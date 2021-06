Een Franse studie en een scherpe tussenkomst in de gemeenteraad van Mons, meer is niet nodig om de communautaire vlam in de pan te doen slaan. Opvallend: de Franstaligen steken het vuur zelf aan, schrijft Theo Francken.

1.087 euro, zoveel betaalde élke Vlaming in 2018 aan de inwoners van de andere gewesten, goed voor een jaarlijkse netto stroom van 7,1 miljard euro richting Wallonië en Brussel. Dit blijkt uit een nieuwe studie van hoofdeconoom Eric Dor van de gerenommeerde Franse IESEG School of Management. Na de vele Vlaamse studies bevestigt deze Franse studie de stelling dat de transfers van Vlaanderen naar Wallonië erg hoog zijn en blijven.

Da Waals Joenk

Toeval bestaat niet, want net deze week trok MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez fors van leer tegen Elio Di Rupo. Strijdtoneel was de gemeenteraad van Bergen waar Di Rupo al vele jaren burgemeester met absolute meerderheid is en Bouchez oppositieleider van het lokale collectief ‘Mons en mieux!’.

Het Waalse enfant terrible spaarde zijn kritiek niet. In een viraal gedeeld filmpje zien we hoe Bouchez al zijn duivels ontbindt tegen het PS-model van Di Rupo. Met decennialange absolute meerderheden ‘in álle industriële bassins’ – dixit Bouchez – zijn de resultaten van het PS-beleid dramatisch.

Hij werpt zich zo op als de man van de verandering. De uitdager. Hij doet denken aan de jonge Guy Verhofstadt die te keer ging tegen ‘de CVP-staat’. Het leverde hem de bijnaam ‘Da Joenk’ op. Het was de grote christelijke vakbondsbaas Jef Houthuys die hem voor het eerst zo noemde nadat de regering-Martens VI o.a. over Verhofstadts Tatcheriaanse begrotingskoers viel.

Een Baby Tatcher is Bouchez niet, maar met ‘Da Waals Joenk’ als koosnaampje komen we toch in de buurt.

Get Up Wallonia!

Of Bouchez een regering zal doen vallen, valt af te wachten. Ergernis veroorzaakt hij ampel. Hij duwt dan ook waar het pijn doet. De rampzalige resultaten op vlak van armoede, schoolse achterstand, levenscomfort en werkgelegenheid onder decennialang PS-dominant bestuur, zijn niet meer uit te leggen. Moeten we nu lachen of huilen met de aankondiging van nog maar eens een nieuw Marshall-plan? ‘Get Up Wallonia’, in mooi Frans dan nog.

Een Franse transferstudie en een ophefmakende tussenkomst, meer heeft een parlementair raspaard als Sander Loones niet nodig om de Kamer in vuur en vlam te zetten.

Na maandenlange coronadebatten ging het donderdag over de Belgische begroting, de transfers en het PS-model. Opvallend, de PS was afwezig. Ze werd gefileerd, maar was zelfs niet aanwezig om zich te verdedigen. De MR ging bij monde van Marie-Christine Marghem pal achter haar voorzitter staan. Meer nog, ze riep N-VA op om de MR meer te steunen in haar strijd tegen de PS-staat. De enige partij die de verdediging van de PS op zich nam, was het Ecolo/Groen-collectief. Open Vld staatssecretaris voor Begroting De Bleeker hield zich afzijdig.

Vlaanderen-Wallonië

Het communautaire schuilt in dit land steeds om de hoek. Deze week toonde nog maar eens aan hoe snel het debat kan ontbranden.

Los van de politieke stratego en amusante spelletjes, blijft de vraag hoe we Wallonië er boven op krijgen. Want op dat vlak geef ik de groene fractieleider Vanden Burre gelijk: ‘In elk scenario is Vlaanderen gebaat bij een welvarende buur in plaats van een armlastige.’

De hoofdambitie van de regering is om de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80%. Niets wijst er op dat dit zal lukken, wel integendeel. Het blijft met een vergrootglas zoeken naar de eerste activerende paarsgroene maatregel.