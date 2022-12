De Croo erkent dat België niet werkt

Tijdens de uitzending de ‘Zevende Dag’ (VRT) op 11 december 2022 zei eerste minister Alexander De Croo dat hij binnen zijn regering geen meerderheid heeft om de werkloosheidsvergoeding te beperken in de tijd. Maar hij speelde de bal door naar Vlaanderen: via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) kan Vlaanderen zelf initiatief nemen door de werkloosheidsvergoeding te schorsen van degenen die onvoldoende werk hebben gezocht, en zo de werkloosheidsvergoeding beperken in de tijd. Het klopt dat de controledienst…

Tijdens de uitzending de ‘Zevende Dag’ (VRT) op 11 december 2022 zei eerste minister Alexander De Croo dat hij binnen zijn regering geen meerderheid heeft om de werkloosheidsvergoeding te beperken in de tijd. Maar hij speelde de bal door naar Vlaanderen: via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) kan Vlaanderen zelf initiatief nemen door de werkloosheidsvergoeding te schorsen van degenen die onvoldoende werk hebben gezocht, en zo de werkloosheidsvergoeding beperken in de tijd.

Het klopt dat de controledienst van de VDAB de werkzoekende een sanctie kan opleggen als hij niet voldoende inspanningen doet om werk te vinden. In bepaalde gevallen kan het gaan om een uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor onbepaalde duur.

Onmacht van de regering

Maar wat De Croo zegt is verbazingwekkend. Hij steekt in feite zijn hoofd in het zand, en bevestigt impliciet de onmacht van zijn regering. Hij geeft nu eindelijk (weliswaar indirect) toe dat zijn regering, of beter nog België, niet werkt. Dus moeten de deelstaten (in dit geval Vlaanderen) het zelf maar oplossen. De Croo vergeet daarbij wel enkele belangrijke zaken:

– De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), en de werkloosheidsvergoeding in het algemeen, is een federale bevoegdheid die afhangt van de minister van Werk, vicepremier Dermagne (PS). De omvangrijke financiële middelen bevinden zich op federaal vlak, en Vlaanderen kan daar niet aan.

– Je creëert zo in feite een discriminatie tussen noord en zuid. Vlaanderen moet de werkloosheidsvergoeding schorsen via de VDAB, terwijl de Franstaligen rustig kunnen voortdoen zoals nu. Het is algemeen geweten dat FOREM, de Waalse tegenhanger van de VDAB, niet goed functioneert. Vertegenwoordigers van de Waalse onderzoeksinstelling Institut Jules Destrée erkennen dat.

– Met dergelijke stellingnames zal je de Franstaligen niet kunnen overtuigen en motiveren om meer te gaan werken, en de werkzaamheidsgraad omhoog te krikken van het huidige erg lage niveau van 65 procent. In feite gaat De Croo hier in tegen zijn regeringsverklaring, die als doel stelde een werkzaamheidsgraad van tachtig procent te verwezenlijken.

– De Croo moedigt zo de irresponsabilisering binnen België aan. De Franstaligen moeten immers geen werk zoeken, terwijl op de Vlamingen meer druk wordt gelegd. De Vlamingen mogen gaan werken, terwijl men in Wallonië kan blijven stempelen, met geld dat voornamelijk uit Vlaanderen komt via de transfers.

Splitsing sociale zekerheid

De Vlaamse Beweging ijvert voor een splitsing van de sociale zekerheid, waaronder de werkloosheidsvergoeding, om de deelstaten juist tot meer responsabilisering te brengen. Ze moeten verantwoordelijk worden voor de financiële consequenties van hun beleid. Dat is nodig om onze toekomstige welvaartsstaat te vrijwaren. De Studiecommissie voor de vergrijzing stelde in haar rapport van juli 2022 dat de budgettaire kosten van de vergrijzing stijgen van 24,5 procent van het bbp in 2019, naar 29,7 procent in 2050. Het gaat daarbij om de pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheid en kinderbijslag.

De stijging met 5,2 procent is erg veel, vooral als je weet dat België nu nog worstelt met een begrotingsdeficit van 5,9 procent van het bbp in 2023 en een overheidsschuld 108 procent van het bbp. Er moeten dus meer mensen gaan werken, ook en vooral bij de Franstaligen. De arbeidskrapte in diverse sectoren toont aan dat er werk genoeg is. Dat naast andere diepgaande hervormingen. De uitspraken van eerste minister De Croo dragen daar zeker niet toe bij.