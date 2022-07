De ethische valkuil

Vorige zondag vierde de moslimgemeenschap Eid al Adha, het offerfeest. Een feest dat teruggaat op een verhaal dat christenen en joden ook kennen uit het Oude Testament: Abraham die bereid was om zijn zoon Isaac op te offeren toen God hem dat vroeg. Abraham twijfelde geen seconde en begaf zich naar de berg Moriah om zijn zoon de keel over te snijden. U moet weten: het waren andere tijden toen. Nu zou God gezegd hebben dat Abraham de kleine zijn iPad…

Vorige zondag vierde de moslimgemeenschap Eid al Adha, het offerfeest. Een feest dat teruggaat op een verhaal dat christenen en joden ook kennen uit het Oude Testament: Abraham die bereid was om zijn zoon Isaac op te offeren toen God hem dat vroeg. Abraham twijfelde geen seconde en begaf zich naar de berg Moriah om zijn zoon de keel over te snijden. U moet weten: het waren andere tijden toen. Nu zou God gezegd hebben dat Abraham de kleine zijn iPad moest afpakken, toen waren ze wat radicaler.

Zoals het een goede thriller betaamt hield een engel, door God gezonden, hem gelukkig tijdig tegen en in plaats van zijn zoon moest een schaap, dat toevallig met de hoorns was vastgeraakt in een door Abraham slecht gesnoeide boom, er aan geloven. Het dier werd onverdoofd geslacht en dat was het begin van veel ellende in de Brusselse politiek. Bon, dat is zo’n beetje de achtergrond van het offerfeest, kwestie dat u een beetje mee bent in de materie.

U merkt het: een razend actuele kwestie die inmiddels al zo’n vierduizend jaar aansleept en waar ze dus in Brussel een beetje hoofdpijn van krijgen. Het Brussels parlement – ja, ja, dat bestaat nog altijd – verwierp namelijk vorige maand met een krappe meerderheid het voorstel van Défi, Open Vld en Groen om onverdoofd slachten ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbieden.

Dat onverdoofd slachten werd al enkele jaren geleden verboden in Wallonië en Vlaanderen wat tot geknars van tanden en geweeklaag leidde bij de islamitische- en joodse gemeenschappen.

Vuurwerk

De stemming in het Brussels parlement legde enkele bijzonder interessante nieuwe breuklijnen bloot die in de toekomst nog voor vuurwerk kunnen zorgen. Groen en Ecolo waren intern verdeeld over de kwestie, bij Vooruit vloog Fouad Ahidar uit de bocht en vervolgens ook uit het partijbestuur na zijn uitspraak dat hij niet kon geloven dat God dieren zou kunnen laten lijden.

Ook Hilde Sabbe kreeg van Conner Rousseau te horen dat ze niet meer welkom is op de lijst bij de volgende verkiezingen na haar nee-stem. Bij Open Vld hetzelfde verhaal: daar kantte Khadija Zamouri zich tegen het voorstel van haar eigen partij. Bij de PS zagen we het omgekeerde verhaal. Daar waren de dissidenten diegenen die vóór het verbod op onverdoofd slachten stemden.

Chaos

Het al dan niet verbieden van het onverdoofd slachten van dieren is een religieus-ethische kwestie en ligt dus erg gevoelig, vooral bij volksvertegenwoordigers die hun stemmen moeten halen binnen die religieuze gemeenschappen. Zo gevoelig dat ze dwars ingaan tegen hun eigen partij.

We kunnen dan wel smalend doen over de chaos in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar die trend zet zich ook in alle Vlaamse centrumsteden voort. De demografische realiteit duwt ons met de neus op de feiten en dat zal zich op een bepaald moment ook vertalen in de wetgeving rond ethische kwesties. Want daar waar het nu gaat over de ethisch-religieuze kwestie rond onverdoofd slachten kan die breuklijn zich ook snel verderzetten naar andere ethische wetgeving. Naar abortus bijvoorbeeld. Of euthanasie. Of het homohuwelijk. Het zal een hard ontwaken zijn voor de progressieve medemens als hij met lede ogen moet aanschouwen hoe er zal gepoogd worden om ook inzake deze kwesties de ethische klok decennia terug te draaien.

Het is alleen een kwestie van tijd. En het zal geen vierduizend jaar duren.