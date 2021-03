De dhimmutatie van de criminaliteit

Frank Vandenbrouckes sleutel tot het rijk der vrijheid blijkt een alfanumerieke code te zijn die we via 15 afleveringen van De Mol moeten bemachtigen. Als een socialist de vrijheid predikt dan doelt hij op een gevangenis van overheidsinterdepedentie bezwangerd met een leger aan regels. Het enige waarvoor we deze week mogen juichen is de uitbreiding van de buitenbubbel naar tien. Burgemeester De Clercq van Gent kon meteen zijn coronacirkels herschilderen. Onmiddellijk na de Muppetshow van Vivaldi jeremieerden Van Ranst, Vlieghe…

Frank Vandenbrouckes sleutel tot het rijk der vrijheid blijkt een alfanumerieke code te zijn die we via 15 afleveringen van De Mol moeten bemachtigen. Als een socialist de vrijheid predikt dan doelt hij op een gevangenis van overheidsinterdepedentie bezwangerd met een leger aan regels. Het enige waarvoor we deze week mogen juichen is de uitbreiding van de buitenbubbel naar tien. Burgemeester De Clercq van Gent kon meteen zijn coronacirkels herschilderen. Onmiddellijk na de Muppetshow van Vivaldi jeremieerden Van Ranst, Vlieghe en Van Gucht dat een barbecue in de tuin verboden blijft. Ok, waarvan akte. We twijfelen nu tussen gourmet of fondue. Hoewel in deze temperaturen een raclette ook best wel fijn is.

Het land van Magritte

Saeed Bashirtash, eega van Darya Safai, wordt belasterd door Mahdi in een zaak die doet denken aan Melikan Kucam. El Kaouakibiki laat weten er een multicultureel dansspektakel met de naam ‘dhimmutatie’ over te zullen maken. Ze overweegt ook een musical te schrijven over SKY ECC.

In dit dossier werden begin deze week tal van Belgen gearresteerd. Het betreft de advocaten Jawad H., en Sahil M., de kickbokser Jamal Ben Saddik, de pc-dokter Mohamed B., verder Omar G., Mecit Y., Ahmed O.H., Fardass M., Othman El B., Nordin El H., Karim E.M., Abdel EL.M., Said F., Terence V.O. en de capo’s van de Aquinoclan: Nico B en Carlo D. Om klachten van Unia voor te zijn benadrukt het parket dat de arrestaties geenszins een geval van ‘etnic profiling’ zijn. Ze laat wel weten dat de dhimmutatie — een term die we mogen gebruiken want de nazi’s gebruikten hem niet — die in de criminele wereld een feit is, zich vooral manifesteert vanuit wijken en gemeenten waar dhimmutatie de autochtone bevolking haast volledig wegdrumde.

Wat mij vooral intrigeert is het feit dat de Belgische politie de onkraakbaar gewaande app kraakte. De Belgische politie! Onze koddebeiers hebben al problemen om een pv zonder fouten te schrijven of hun pc op te starten zonder handleiding. Laat ons niet vergeten dat minister Jambon enkele jaren geleden de selectieproeven voor de politie makkelijker maakte om voldoende horken over de examengrens te trekken.

We slagen er in België niet in om een corona-app te maken die werkt, degelijke contacttracing te organiseren of een e-mail te versturen voor een oproep tot vaccinatie. Maar een cryptofoon, die over de ganse wereld als niet te kraken beschouwd wordt, die kunnen wij hacken. We leven werkelijk in het land van Magritte.

Het huis van wantrouwen

Vorig jaar claimden De Croo, gezondheidsorganen en virologen nog sacraal dat Avrox-mondmaskers veilig waren. Nu blijken ze giftig. Diezelfde hersenspoken zweren nu met apodictische zekerheid dat de immuniteitsentstoffen veilig zijn. Ik installeer alvast een preventieve bullshit incubatieperiode. Kan iemand mij dit wantrouwen kwalijk nemen?

Het heeft ook niet geholpen dat er geen eenduidige taal is gesproken gedurende deze pandemie. Helemaal in het begin waren mondmaskers zinloos, dan plots verplicht. AstraZeneca gaat op twee weken tijd van het slechtste naar het beste vaccin, om dan weer van zijn voetstuk te vallen. Hydroxychloroquine ging van deus ex machina naar fake news enz. De wetenschap pirouetteert met beweringen. Ze brabbelt een ander verhaal na elke slag van de molen.

De smurfende liberale blunderregeringen Wilmès en De Croo deden maar één iets goed: onze vrijheden smoren in een cassandrabelijdenis van Judas. De vaccins krijgen het Vivaldi-label van degelijkheid. Maar goed, de Titanic had ook een veiligheidslabel en de onzinkbare zonk.

De horeca-desillusie

We hebben momenteel op 70 dagen tijd een kleine 750 000 mensen gevaccineerd. Aan dit tempo worden op oudejaarsavond de laatste vaccins gezet en kan de horeca pas open als ze allemaal failliet zijn. Ook bij burgemeester Jean-Marie Dedecker zijn de ballen kennelijk naar binnen gegroeid, nu hij als meerderheidsadept gesubordineerd moet dansen naar de pijpen van ministers.

Na wat gebrul over burgerlijke ongehoorzaamheid, piepte hij als een muisje met castratenvacht dat de domme plebs zijn rebellie verkeerd begrepen hadden. Zou Joël De Ceulaer dan toch gelijk hebben dat de man niet meer deftig kan praten? Als ook Dedecker valselijk de perceptie bespeelt is er geen hoop meer voor de politiek. Dus op de Zeedijk van Middelkerke geen recalcitrante horeca-uitbaters met zwarte gordel Dedecker op de voorlinie strijdend tegen Vivaldi-idiotie. Nope. We zijn met z’n allen weer een illusie armer.

