische Nazistaat

Het veranderde echter niets aan kerstavond. Elf miljoen Belgen gingen ‘tous ensemble‘ het bubbelcachot in voor een kerstprohibitie met Maoïstische klikcultuur en deurrammende, knuppelgekke Stasipolitie. Een malicieus eclecticisme van historische dwingelandij die wij eufemistisch coronamaatregels noemen. België voelt meer en meer aan als een communistische Nazistaat.

Bij mij is de veer vooralsnog niet gebroken en ik en mijn gezin houden zich naadloos aan de opgelegde maatregelen. Maar ik kan enkel vaststellen dat de cultuur waaraan we nu onderworpen worden, met vitriool wordt beschreven in talloze boeken van vooraanstaande filosofen en sociologen. Nu wordt echter van ons verwacht dat we het slaafs ondergaan als het nieuwe normaal. Het lijkt wel op een handstand tegen het plafond.

Warmste week voor sekswerkers

Terwijl we zingend in een winkelkarrenfile aanschuiven bij de bakker, slager of traiteur is het geen warmste week voor de horeca, de kappers, en de cultuur-en evenementensector. Op de vraag of er in 2021 hoop is voor hen antwoordt Alexander de Croo: Ja! Een hoop schulden, een hoop miserie, een hoop faillissementen, een hoop depressies en een hoop zelfmoorden.

Ondertussen maakt Minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux 500 000 euro vrij om sekswerkers te ondersteunen. Die hebben het door de coronacrisis sociaal en financieel extra moeilijk, zegt de PS-minister. Ik probeer te volgen. Een beroep dat in België officieel niet bestaat en een activiteit die als verwerpelijk beschouwd wordt en geen wettelijke basis kent, krijgt financiële steun? How did we get here?

Cordon sanitair als sleutel voor confederalisme

Bart De Wever liet deze week duidelijk verstaan dat hij in 2024 geen coalitie wil met het Vlaams Belang. Niet verwonderlijk. Als je ziet welke nazistische maatregels liberalen, socialisten, ecologisten en christendemocraten allemaal doorvoeren, waarom heb je dan nog het Vlaams Belang nodig? Als je ziet hoe de PS zich, om electorale redenen, stilaan meer en meer verzet tegen het belgicisme en de herunitariseringsmanie van Bouchez en zijn MR, dan heb je een nieuwe bondgenoot voor je confederalisme. Het cordon sanitaire als sleutel tot confederalisme, kan het nog cynischer?

De Wever en Magnette hebben nu een gezamenlijke vijand: de liberalen. Bartje zal met plezier ‘de 16’ aan Magnette gunnen en De Croo II naar de vergeetput verbannen. Als de bromance tussen De Wever en Magnette groeit krijgen we in 2024 een korte regeringsvorming met als certitude de as N-VA/PS. Dat is goed nieuws voor Tom Van Grieken, zo kan hij tijdens de campagne naar N-VA wijzen als de schuldigen voor een Vlaams-nationalistische meerderheid die hij zich zwetend van verkiezingseuforie arrogant als doel stelde. De grootste partij van Vlaanderen zal het Vlaams Belang zonder twijfel worden. Aan zet, natuurlijk. Maar als niemand aan het schaakbord plaatsneemt dan is een gambiet een zugzwang die tot niets leidt.