De dubbelzinnigheid van Conner Rousseau

'Als ik door Molenbeek rijd, heb ik ook niet het gevoel dat ik in België ben.' Nee, het zijn niet de woorden van Eric Zemmour of Marine Le Pen, maar het was Conner Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse socialisten, die dit zei in een interview aan het weekblad "Humo" afgelopen april. De verontwaardigde reactie van Ahmed Laaouej, leider van de PS-fractie in de Kamer kwam al snel: 'De opmerkingen van Conner Rousseau zijn onaanvaardbaar. Stigmatiserend en xenofoob. Brussel is…

‘Als ik door Molenbeek rijd, heb ik ook niet het gevoel dat ik in België ben.’

Nee, het zijn niet de woorden van Eric Zemmour of Marine Le Pen, maar het was Conner Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse socialisten, die dit zei in een interview aan het weekblad “Humo” afgelopen april.

De verontwaardigde reactie van Ahmed Laaouej, leider van de PS-fractie in de Kamer kwam al snel: ‘De opmerkingen van Conner Rousseau zijn onaanvaardbaar. Stigmatiserend en xenofoob. Brussel is een kosmopolitische regio met wijken met een grote diversiteit aan inwoners. Ze verdienen beter dan deze triestige cafépraat. Betreurenswaardig en ondraaglijk.’

Di Rupo en Crombez

Dat ze hetzelfde gebouw aan de Keizerslaan in Brussel delen, belet niet dat de PS en Vooruit hun eigen weg gaan.

De betrekkingen tussen de twee partijen zijn sterk verslechterd na het Samusocial schandaal in Brussel. John Crombez, toenmalig voorzitter van de SP, zei dat hij walgde van het gedrag van Yvan Mayeur. ‘De perversiteit van de Brusselse SP kent geen grenzen’, zei hij, waarbij hij dreigde de Brusselse meerderheid te verlaten als de burgemeester niet zou aftreden.

Dan was er de publicatie van het boek Nouvelles conquêtes, waarin Elio Di Rupo, gevolgd door de PTB, zich uitsprak voor een radicalisering van de PS-strategie. Die radicalisering zag John Crombez niet zitten: ‘De recepten van Elio Di Rupo verschillen sterk van de onze. De maatschappij die ik wil is heel anders dan de zijne.’ Voor waarnemers was de ideologische breuk compleet.

Rousseau en Magnette

Het is interessant om te zien hoe de zaken zich zullen ontwikkelen tussen nu en de volgende verkiezingen in 2024. Tenminste, als de coalitie-Vivaldi het tot dan volhoudt. Volgens de laatste Grand Barometer van RTL/Le Soir staat Vooruit op 16,8% – een stijging van 2% – en wordt daarmee de derde Vlaamse formatie na de N-VA (21,6%) en het Vlaams Belang (21,5%). Meer is er voor sommigen niet nodig om zich al een duel voor te stellen tussen Rousseau en Paul Magnette, de voorzitter van de PS, voor de post van premier. De vooruitgang van Vooruit is weliswaar aanzienlijk, maar de partij is nog ver verwijderd van de 22,9% die de PS momenteel toekomt. Het is ook waar dat de politiek soms voor grote verrassingen zorgt.

Wat moet Magnette ondertussen denken als zijn Vlaamse collega van Vooruit de politieke actie van N-VA-voorzitter Bart De Wever prijst? In een interview met de ‘Morgen’ begin september zei Conner Rousseau: ‘Ik vertrouw de burgemeester van Antwerpen meer dan andere politici. De Wever zorgt voor samenhang en geeft ons de hoop om ons werk te doen. Links hoort dat misschien niet graag, maar hij houdt woord en sluit compromissen, en als dat echt zo is, dan lijkt een samenwerking met de N-VA mogelijk.’

N-VA en Vlaams Belang

Het is duidelijk dat het Conner Rousseau’s bedoeling is om rechts en extreem-rechts in Vlaanderen uit mekaar te spelen. Los van het feit dat zowel N-VA als VB streven naar de ontmanteling van het Koninkrijk België en het ontstaan van een Vlaamse Republiek. Als N-VA en Vlaams Belang er na de volgende parlementaire en regionale verkiezingen in slagen een absolute meerderheid in het Vlaams Parlement te behalen, is het niet duidelijk hoe Conner Rousseau hen zou kunnen beletten eenzijdig de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. Tien dagen geleden waarschuwde de voorzitter van Vooruit: ‘Als de N-VA ergens met het Vlaams Belang in zee gaat, dan blaas ik alle coalities met de N-VA op.’

Maar wat is zo’n waarschuwing eigenlijk waard? Voor 2024 wordt een 7e staatshervorming verwacht en Conner Rousseau weet heel goed dat Bart De Wever die alleen in een confederaal perspectief ziet, waardoor het Belgische centrale niveau de meeste van zijn bevoegdheden, waaronder de sociale zekerheid, zal kwijtraken. Als aan die eis niet kan worden voldaan en als een alliantie met het Vlaams Belang hem in staat stelt zich van de Belgische staat af te werpen, zou de N-VA-voorzitter een tactische fout maken als hij die kans laat lopen.

Vooruit en PVDA

Om terug te komen op het cordon sanitaire (dat in de Vlaamse media niet meer gehanteerd wordt), is het duidelijk dat Conner Rousseau – net als de Franstalige media – het alleen toepast op het Vlaams Belang en van mening is dat extreem links geen enkel gevaar vormt voor de democratie. Het is die dubbelzinnigheid, hypocrisie zou je kunnen zeggen, die Bart De Wever zondag bij VTM-nieuws gretig bekritiseerde door te verwijzen naar de coalities die Vooruit heeft gevormd met de PVDA in Zelzate en in het Antwerpse Borgerhout: ‘Als hij doorgaat met de communisten, is hij het zelf die een sanitair cordon doorbreekt, voor zover zo’n cordon zou moeten bestaan. Ik verwacht dat hij consequent is en dat deze coalities verdwijnen.’

De N-VA-voorzitter verduidelijkte ook zijn standpunt over het Vlaams Belang: ‘Ik wacht nog steeds op verandering in deze partij. Ze gaan van het ene incident naar het andere, wat hen moeilijk te hanteren maakt. Met hun rancune vervallen ze altijd weer in problemen. Als ze die ooit opruimen, dan kan het wat mij betreft. Maar de enigen die daarover zullen beslissen zijn de leden van de N-VA, en ik denk niet dat Conner Rousseau lid is van de N-VA.’