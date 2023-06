De gemeenschappelijke mediastrategie van Sammy en Acid

Wat bezielt een voorzitter van een partij om op TikTok een hyperkinetische influencer te verdedigen die op zijn YouTubekanaal het verschil tussen fictie en werkelijkheid niet kan maken? Het enige wat Acid wil is keet schoppen. Twee jaar geleden prees Acid een leerling de hemel in omdat hij er in geslaagd was zijn Smartschoolaccount te kraken en belangrijke documenten te vervangen door een foto van een rocklegende. De jonge kerel werd beschuldigd van inbraak en dat vond Acid geweldig: ‘Die…

Wat bezielt een voorzitter van een partij om op TikTok een hyperkinetische influencer te verdedigen die op zijn YouTubekanaal het verschil tussen fictie en werkelijkheid niet kan maken? Het enige wat Acid wil is keet schoppen. Twee jaar geleden prees Acid een leerling de hemel in omdat hij er in geslaagd was zijn Smartschoolaccount te kraken en belangrijke documenten te vervangen door een foto van een rocklegende. De jonge kerel werd beschuldigd van inbraak en dat vond Acid geweldig: ‘Die man riskeert iets om nadien bij de politie te worden aangegeven… What a man’, riep de influencer vol bewondering uit. Zo dendert het tieneridool van het ene naar het andere onbenullige incident.

Zijn video over de Reuzegommers is dus geen uitschuiver maar een welbewuste mediazet om bij het grote publiek door te breken. Hij durft waar andere media voor terugdeinzen: namen noemen, ongenuanceerde beschuldigingen uiten en zijn middelvinger opsteken. Hij plaatst zich bewust buiten iedere vorm van journalistieke deontologie omdat hij goed beseft dat een flink deel van de jongeren zich tegen de media en de maatschappelijke instituten keert. Op die manier weet hij honderdduizenden jongeren aan zich te binden. Niet te versmaden voor een voorzitter wiens partij richting kiesdrempel evolueert.

Twee maten en gewichten

Acid wordt een weekje van YouTube verbannen en riskeert mogelijks een rechtszaak wegens laster en eerroof. Maar wat kan het de man schelen. Het maakt hem op zijn account juist tot held. De kassa rinkelt. Iets anders overkwam de satirische website ‘t Scheldt. Deze Twitteraccount werd permanent verwijderd omdat een spotprent van Alexander De Croo werd geplaatst over de contactpogingen met de Italiaanse pornoster Eveline Dellai. Deze affaire kreeg in de buitenlandse pers ruime aandacht, maar werd door de vaderlandse pers doodgezwegen.

Twee maten en gewichten? Volgende week zit Acid weer op antenne en hij heeft beloofd dat hij van katoen zal geven. ’t Scheldt mag na een akkefietje met De Croo zijn wonden likken en werd digitaal aan de kant geschoven. Het verschil? ‘t Scheldt had het bij het rechte eind, terwijl Acid een hoop nonsens en leugens de wereld instuurt en daarnaast nog ronduit perfide toogpraat verkoopt. De galmende verontwaardiging van de pers in verband met het ingestudeerd nummertje van Acid is hypocriet in vergelijking met de doodse stilte van de media naar aanleiding van de gerechtelijke vervolgingen en de digitale executie van de satirische website. ‘t Scheldt werd intussen al meerdere keren veroordeeld voor het noemen van de namen van de Reuzegommers. Sammy Mahdi was toen in geen wegen of velden te bekennen. Toch wel een opportunistje, die Sammy.

Het satirisch weekblad moet zich nog enkele keren gaan verdedigen in de rechtbank tegen één van de Reuzegommers. Daarbij wordt een claim van 30.000 euro gevraagd. Het kan wel eens het einde van ‘t Scheldt betekenen. Meer dan wat rimpelingen op het water, valt er in de reguliere media daarover niet te bekennen.

Miskenning van de rechten

De verontwaardiging van Sammy Mahdi is al even fake als het puberaal gedram van Acid. Mahdi weet maar al te goed dat zijn partij vervlochten, vergroeid is met alle mogelijke Vlaamse en federale parlementen en kabinetten. De partijbelangen vormen de golfstroom waar de partij op surft. Zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden al verschillende keren te kennen gegeven dat ze de Raad van State wil hervormen. De hervorming van het hoogste bestuurlijke rechtscollege is van uitermate groot belang voor de versterking van de uitvoerende macht ten opzichte van de rechterlijke macht.

De Raad van State houdt heel wat vergunningen en aanbestedingen tegen die niet volgens de regels verlopen. Dat is een doorn in het oog van heel wat ondernemers en lokale besturen. Het spoedarrest van de raad tegen Lantis – de bouwheer van de Oosterweelwerken – is daar een voorbeeld van. De hervorming van de Raad van State zal een wapen uit handen slaan van de burger om zich te verzetten tegen onbehoorlijk overheidsbeleid. Met deze zet wil de minister van Binnenlandse zaken het investeringsklimaat bevorderen. Dat dergelijke ingrepen leiden tot de miskenning van de rechten van de eenvoudige man in de straat, vormde voor Sammy Mahdi geen enkele reden om zijn ongenoegen op TikTok te ventileren.

Maar niet alleen Mahdi bulkt van de hypocriete verontwaardiging. Ook VTM en VRT brengen voorgekauwd en goed geselecteerde feiten. Luc Pauwels – journalist bij de VRT – getuigt dat de groepsverkrachting van een 18-jarige Duitse studente in Freiburg door zeven Syrische vluchtelingen door zowel VRT als VTM zorgvuldig werd verzwegen. ‘Sommige verhalen brachten we, anderen niet’, schreef Luc Pauwels die de verslaggeving omschreef als ‘op z’n minst nogal wispelturig’. ‘De kloof tussen de (des)informatie die gezagsinstanties durfden te verspreiden en de naakte feiten kon behoorlijk breed zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Infocalyps

Media-experte Nina Schick waarschuwt voor een infocalyps, een samenspel van desinformatie en de desintegratie van de mainstreammedia, als gevolg van een doorgedreven commercialisering van de media. Het spektakelstukje van Acid en Sammy Mahdi vormt een zoveelste bedrijf in een wansmakelijk toneelstuk, waar de slachtoffers van de Reuzegommers om opportunistische redenen misbruikt worden.