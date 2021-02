De pizzo, in het jargon van de Siciliaanse maffia, is een vorm van afpersing die erin bestaat een betaling te eisen van handelaren en ondernemingen in ruil voor de bescherming van hun activiteit. Indien men niet betaalt, is de winkel of het bedrijf vogelvrij voor de lokale criminelen. Blijft men weigeren, dan volgt brandstichting of vernieling, en daarna fysieke bedreiging van de eigenaars en hun familie. In een regio zoals Sicilië, waar de overheid het nogal eens laat afweten, mag…

De pizzo, in het jargon van de Siciliaanse maffia, is een vorm van afpersing die erin bestaat een betaling te eisen van handelaren en ondernemingen in ruil voor de bescherming van hun activiteit. Indien men niet betaalt, is de winkel of het bedrijf vogelvrij voor de lokale criminelen. Blijft men weigeren, dan volgt brandstichting of vernieling, en daarna fysieke bedreiging van de eigenaars en hun familie. In een regio zoals Sicilië, waar de overheid het nogal eens laat afweten, mag het niet verwonderen dat veel ondernemers de Cosa Nostra betalen om zich te beschermen tegen het geweld van diezelfde Cosa Nostra.

Bijna altijd witte mannen

Sinds enkele jaren bestaat er in Vlaanderen ook een soort van pizzo: de diversiteits-pizzo. Geruggesteund door een antidiscriminatiewetgeving met een omgekeerde bewijslast (waarbij de beschuldigde moet bewijzen niet te discrimineren in plaats van omgekeerd), zoekt de diversiteitsmaffia voortdurend naar bekende Vlamingen, ondernemingen, instellingen, partijen en organisaties die volgens hen niet ‘divers’ genoeg zijn. Eens men de vermeende dader heeft geïdentificeerd, start men een (sociale) mediahetze waartegen men zich onmogelijk kan verdedigen.

Werft een organisatie te veel mannen aan? Seksisme! Is de raad van bestuur of het management van een bedrijf te ‘wit’? Racisme! Maakt iemand een film over het Vlaanderen van de 19e eeuw zonder een gekleurde medemens? Wit privilege! Doet u als bekende Vlaming niet mee aan de gendergekte? Transfoob! Heeft u geen regenboogvlagje in uw bio op sociale media? Homofoob! Elke organisatie of elk individu kan en zal vroeg of laat door deze diversiteitsmaffia aangepakt worden, al zijn het bijna altijd witte mannen.

‘Diversity officer’

Maar net zoals in Sicilië kan men ook hier zichzelf beschermen tegen de (verbale) terreur van de Vlaamse diversiteitsmaffia. Eventuele racisme- of discriminatiebeschuldigingen kunnen namelijk veel schade toebrengen aan een merk, logo of imago van organisaties, en dus volstaat het om preventief een diversiteits-pizzo te betalen. Zo staat er voor bedrijven en instellingen een heel leger aan diversiteitsconsulenten klaar om hen te ‘adviseren’ bij hun aanwervingspolitiek, marketingstrategie of public relations.

De ‘diversity officer’ controleert daarbij ook als een echte ‘don’ of het gedrag van elke werknemer wel conform de diversiteitsregels is. Als bedrijf of instelling kan men ook op tijd en stond, tijdens vormingssessies of teambuildings, een ‘diverse’ keynote-speaker uitnodigen. Liefst eentje die er daarna op sociale media over tweet zodat de duizenden volgers weten dat uw organisatie ‘beschermd’ is. Een andere optie is een of meerdere diversiteits-vzw’s te sponsoren of subsidiëren. Indien er nadien toch nog iemand een beschuldiging lanceert tegenover uw organisatie, dan zullen zij u helpen om die in de kiem te smoren.

‘Master of Arts in gender en diversiteit’

Universiteiten en hogescholen kunnen dan weer hun diversiteits-pizzo afkopen door een hele reeks van woke-opleidingen te organiseren, zoals een ‘Master of Arts in gender en diversiteit’. Zij leveren de ideologische brandstof voor de diversiteits-maffia. Men houdt er zich bezig met de grote ‘diversiteitsvraagstukken’ zoals de ‘dekolonisering en humanisering van de witte samenleving’. De uitkomst van dit ‘wetenschappelijk’ onderzoek kan niet anders aantonen dan dat er nog steeds te weinig diversiteitsbewuste organisaties zijn, en dat de diversiteitsutopie nog veraf is.

De diversiteitsmaffia vermoordt dan wel geen mensen zoals Cosa Nostra, toch pleegt ze voortdurend karaktermoorden. Haar manier van werken doet denken aan de woorden van de vermoorde Siciliaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone (1939 – 1992): ‘De maffia is geen kanker die zich toevallig heeft verspreid op gezond weefsel. Hij leeft in perfecte symbiose met de talloze beschermers, medeplichtigen, informanten, schuldenaars van alle soorten, grote en kleine meesterzangers, geïntimideerde of gechanteerde mensen die tot alle lagen van de samenleving behoren.’

Falcone verloor echter de moed niet, want hij besefte dat elke maffia een menselijk fenomeen is. En zoals alle menselijke verschijnselen heeft het een begin, een evolutie en een einde.