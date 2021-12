De Croo is de Lange Jojo van de Wetstraat

Jullie weten het allicht, maar toch eerst deze hersenspoeling. Hét nieuwjaarsgeschenk voor 2021 is aangekomen. Vanaf begin volgende week is ‘het jaar van de banaan 2021’ leverbaar voor de prijs van 22,00 euro. Doe je parlementair/politicus van om de hoek of je politiek gekke oom of tante een leuk cadeau voor kerst of nieuwjaar. Bestel de cadeaubox: ‘Het jaar van de banaan 2020-2021’. Twee boeken die je meenemen op een satirische trip door politiek Vlaanderen. Een banaan in het oor…

Azuren Cosa Nostra

Nadat Sinterklaas zijn subsidies – beter bekend als legale steekpenningen – achter de baard stak, proclameerde hij vanop zijn genderneutraal paard in regenboogkleuren: ‘er zijn geen stoute politici dit jaar’. Behalve dan de crimiclowns in het smurfendorp van pornopremier De Croo, prevelde hij onhoorbaar tussen de tanden. La Madre van het azuren cosa nostra, Sihame El Kaouakibi herself, kondigde deze week haar aanwinst aan.

Het is niemand minder dan de West-Vlaamse Alberto Vermicelli van de politiek: Francescooooo Vanderjeugd. Hij is de kapper die naar verluidt meer vrouwen knipt dan haren en trots als een pauw flirt met ‘me too’-grenzen. – Het wordt mij meer en meer duidelijk waarom men seksuologe Goedele Liekens het smurfenbed binnentrok. – Hij was ook de kolderkandidaat voorzitter: de nar uit Staden die aspireerde om de Nero van de Melsenstraat te worden.

De blauwe zakkenvullerij

Als burgemeester van Staden zat Francesco met de vingers in de zeempot. Via beleidsmatige voorkennis kocht hij gebouwen en verkocht ze aan bouwpromotoren met opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouwvergunning. Een vergunning die hij dan later zelf mee goedkeurde in het schepencollege. Bye bye, Francesco. Net als de Oostenrijkse Kurtz is hij een jonge politieke gazelle die met vuile vingers en schunnige groeipijnen de politiek ontsiert. De kapper zegt ook best de politiek vaarwel, wachten op een vonnis van de rechtbank lijkt mij in deze zinloos.

Ook Capo Jaak Gabriels werd deze week veroordeeld voor illegale partijfinanciering en het opzetten van een carrousel met valse facturen. De feiten dateren van 2005. Het gerecht is zo traag dat de meeste advocaten op pensioen zijn voor er een uitspraak komt. Voor La Madre Kaouakibi en amico nostro Vanderjeugd mogen we aldus een uitspraak in eerste aanleg verwachten rond 2035. Tegen die tijd weet niemand nog welke rotte kiwi de blauwe mand besmette. Het is ook best mogelijk dat de Open VLD tegen die tijd niet meer bestaat.

Politieke spelletjes

Voor de andere, als braaf gepercipieerde politici, had de lieve Sint wel cadeautjes. Jan Jambon kreeg Twister om zijn onmogelijke kronkelhoudingen te trainen. Ben Weyts kreeg net als elke gezonde kleuter Pay-doh cadeau. Wouter Beke kreeg Ezeltje strek je met speelgoed gsm. Frank Vandenbroucke mocht Dokter Bibber aan zijn angstspeelgoed toevoegen. En ten slotte kwam Alexander De Croo. Wel, die kreeg een jojo. Een jojo voor de lange Jojo van de Wetstraat. Iedereen kroop snel in zijn hoekje en begon met politieke spelletje te spelen. Want beleid is er niet en het beheer van de coronacrisis is een slechte komedie van ondermaatse acteurs die aan overacting doen.

Het rijk van intensieve zorgen

Alexander De Croo probeerde met een jojobeleid het virus horendol te maken zodat het gek van tollende persconferenties in zwijm zou vallen. Het lukte niet. Zijn jojobeleid werd een virusmultiplicator en stouwde de ziekenhuizen en intensieve zorgen vol. Dokters en verpleegsters lopen op hun tandvlees en krijgen van De Croo en Vandenbroucke loden schoenen aangeboden.

Het rijk van de vrijheid en zijn sleutel: het vaccin, is een blinde, kreupele kat in een zak gebleken. Dat het vaccin beter beschermt tegen ernstige ziekte kan je niet uitleggen aan de +/- 600 dubbel gevaccineerde patiënten op intensieve zorgen. (Daarnaast liggen er ook +/- 250 ongevaccineerden op IZ) De dubbel gevaccineerden liepen hun besmetting dan nog vaak op tijdens virusverspreidende CST-events. Events waar ze van Vandenbroucke’s rijk van de vrijheid proefden, maar prompt moesten braken. De tandem Vandenbroucke – De Croo raaskalden eentonig en repetitief dat deze events, discotheek-, café- en restaurantbezoeken veilig waren. Maar Covid SAFE was niet SAFE! Zo veroordeelden Vandenbroucke en De Croo 600 dubbel gevaccineerde onderdanen tot een gevecht voor hun leven op intensieve zorgen.

Kotsmisselijke vingerwijzing

Om ons zand in de ogen te strooien en hun eigen gruwelijke verantwoordelijkheid af te wenden, wijzen ze nu met de vinger naar de ongevaccineerde kleuters tussen 2 en 12 jaar als motor. Zij gelden als brandhaard van de virusverspreiding. De kleuters zijn de schuldigen, niet hun dodelijke wanbeleid met CST en valse vrijheden. Hoe durven ze!

Dit was niet op de afbraak:

De Vlaamse regering is een janboel van comateuze tamponpolitici. Onwijze Ben Weyts bewijst geen alleenwijze in onderwijs te zijn, maar eerder een kakelkip zonder kop.

Wouter Beke verzuimt contacttracers van het sacrale CM-consortium te kruisigen en moet nu met boetekleed naar de biecht. Na testlabo’s die miljoenen fraudeerde, ondernemers die onterecht steun trokken, mondmaskerfraude, dokters met valse attesten, nu ook callcenters die frauderen.

Tinne Van der Straeten nam het programma van Groen, deed er een regeringskaftje rond en verkoopt het nu als het onderzoek naar een energiebeleid van de toekomst. Nieuwe politiek kutcultuur.

