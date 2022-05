De Croo en Jambon als kamikazes richting verkiezingen

Het apenpokkenvirus circuleert in ons land en treft vooral de bavianen in de regeringen van dit land. Niemand krijgt nog uitgevoerd wat ze na dagenlange onderhandelingen hebben beslist. Vroeger waren coalitiepartners getrouwd en gingen ze niet vreemd. Nu is het eerder living apart together waar iedereen wekelijks thuis een orgie van steggelend bedrog organiseert. Zweedse kibbelballetjes In de Zweedse regering draaien ze kibbelballetjes in de stikstofsoep, in de spaghetti van hoogspanningslijnen en in de PFOS-curry. Geen enkele Zweedse kok krijgt…

Het apenpokkenvirus circuleert in ons land en treft vooral de bavianen in de regeringen van dit land. Niemand krijgt nog uitgevoerd wat ze na dagenlange onderhandelingen hebben beslist. Vroeger waren coalitiepartners getrouwd en gingen ze niet vreemd. Nu is het eerder living apart together waar iedereen wekelijks thuis een orgie van steggelend bedrog organiseert.

Zweedse kibbelballetjes

In de Zweedse regering draaien ze kibbelballetjes in de stikstofsoep, in de spaghetti van hoogspanningslijnen en in de PFOS-curry. Geen enkele Zweedse kok krijgt nog een gerecht op tafel en ‘dingens’-Jambon krijgt zijn aftandse Volvo niet gestart. De Zweedse regering van Jan ‘dingens’ Jambon zuigt aan de zure citroen van het besluiteloos indolent pappen en nathouden van de regeringen Dewael, Somers, Leterme, Peeters en Bourgeois.

Sinds begin deze eeuw hebben ze in Vlaanderen een moeras achtergelaten waar niets op kan worden gebouwd. Twintig jaar navelstaren en korte termijn plezieren van standen en zuilen kon de erosie van traditionele partijen niet stoppen. Open Vld en CD&V zijn intussen dwergpartijen geworden die uit angst voor de kiesdrempel regeren met de pamper aan. De diarree van kruiperig participopposition stoot zoveel stikstof uit dat we de Vlaamse regering best als rood bedrijf sluiten.

De onverdraagzaamheid van de klagersgilde, gecultiveerd door gutmenschen, verlamt elke beslissing. Geen windmolens, hoogspanningstorens, moskeeën, gevangenissen, kerncentrales, centra voor vluchtelingen, padelterreinen, gsm-masten, sporthallen, industriegebieden, gascentrales… Overal is er wel één of andere oproerkraaier die de buurt ophitst. Een nest faraomieren, rosse muizen of kadaverkevers is vaak al genoeg om een groene rechter een geweten te slaan. De burgers zijn dusdanig egoïstisch met zichzelf bezig, dat ze politieke partijen dwingen om enkel met zichzelf en hun overleving bezig te zijn. Wie in België een aalput wil steken, krijgt een mesthoop van miserie.

De dertien werken van Sinterklaas

De Vivaldi-regering zingt al twee jaar vals, maar is nu ook die onwelluidende partituur kwijt. Kristof Calvo, de jonge koe van Groen ­– kalf mogen we van poco-teringlijders niet meer schrijven – stelt voor om na twee jaar niets doen een nieuwe partituur te schrijven met richtlijnen om nog eens twee jaar fingerend te klooien. Wouter Devriendt vraag dan weer een kickstart, maar krijgt de batterij niet opgeladen omdat de windmolens achterwaarts draaien.

De Vivaldi-regering is een zevenkoppige tandem van politieke zombies die in een coma van onbestuurbaarheid doelloos de eindmeet wil halen van een koers die eigenlijk nooit startte. Grote smurf De Croo, stuurt van achteraan de tandem en roept: ‘is het nog ver Magnette?’ Waarop deze met de pathetiek van een luie rode pasja grijzend roept: ‘neen, maar eerst snel nog wat cadeaus uitdelen, want Hedebauw lult in mijn nek’.

Magnette en zijn PS willen dat Vivaldi valt, en willen snel nieuwe verkiezingen. De koopkracht-oekaze van zijn rode leger begin deze week was een poging tot annexatie van Vivaldi. Met hun dertien werken van Sinterklaas willen ze nog eens 6 miljard euro extra schulden uitdelen. Om nog wat meer stokken in de wielen te steken, legt de PS ook de arbeidsdeal terug op de slachtbank van de regering. Alexander De Croo zocht rechts-liberale soldaten om hem te helpen, maar helaas, die zijn al lang uit Open VLD gedeserteerd. Toen klungelsmurf Lachaert in het poesjenellentheater van de Kamer de rigide circusdirecteur wou spelen, werd hij door de linkse meute als clown afgevoerd. Zijn liberaal vuur werd geblust met het kille water van een oorverdovende linkse stilte. ‘Je mag rechts lullen, maar je moet eerst links onze zakken vullen’ is de boodschap uit woke-land.

De eeuwige maagd

Open Vld en CD&V hebben hun pijlen op N-VA gericht in de hoop zelf terug te kunnen groeien. Ze zij zo dwaas dat ze niet beseffen dat je, door ministers uit de eigen regering aan te vallen, enkel de antipolitiek voedt en de kiezers naar de extremen drijft. Ze hopen om met een nieuwe voorzitter, enkele congressen, een nieuw lettertype of nieuwe naam hun maagdenvlies te herstellen en als witte maagden een nieuw profiel op Tinder te kunnen aanmaken. Op een dag zullen ze beseffen dat er maar één iets de oorzaak is van hun afgang en dat is het cordon sanitair. Wie nooit beleid moet voeren blijft maagd en kan de kiezer eeuwig voorspiegelen dat hij een goed lief en minnaar is.

